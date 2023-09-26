باريس- جددت فرنسا الأحد انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ، في انتخابات تعد الأكثر شهرة في نظام البلاد السياسي، حيث يتولى نحو 160 ألف مواطن مسؤولية اختيار 170 عضوا في المجلس تتجدد مقاعدهم بمقدار النصف كل ست سنوات.

وترى الأطراف السياسية أن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى أي إخلال في التوازنات القائمة داخل المجلس، ومن المتوقع أن يبقى اليمين المتحالف مع الوسطيين على الأغلبية.

ما هي انتخابات مجلس الشيوخ؟

يتكون مجلس الشيوخ من 348 عضوا يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام غير المباشر لمدة 6 سنوات، وتتجدد عضوية النصف من أعضاء المجلس كل 3 سنوات منذ عام 2011.

وبالتالي، يظل الأشخاص الذين تم اختيارهم هذا العام في منصبهم حتى عام 2029، فيما سيتم تجديد ولاية النصف الآخر في عام 2026.

من يصوت في الانتخابات؟

تقليديا، يمثل أعضاء مجلس الشيوخ الأقاليم والمجتمعات، ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، مما يعني أن الناخبين المدعوين فقط لهم حق التصويت.

وهؤلاء هم أعضاء المجلس والنواب والمستشارون الإقليميون والإداريون، بالإضافة إلى مندوبي المجالس البلدية الذين يمثلون نحو 95% من الناخبين، ويختلف عددهم بحسب حجم البلديات والمدن، وهو ما أكسب مجلس الشيوخ لقب "غرفة الأقاليم".

وفي المجمل، يبلغ عدد الناخبين نحو 160 ألف شخص، وعملا بحكم "فترة الاحتياط" تتوقف الحملة الانتخابية عند منتصف ليلة الجمعة إلى السبت، ثم يتم حظر أي رسائل دعائية أو اجتماعات انتخابية أو توعية هاتفية لاستمالة أصوات الناخبين.

كيف تُجرى الانتخابات؟

يتم العمل بطريقتين حسب عدد السكان في الدوائر الانتخابية:

يتم التصويت بالأغلبية في جولتين بالمقاطعات التي تنتخب عضوا واحدا أو عضوين فقط في المجلس كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، وهذا العام سينطبق ذلك على 34 مقعدا في 18 دائرة انتخابية.

وفي الدوائر التي تنتخب 3 أعضاء أو أكثر في مجلس الشيوخ يتم الانتخاب بالتمثيل النسبي عملا بما تسمى قاعدة "المتوسط الأعلى"، بمعنى آخر يتم تقسيم عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الدائرة على عدد المقاعد المراد شغلها، والرقم الذي يتم الحصول عليه يسمى "الحاصل الانتخابي"، وبعد ذلك يتم استخدامه كمقسوم على عدد الأصوات التي فازت بها كل قائمة مرشحة لتحديد عدد المقاعد التي فازت بها، وهذا العام سيتم تطبيق طريقة التصويت هذه في 27 دائرة انتخابية، أي 136 مقعدا.

ويشار إلى أن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الفرنسيين خارج البلاد يتم انتخابهم بمبدأ التمثيل النسبي أيضا.

متى يتم التصويت وإعلان النتائج؟

تعقد الجولة الأولى من الساعة 8:30 صباحا حتى الـ11 صباحا في المقاطعات التي تتم فيها الانتخابات بأغلبية الأصوات في جولتين، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تنظم جولة أخرى على الفور من الساعة 3:30 ظهرا إلى الـ5:30 مساء.

أما في المقاطعات التي تُجرى فيها انتخابات نسبية فإنه يمكن للناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع من الساعة 8:30 صباحا حتى الـ5:30 مساء.

وعلى عكس الانتخابات التي يتم إجراؤها بالاقتراع العام المباشر تعتبر المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ إلزامية لكبار الناخبين، ويتعرض الأشخاص الذين لا يمتثلون لذلك لغرامة قدرها 100 يورو.

ويعلن مكتب الهيئة الانتخابية نتائج التصويت على الفور بعد فرز بطاقات الاقتراع، وبالنسبة للدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات بأغلبية الأصوات يتم إعلان النتائج الأولية عند الظهر تقريبا.

أما في الإدارات التي تطبق التمثيل النسبي فقد يكون من الضروري الانتظار إلى الساعة السابعة مساء قبل رؤية الأسماء المنتخبة الأولى.

ما المناطق المعنية بالتصويت؟

38 منطقة في فرنسا، ومنها منطقتا "إندر إي لوار" و"إيل دو فرانس" اللتان تضمان العاصمة باريس.

6 أقاليم ما وراء البحار: غوادلوب، المارتينيك، ريونيون، سان بيير وميكلون، مايوت، كاليدونيا الجديدة، لتصويت الجالية الفرنسية المقيمة خارج فرنسا.

ما شروط الترشح؟

أن يكون عمر المرشح 24 عاما على الأقل، وفق تعديل سن الأهلية بموجب قانون 14 أبريل/نيسان 2011 بعد أن كان 30 عاما.

التمتع بوضع الناخب، أي أن يكون فرنسي الجنسية ويتمتع بالحقوق المدنية.

ألا يكون في حالة عجز أو عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون.

أن يكون المرشح وبديله من جنسين مختلفين.

ما الأدوار الرئيسية لمجلس الشيوخ؟

يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على القانون، ولكن تكون الكلمة الأخيرة للنواب في حالة وقوع خلاف، ويسيطرون على الحكومة ويمثلون السلطات المحلية.

كما يدرس أعضاء المجلس مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم المجتمعات المحلية أمام الجمعية الوطنية.

يشار إلى أن رئيس المجلس هو الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة استقالة الأخير أو وفاته أو عند حدوث أي طارئ آخر، وذلك إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

ما هي رواتب أعضاء المجلس؟

اعتبارا من الأول من يوليو/تموز الماضي يحصل عضو مجلس الشيوخ في فرنسا على راتب شهري إجمالي يزيد على 7600 يورو، بما في ذلك 5907 يوروات (راتب أساسي) و177 يوروا (بدل إقامة)، ويمكن أن يزيد هذا المبلغ اعتمادا على مسؤوليات المنتَخبين.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن لعضو المجلس جمع مبالغ أخرى من الولايات المحلية على ألا يتجاوز 8961 يوروا.

ما الفرق بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية؟

يتكون البرلمان الفرنسي من مجلسين أو غرفتين: الجمعية الوطنية المنتخبة بالاقتراع العام المباشر، ومجلس الشيوخ المنتخب بالاقتراع العام غير المباشر.

ويتولى المجلسان مسؤولية إصدار القوانين ومراقبة المقترحات التشريعية التي تقدمها الحكومة وتقييم السياسات العامة، وفق المادة 24 من الدستور.

لكن أوجه التشابه لا يمكن أن تحجب الاختلافات بين الطرفين، فإذا كانت الجمعية الوطنية تتمتع بسلطات أكبر في بعض الأمور فإن مجلس الشيوخ يمنحها دورا محددا بموجب الدستور.

وفي سياق متصل، يمكن للجمعية الوطنية التصويت على اقتراح توجيه اللوم ضد الحكومة، لكن يمكن لهذه الأخيرة أن تقرر حله، وهو ما لا ينطبق على مجلس الشيوخ، لأنه دائم ويضمن استمرارية الدولة في جميع الظروف.

ومن المقرر أن يتولى المجلس الجديد مهامه في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل حيث سينتخب رئيس مجلس الشيوخ.

وفي اليوم التالي ستقوم المجموعات السياسية المشكّلة حديثا بتعيين رئيسها، ثم سيتم تجديد الهيئات الإدارية للمجلس مع تعيين نواب الرئيس والأمناء يوم الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، وفي اليوم التالي يتم إنشاء مكاتب اللجان السبع الدائمة.