سياسة|ماليزيا

خريطة الصين الجديدة تحيي نزاعات الحدود مع الجوار

خارطة - خريطة -الصين
خريطة الصين الرسمية كما أعلنتها بكين نهاية شهر أغسطس/آب الماضي (الجزيرة)
8/9/2023-|آخر تحديث: 8/9/202308:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية