هل يتخذ مسلمو كندا التعليم المنزلي بديلا عن مناهج دعم الشذوذ؟

مونتريال – شهدت المقاطعات الكندية -الأربعاء الماضي- أكبر موجة احتجاج ضد سياسة التعليم الجنسي و"أجندة الجندر" في المدارس، وكان تصدر المسلمين في الحراك من أبرز ملامحه، وقد أظهر حجم الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد، وسط تصاعد الدعوات لاعتماد التعليم المنزلي.

وحملت المسيرات شعار "مسيرة المليون لأجل الأطفال"، حيث طالب المحتجون الحكومات المحلية والفدرالية بعدم التدخل في تعليم أطفالهم، رافعين شعارات مثل "اتركوا أطفالنا وشأنهم"، و"ارفعوا أيديكم عن أطفالنا".

وبالتزامن، حشد الطرف الآخر صفوفه في مسيرات رفعت الأعلام الملونة التي ترمز إلى جماعات المثليين والمتحولين جنسيا، وتبادل الطرفان ترديد الهتافات، كما رُصدت بعض الاشتباكات بالأيدي التي فضّتها الشرطة.

وبحسب هيئة الإذاعة الكندية CBC (حكومية)، اعتقلت الشرطة 6 متظاهرين بتهمة "التحريض على الكراهية"، في كل من العاصمة أوتاوا وتورونتو وفانكوفر وفيكتوريا وهاليفاكس، بينما تحدث بعض المشاركين في المسيرات للجزيرة نت عن "انحياز" الشرطة إلى جانب المؤيدين للتعليم الجنسي أثناء قيامهم بمهمة الحماية.

على الصعيد الرسمي، ركزت تصريحات المسؤولين على التصدي "لخطاب الكراهية"، وأهمها تصريح مقتضب لرئيس الوزراء جاستن ترودو على منصة "إكس" الذي تجنب التعليق على مطالب المحتجين، واكتفى بالقول "لا مكان لرهاب التحول الجنسي، ورهاب المثلية الجنسية، ورهاب مزدوجي التوجه الجنسي في هذا البلد. نحن ندين بشدة هذه الكراهية ومظاهرها".

Let me make one thing very clear: Transphobia, homophobia, and biphobia have no place in this country. We strongly condemn this hate and its manifestations, and we stand united in support of 2SLGBTQI+ Canadians across the country – you are valid and you are valued.

وبعد يومين، جاء الرد من زعيم المعارضة ورئيس حزب المحافظين بيير بوليفير، متهما ترودو بالتهرب من نتائج أفعاله و"شيطنة الآباء"، مضيفا "يجب أن يكون الآباء هم السلطة النهائية على القيم والدروس التي تُدرّس للأطفال، ويجب على ترودو أن يبتعد ويسمح للآباء بتربية أطفالهم".

Justin Trudeau always divides to distract from all he has broken. This time, he is demonizing concerned parents.

Parents should be the final authority on the values and lessons that are taught to children. Trudeau should butt out and let parents raise their kids. pic.twitter.com/B4LeLDqMvA

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) September 22, 2023