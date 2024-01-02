سياسة|الدانمارك

باحث أميركي: هكذا يمكن أن يكون حظر الدانمارك لحرق القرآن سلاحا ذا حدين

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen makes a national statement on the second day of the COP26 UN Climate Summit in Glasgow on November 2, 2021. World leaders meeting at the COP26 climate summit in Glasgow will issue a multibillion-dollar pledge to end deforestation by 2030 but that date is too distant for campaigners who want action sooner to save the planet's lungs. (Photo by Adrian DENNIS / POOL / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS britain - un - climate - cop26 - art britain - un - climate - cop26 - art britain - un - climate - cop26 - art britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 Leader of the Kaingang people of Brazil, Kreta Kaingang is seen during a ceremony at a wooden ark built from locally sourced larch on the Cowal peninsula in Scotland on November 4, 2021, on the sidelines of the COP26 UN Climate Change Conference. britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 Leader for the Dayak people from Borneo Mina Setra gestures following a ceremony at a wooden ark built from locally sourced larch on the Cowal peninsula in Scotland on November 4, 2021, on the sidelines of the COP26 UN Climate Change Conference. britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 People walk at a wooden ark built from locally sourced larch on the Cowal peninsula in Scotland on November 4, 2021, on the sidelines of the COP26 UN Climate Change Conference. britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 britain - environment - scotland - latam - climate - un - cop26 brazil - environment - pollution brazil - environment - pollution brazil - environment - pollution brazil - environment - pollution brazil - environment - pollution brazil - environment - pollution brazil - environment - pollution topshot - britain - un - climate - cop26 - protest topshot - britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 Mounted police patrol during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 People participate in a protest rally during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 People participate in a protest rally during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 A placard is seen above the crowds at a protest rally during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 People participate in a protest rally during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 People participate in a protest rally during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 People participate in a protest rally during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 - protest Protesters gather in Trafalgar Square having marched into central London from the City of London during a global day of action on climate change on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference, taking place in Glasgow. britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 greece - environment - climate - demo greece - environment - climate - demo britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 greece - environment - climate - demo greece - environment - climate - demo greece - environment - climate - demo greece - environment - climate - demo britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 britain - un - climate - cop26 People participate in a protest rally during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 People participate in a protest rally during a global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 - protest Protesters gather in Trafalgar Square having marched into central London from the City of London during a global day of action on climate change on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference, taking place in Glasgow. britain - un - climate - cop26 Members of the Red Rebel Brigade, an international performance artivist troupe participate in a protest rally during global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 Members of the Red Rebel Brigade, an international performance artivist troupe participate in a protest rally during global day of action on climate change in Glasgow on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference. britain - un - climate - cop26 - protest Protesters gather in Trafalgar Square having marched into central London from the City of London during a global day of action on climate change on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference, taking place in Glasgow. britain - un - climate - cop26 - protest britain - un - climate - cop26 - protest Protesters gather in Trafalgar Square having marched into central London from the City of London during a global day of action on climate change on November 6, 2021, during the COP26 UN Climate Change Conference, taking place in Glasgow.
رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن (الفرنسية)
2/1/2024-|آخر تحديث: 2/1/202402:51 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد أشهر من الجدل الشديد، سنت الدانمارك مؤخرا قانونا يحظر "المعاملة المهينة للكتابات ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمع ديني معترف به" وبالتالي أصبح تمزيق أو حرق أو تدنيس النصوص مثل القرآن الكريم علنا يعاقب عليه بغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

ولفت كاتب المقال آلان غابون، أستاذ الدراسات الفرنسية بجامعة فرجينيا ويسليان الأميركية، إلى أن النقاش حول القانون الجديد كان قد تجاوز بالفعل حدود الدانمارك وأصبح دوليا، واكتسب زخما بدول مثل السويد، ويذكرنا بأنه رغم تقديم القانون المقترح في كثير من الأحيان على أنه يتعارض مع القيم الليبرالية التقليدية بأوروبا، مثل حرية التعبير، إلا أنه لم يكن جديدا ولا استثناء.

وأشار في مقاله بموقع "ميدل إيست آي" إلى أن الدانمارك هي الأحدث التي تنضم إلى مجموعة من 10 من دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها النمسا وبولندا وبلجيكا واليونان وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وإستونيا ورومانيا، التي فرضت أساليب حظر مختلفة على تدنيس النصوص الدينية.

إدانات شديدة

وأضاف أنه بسبب الإدانات الشديدة من الدول الإسلامية وحكوماتها لتكرار حوادث حرق القرآن في دول أوروبية، لم تستطع الدانمارك الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يزرع المحرضون بذور الفتنة ويعرضون الأمة للخطر، سواء في الداخل او الخارج.

وعلى هذا اضطرت الحكومة إلى محاولة إيجاد توازن دقيق بين التزامها الحقيقي بحرية التعبير، وبين أمنها القومي ومصالحها الدولية، والتي يبدو أنها كانت المحرك الأساسي للقانون، قبل الاعتبارات المتعلقة بالحساسيات الدينية للمسلمين.

وأردف كاتب المقال أن الحظر، بالرغم من ذلك، لا يشير إلى موقف قوي دفاعا عن الإسلام والمسلمين، أو حتى احتراما لهذا المجتمع. كما أنه لا يدرج نفسه في سياسة ضد كراهية المسلمين. وتابع أن الحكومة تخشى ببساطة من الانتقام ورد الفعل، وسط مخاوف بشأن أمنها الداخلي وسياستها الخارجية.

ويرى الكاتب أنه بدلاً من مكافحة التعصب ضد المسلمين وكراهية الإسلام، فإن هذا القانون قد يؤدي إلى نتائج عكسية في العديد من النواحي، وربما يلحق الضرر بالمسلمين أنفسهم.

حضارتنا الغربية

فمن خلال تقييد حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن الكراهية للأديان أو الاستياء منها -للتمييز عن الكراهية ضد الناس، حيث من المفترض أن تحمي القوانين الناس ولكن ليس الأديان أو الأيديولوجيات أو النصوص- يمكن أن يغذي ذلك خطاب المنتمين إلى اليمين المتطرف، الذين يزعمون دائما أن الإسلام لا يتوافق بطبيعته مع قيم مجتمعاتهم الديمقراطية التعددية، وأن المسلمين لا يعترفون بهذه المبادئ وبالتالي لا ينتمون إلى "حضارتنا الغربية".

وبدلاً من مواجهة المتطرفين اليمينيين المعادين للإسلام، يمكن للقانون أن يخدمهم في الواقع من خلال التأكيد على روايتهم في "عدم التوافق بين الإسلام والغرب".

بل قد يأتي بنتائج عكسية على حريات المسلمين في التعبير والدين، بالنظر إلى أن قدرا كبيرا من تعبيرهم الديني قد حُظر تحت ذرائع مختلفة، من بينها الحفاظ على النظام العام، وهو ما استُشهد به في هذا الحظر.

وكثيراً ما تكون مثل هذه التدابير بمثابة سيف ذي حدين. وأخيرا، يرى بعض المسلمين أن القرآن نفسه لا يدعو إلى تحريم التجديف، ولكنه بدلا من ذلك يدعو إلى الكرامة والصبر والمرونة في مواجهة: الشدائد والإذلال والإهانات.

وختم المقال بأنه بعد أن أُقر القانون الآن، نستطيع رصد التأثيرات التي سيخلفها في الدانمارك وفي بقية أنحاء العالم الغربي، وما إذا كان سيساعد في نهاية المطاف على تحسين العلاقات بين المسلمين وأولئك الذين يكرهون الإسلام.

المصدر : ميدل إيست آي