هل يؤثر الإنترنت الفضائي في إيران على الصراع السياسي؟

طهران- رغم أن قضايا الإنترنت تُصنف ضمن القطاع التقني، فإنها في إيران تأخذ بُعدا سياسيا، لا سيما بعد حملة التقييد التي واجهها القطاع الرقمي في إيران، إثر الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت سبتمبر/أيلول 2022، نتيجة وفاة الفتاة مهسا أميني في أثناء اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق والآداب في العاصمة طهران.

ووفق آخر إحصائية لموقع "سبيد تست" تتعلق بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تحتل سرعة إنترنت الهاتف المحمول في إيران مرتبة 75 من إجمالي 145 بلدا حول العالم، وفي تصنيف الموقع ذاته، تأتي سرعة الإنترنت الثابت في إيران في المرتبة 154 من إجمالي 181 بلدا.

الإنترنت الفضائي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه بالتزامن مع اختتام المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) في دبي، تم التوقيع على القواعد الإقليمية لإيران من قبل الرئيس التنفيذي لشركة "ياه كليك"، لإعداد الأنشطة القانونية لهذه الشركة، لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران.

ويعتقد الخبير في الإنترنت محمد كِشوَري أن وصول الإنترنت الفضائي إلى إيران لن ينعكس على الصراع الدائر بين الأطراف السياسية داخل البلاد، بشأن هامش حرية التعبير والوسائل المستعملة في هذا الاتجاه، موضحا أن الإنترنت الفضائي مساحته صغيرة جدا، بحيث إنه لا يمكنه التأثير ولعب دور في هذا المجال.

ويوضح كشوري أن الإنترنت في إيران والعالم يعتمد على التغطية الأرضية، مشيرا إلى السعر المرتفع للأجهزة الداعمة للإنترنت الفضائي، وأن الإنترنت الفضائي يستخدم في الأماكن النائية فقط.

ويوضح الخبير أن المهم في الإنترنت الفضائي هو خدمة ستارلينك، إذ أرسلت الجهات المسؤولة في إيران خطابا رسميا إلى إيلون ماسك، وطلبت منه تزويد إيران بخدمة ستارلينك في إطار القيود التي تحددها إيران، وفي هذه الحال، لن تكون ستارلينك مختلفة عما هو موجود الآن.

إنترنت الألياف الضوئية

ويتابع كشوري قائلا إن الإنترنت الفضائي لن يؤثر كثيرا في تحسين الإنترنت، وإن ما يؤثر في هذا المجال هو إنترنت الألياف الضوئية، الذي تسعى وزارة الاتصالات إلى تنميته، في ظل برنامجها لتوصيل إنترنت الألياف الضوئية إلى 20 مليون بيت، وقد أوصلته حتى الآن إلى 5 ملايين بيت.

وأعلن وزير الاتصالات الإيراني أنه خلال العامين الماضيين، تم توفير القدرة لأكثر من ضعف احتياجات البلد من الإنترنت، وأضاف أن "من بين الإجراءات المتخذة تخصيص ترددات جديدة لمشغلي الهواتف المحمولة، الأمر الذي أدى إلى زيادة تغطية الهاتف المحمول من 86% إلى 92%، وقد أتاح هذا التحسن في التغطية اتصالات أسهل وأفضل للمواطنين".

وأعلن الوزير أنه تم التخطيط لتمكين جميع الناس في المستقبل القريب من استخدام الألياف الضوئية بسرعة 100 ميغابت في الثانية.

الخامس من حيث السعر

وفي سياق منفصل، وجدت أبحاث "الجودة الرقمية للحياة" أنه لا توجد علاقة واضحة بين القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

فعلى سبيل المثال، تحتل إيران مرتبة منخفضة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن وفقا لتقرير شركة "سيرف شارك" العام الماضي، فهي تمتلك خامس أكثر اتصال بالإنترنت بأسعار معقولة في العالم.

وبالمقارنة، تتمتع الدانمارك بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتل المرتبة السابعة في القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت.

وحسب مؤشر جودة الحياة الرقمية لعام 2023، الذي نشرته "سيرف شارك"، وهو مسح للرفاهية الرقمية في 121 دولة تمثل 92% من سكان العالم، فإن إيران تأتي كما يلي: