لاجئة فلسطينية تروي "الخيار المستحيل" لعائلتها في غزة

تعلّق غادة عقيل -لاجئة فلسطينية من الجيل الثالث، وحاليا أستاذة زائرة في قسم العلوم السياسية بجامعة ألبرتا في كندا- على ما وصفته بالخيار المستحيل لعائلتها، بعد إجلائهم من مخيم اللاجئين في خان يونس، إلى الجنوب من قطاع غزة، حيث أصيب منزل عائلتها بأضرار بالغة، واستشهد جراء ذلك 36 من أقاربها في قصف إسرائيلي يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي مقالها بصحيفة "غارديان" البريطانية، تقول غادة إن بقية الناجين تشبثوا بقطعة الأمان الصغيرة التي شعروا بوجودها هناك، واستمروا في العيش في المنزل على أي حال. ثم في يوم عيد الميلاد سقطت الأخبار المرعبة من السماء مكتوبة في منشورات عن توجيهات بالإخلاء.

وحسب الكاتبة، يتبادر إلى ذهنها السؤال الأزلي للفلسطينيين: "أين يمكن أن نذهب؟"، فلم يكن لدى إخوتها وعائلاتهم وقت للتفكير. وبالنسبة لهم، لحظات كهذه ليست مجرد خيار واضح بين الحياة والموت. بل هي أسوأ من ذلك، ألا وهو الاختيار بين الموت في مكان واحد، أو في مكان آخر. ويتساءلون فيما بينهم: هل سنبقى في منازلنا ونواجه الموت المحتوم معا؛ أو الرحيل والموت في مكان غريب، ربما متفرقين؟

وأشارت غادة إلى أن كثيرين شهدوا الإبادة الجماعية تتكشف أمام أعينهم، وفضلوا البقاء في بيوتهم والموت مع أسرهم. وبهذه الطريقة قد يتم مساعدتهم أو إنقاذهم. أو قد يُتعرّف إلى جثثهم. أو يُدفنون -على الأقل- ولا يُتركون للقطط والكلاب الضالة لتنهش أجسادهم.

ونبهت إلى حال إخوتها وعائلاتهم مع التوجيهات بالإخلاء، حيث جمعوا الأساسيات من البطانيات والفرش والوسائد والملابس ومستلزمات المطبخ والطعام والماء والوثائق المهمة والأشياء الثمينة، لكن الكبار اتخذوا قرارات بشأن ما يجب أخذه وما يجب تركه، وهو ما تعارض مع ما كان يرغب الأطفال في أخذه معهم، كونها أشياء ثمينة بالنسبة لهم.

بيادق في صراع إقليمي

انهمرت دموع بنات وأبناء إخوتها عندما رفض آباؤهم معظم خياراتهم. وتساءلت أمل ابنة الـ16 عاما، التي تحلم بأن تصبح طبيبة يوما ما "هل سيكون هذا آخر يوم لنا في المنزل؟ هل سنعود يوما ما؟ هل سآخذ كتبي وحقيبتي المدرسية؟" لكن لم يكن هناك وقت، أو طريقة للشرح.

وانتقلت عائلة غادة إلى بلدة المواصي، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، التي أُعلنت منطقة آمنة، ومع ذلك كان خطر المسيّرات الإسرائيلية فوق رؤوسهم طوال الطريق، مستعدة لاستهداف أي شيء يتحرك. وأصبحت الرحلة التي تبدو يسيرة وتستغرق عادة 20 دقيقة سيرا على الأقدام رحلة مروعة.

وبعد أن كانت المواصي من أجمل المناطق الشاطئية في غزة المعروفة للعائلات؛ أصبحت اليوم مسرحا لليأس وليس للترفيه. وعندما وصلت العائلة إلى هناك لم تجد ملاذا يأويها ويقيها البرد القارس. واضطروا لبناء مأوى لهم من البطانيات التي كانت معهم، وأي كمية صغيرة من البلاستيك المتناثر الذي يمكن جمعها.

وتتابع غادة، أنه مع ذلك كان النوم مستحيلا في الليل من شدة البرد والظلام الحالك، والقصف المقلق، وصوت الريح، وصياح الكبار على الأطفال في الخيام المجاورة، وهو ما خلق بيئة من الضيق الدائم.

وأفاضت غادة في ذكر معاناة عائلتها حتى وقت قريب، وذكرت أن ما مرّت به هو مجرد غيض من فيض من الفظائع التي يعيشها كل يوم سكان غزة البالغ عددهم مليونان و300 ألف نسمة. وقالت "لقد أصبحنا بيادق في صراع إقليمي على السلطة".

وأشارت في ختام مقالها إلى زعم بريطانيا والولايات المتحدة بالتزامهما بالقانون الدولي في مهاجمة الحوثيين في اليمن، لكنهما لا تفعلان ما يكفي لدعم القانون الدولي في غزة. وتخشى أن خوفها الأكبر هو أنه في المرة القادمة التي تسمع فيها أخبار عن أهلها في غزة، سيكون الأمر يتعلق بحلقة أخرى مفجعة من الخسارة داخل عائلتها.