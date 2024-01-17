قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن أخطاء تكتيكية جسيمة أسهمت في نجاح هجومين نفذهما حزب الله اللبناني بطائرات مسيرة على قاعدة مراقبة حركة المرور التابعة لسلاح الجو في جبل ميرون، وعلى مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد يومي 6 و9 يناير/كانون الثاني على التوالي.

وتساءل كبير المراسلين العسكريين للصحيفة يونا جيريمي بوب في تقرير له عن أهمية هذه الهجمات من الناحيتين التكتيكية والإستراتيجية؟ وهل ساعدت حزب الله في قلب المعادلة على إسرائيل بتغيير أسلوبه؟ وهل أوصلت الجيش الإسرائيلي إلى حيث يدعي بأن مساعيه لإقناع الحزب بسحب قواته من الحدود، تحرز تقدما؟ وهل مستوى الأضرار -التي أحدثتها الهجمات- مختلف نوعيا وجديد؟

فمن الناحية التكتيكية، يقول بوب إن منشأة سلاح الجو سبق أن تعرضت لهجوم من قبل حزب الله، وهي قريبة من الحدود حيث كان ينبغي عليها التأهب لمواجهة خطر هجوم بقذائف مضادة للدبابات، لكنها كانت مستعدة للتصدي لهجمات صاروخية.

القبة الحديدية

ويضيف أن في تلك المنطقة، توفر منظومة القبة الحديدية وغيرها من قدرات الدفاع الجوي الغطاء اللازم، لكنها لا تُسقط سوى الصواريخ التي تنطلق على ارتفاعات أعلى وفي مسار مقوس.

أما القذائف المضادة للدبابات فتطير على ارتفاع منخفض وفي خط مستقيم نحو الهدف، وهي عادة ما تكون مركبات مدرعة ثقيلة، ولكنها يمكن أن تدمر منزلا بسهولة.

ويتابع بوب القول إن لدى الجيش الإسرائيلي منظومة تروفي الدفاعية لاعتراض مثل تلك التهديدات. وهذه المنظومة تعد نظاما دفاعيا نشطا مصمما لحماية ناقلات الجند والدبابات من الأسلحة المضادة للدروع المباشرة والموجهة على هيئة حماية نصف كروية. بيد أن الجيش لم ينشر منظومات دفاعية في مناطق أوسع مثل قاعدة عسكرية.

كل هذه العوامل لها تأثير سلبي على إمكانات الجيش الإسرائيلي وقدراته على الرصد الاستخباري، حسبما ورد في مقال صحيفة "جيروزاليم بوست".

ومع ذلك، فقد علمت الصحيفة أن للجيش الإسرائيلي فائضا في مشغلي أجهزة المراقبة، وموارد المراقبة المتنقلة، والمقاتلين الذين يقومون بعمليات جمع المعلومات.

ووفقا للصحيفة، يمكن استخدام المقاتلة الشبح من طراز (إف-35) عند الحاجة إليها في أي جبهة من الجبهات، سواء من مسافة بعيدة أو قريبة.

ويقول جيريمي بوب في تقريره إن الجيش الإسرائيلي لم يكشف عن إحصائيات تتعلق بالطائرات العسكرية المسيرة التي استعان بها في الحرب الحالية الممتدة لما يزيد على 100 يوم حتى الآن، وقد سجلت هذه الطائرات خلال الفترة من 9 حتى 13 مايو الماضي 4 آلاف ساعة من التحليق فوق قطاع غزة في عمليات ضد "حركة الجهاد الإسلامي".

القدرات التكتيكية والأمور الإستراتيجية

ويمضي إلى القول إنه على الرغم من قدرة الجيش الإسرائيلي على التنظيم التكتيكي، فإن الأمور الإستراتيجية تظل كبيرة. فالجيش لا يملك القدرة على الرد باستثناء شن هجوم استباقي لدرء القذائف المضادة للدبابات من ضرب المنشآت العسكرية أو المدنية التي تقع ضمن نطاق صواريخ حزب الله المضادة للدبابات البالغ 8 كيلومترات. وتبلغ سرعة الصاروخ حوالي 500 قدم في الثانية مما يحول دون كشفه والرد عليه.

وبحسب زعم بوب، ليس هناك شك في أن حزب الله سحب العديد من قواته من الحدود، وأن حوالي 180 مقاتلا من الحزب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قُتلوا في لبنان مقارنة بحوالي 20 جنديا من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

ولكن إلى أن يتوصل الجيش الإسرائيلي إلى كيفية التعامل مع الأمر بشكل مثالي، دون خوض حرب عامة، فسيكون من العصي على إسرائيل ترجمة تفوقها العسكري إلى مكاسب أمنية مستدامة على المدى الطويل، على حد تعبير المحلل العسكري للصحيفة.