الخرطوم- لم تُفلح كل محاولات أحمد إبراهيم في توفير سيارة لنقل والدته المريضة من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، إلى ولاية سنار المتاخمة، وما كان أمامه مخرج سوى الاستعانة بعربة يجرها حمار -تُعرف شعبيا باسم الكارو- تقلهما إلى نقطة بعيدة للحصول على سيارة خاصة.

ومنذ اجتياح قوات الدعم السريع لود مدني المحاذية للعاصمة الخرطوم في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعطلت كل المرافق الصحية والإسعافية، وتوقفت خطوط المواصلات وحركة نقل السيارات الخاصة التي يخاف أصحابها قيادتها خشية تعرضها للنهب.

ونزح إبراهيم إلى ود مدني بعد اشتداد القتال في العاصمة حيث كان يقيم في ضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم، ويقول -للجزيرة نت- إنه فشل في توفير سيارة لنقل والدته المريضة لإجراء جلسة غسيل الكلى التي تخضع لها منذ عامين.

مساع حثيثة

ويتحدث الشاب عن مساعيه الحثيثة لإقناع عدد من عناصر الدعم السريع المتمركزين داخل الحي السماح له بالخروج ونقل والدته للحاق بالجلسة المتأخرة أو المساعدة في نقلها، لكنهم رفضوا.

ومع تراجع حالة والدته الصحية، تلقى إبراهيم نصائح من جاره بضرورة البحث عن "كارو" لنقلها. وبالفعل، عقب رحلة بحث مضنية وبمساعدة الجيران وجد إبراهيم "كارو" ووافق صاحبه على نقلهما إلى نقطة معينة قرب حدود المدينة، ومن ثم نقلها بواسطة سيارة اتفق صاحبها مع عناصر الدعم السريع للسماح له بالوجود فيها.

اتفق إبراهيم، وفق روايته للجزيرة نت، مع مالك عربة "الكارو" على نقل والدته وبعض الأمتعة مسافة تصل إلى 13 كيلومترا مقابل 250 ألف جنيه سوداني (قرابة 250 دولارا)، ووصلوا إلى نقطة اللقاء مع سائق العربة بعد يوم كامل من السير وقضاء فترات للراحة وتناول الطعام تحت الأشجار.

يقول محمد علي -الذي يعمل في تجارة الماشية- إن أسعار الحمير سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة تراوحت بين 600 و650 ألف جنيه (600 دولار) للحمار الواحد، في حين لم يتجاوز سعرها قبل الحرب 150 ألف جنيه (150 دولارا) بعد أن تحولت إلى وسيلة مواصلات ونقل وحيدة بالمدينة.

بالمقابل، فإن أسعار الخيول -رغم قلتها- ارتفعت بشكل جنوني لما يعادل 1500 دولار للحصان الواحد.

ولفت محمد إلى أن الكثيرين يستخدمون الحمير والخيول التي تجر العربات، في الإسعاف ونقل البضائع والمواصلات حاليا مع انعدام حركة السيارات وأزمة الوقود الراهنة.

تحول جديد

ويفيد أحد أعضاء لجان المقاومة في ود مدني -طلب عدم ذكر اسمه- بأن السكان باتوا يعتمدون بشكل أساسي على الدواب في حركة النقل والإسعاف والمواصلات في تحول جديد لمظهر الحياة في المدينة التي تُعد إحدى أكبر مدن السودان.

وانتقد عضو اللجان بشدة التضييق الذي تمارسه قوات الدعم السريع على السكان وحركتهم، إلى جانب مصادرة السيارات ووسائل النقل الأخرى.

وأكد أحد الذين نجحوا في الفرار من ود مدني إلى ولاية سنار، للجزيرة نت، استخدامه مع أسرته عربة "كارو" عند خروجهم حيث لا تُبدي قوات الدعم السريع اهتماما كثيرا للأمر، في وقت تمنع فيه حركة السيارات، ويقوم عناصر تابعون لها في كثير من الأحيان بنهبها تحت تهديد السلاح بدعوى حاجتهم إليها في العمل.

ويعتقد عبد الرحمن الأمين صاحب عربة "كارو"، في حديث للجزيرة نت، أن تحول السكان إلى استخدام هذه الوسيلة نتج عن انعدام أي خيار آخر بعد توقف حركة المواصلات وسيارات الإسعاف ومنع مرور العربات ونصب قوات الدعم السريع نقاط تفتيش في شوارع ود مدني وتضييقها الأمني على قيادة أي سيارة.

استغلال

كما يؤكد استغلال بعض أصحاب عربات "الكارو" للأوضاع الحالية برفع قيمة الترحيل، بينما يقدم آخرون الخدمة بأسعار معقولة، حسب تصريحه.

ويتحدث الأمين عن إسهامه في نقل أكثر من 21 أسرة منذ دخول قوات الدعم السريع للمدينة ونقل الماء والمواد الغذائية لبعض الأحياء البعيدة من مركز المدينة وسوقها الرئيسي.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أثارت صورة الشاعر السوداني الشهير هاشم صديق، وهو يُنقل على عربة "كارو" يجرها حصان، ردود فعل واسعة في السودان وخارجه.

واضطُرت أسرته لإجلائه في هذه العربة من منزله بحي بانت في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، لتلقي العلاج بعد منع دخول وخروج السيارات للحي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.