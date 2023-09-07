غازيتا الروسية: أوكرانيا تسعى لبناء جيش جديد بكل الطرق

كشفت صحيفة غازيتا الروسية أن أوكرانيا تسعى إلى جلب مواطنيها الذين فروا من البلاد عقب انطلاق "العملية العسكرية الروسية" واختاروا البلدان الأوروبية ملجأ لهم، وذلك سعيا منها لإنشاء جيش جديد.

وادعت الصحيفة في تقرير لها أن أوكرانيا تقوم بذلك في إطار خطتها للتعبئة العسكرية بسبب افتقارها إلى العدد الكافي من الأفراد العسكريين الموجودين داخل البلد.

وفي هذا الصدد، ذكّرت الصحيفة الروسية بمقال ضابط البنتاغون السابق ستيفن بريان الذي نشره مؤخرا في موقع "آسيا تايمز" وأوضح فيه أن كييف تبذل جهودا واسعة النطاق لبناء جيش جديد يبلغ قوامه 500 ألف جندي بحلول عام 2025.

حملة كبيرة

وقالت غازيتا إن بريان أكد في مقاله أن أوكرانيا ستنظم حملة كبيرة في أوروبا، للمطالبة بإعادة مواطنيها الذين غادروا وطنهم لإلحاقهم بالخدمة العسكرية.

وبحسب تقرير غازيتا، فإن مخطط التعبئة بات جليا للعيان منذ بدء سياسيين بمطالبة وكالات إنفاذ القانون بتسليم الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية ممن عبروا الحدود بشكل غير قانوني هربا من التعبئة.





وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أمر بمراجعة جميع أوامر الإعفاء من التجنيد الصادرة عن اللجان العسكرية بعد 24 فبراير/شباط من العام الماضي.

ووفقا للمديرية المركزية لحرس الحدود، ففي الفترة الفاصلة بين 24 فبراير/شباط 2022 و31 أغسطس/آب 2023 دخل 2.87 مليون أوكراني -تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما- إلى بولندا التي كانت بالنسبة لحوالي 2.8 مليون مواطن أوكراني بمثابة جسر للوصول إلى دول أوروبية.

وبسبب ذلك تعجز السلطات البولندية في الوقت الراهن عن العثور على 80 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.

وذكرت الصحيفة أن عضو اللجنة البرلمانية للأمن القومي والدفاع والاستخبارات الأوكرانية فيدير فينيسلافسكي سبق أن صرح بأنه بالإمكان تعبئة هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 80 ألفا، مرجحا قرب شروع ضباط إنفاذ القانون في ملاحقة المواطنين الأوكرانيين في الخارج، حيث فر بعضهم بشكل غير قانوني.

وعلاوة على ذلك يتم اعتقال الوسطاء الذين يساعدون الأشخاص في عبور الحدود بشكل منتظم على نهر دنيبرو.





فوق الخمسين

وأضاف تقرير غازيتا الروسية أنه بموجب مشروع القانون المنشور على موقع البرلمان الأوكراني سيحرم أكثر من 180 ألف أوكراني ممن يتابعون دراستهم في التعليم العالي من الحق في تأجيل التجنيد العسكري.

وبحسب ما ذكرته وكالة "تاس"، لجأت كييف أيضا إلى تعبئة الرجال الذين تزيد أعمارهم على سن الخمسين.

ونقلت الصحيفة الروسية عن صحيفة إيكونوميست أن العديد من الأوكرانيين يلجؤون إلى حيل عدة لتفادي التجنيد، كادعاء الوصاية على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لو لم يكونوا في حاجة إلى المساعدة، أو عقد زيجات مدبرة مع أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الطلاق والحصول بشكل وهمي على الحضانة الكاملة للأطفال، أو التسجيل لمتابعة الدراسة في مؤسسات جامعية.

ونظرا لارتفاع تكلفة عبور الحدود -بشكل غير قانوني- إلى نحو خمسة آلاف دولار يحاول البعض إيجاد طريقة للخروج بمفردهم لعجزهم عن تدبير المال.