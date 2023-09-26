سياسة

أخطر 4 أسلحة تستخدمها روسيا في حربها على أوكرانيا

حريق في أوديسا الأوكرانية بعد تعرضها لهجوم بمسيرة روسية (رويترز)
26/9/2023

لجأت روسيا إلى استخدام مزيد من المعدات الحديثة السوفياتية في حربها على أوكرانيا، لا سيما أنها واجهت في بداية الحرب -في فبراير/شباط 2022- تحديات جسيمة، وتستعرض مجلة "بيزنس إنسايدر" الأميركية 4 من الأسلحة الأكثر فتكا.

A Ka-52 "Alligator" reconnaissance and attack helicopter is seen during flight testing conducted by the Russian Air Force of the Southern Military District at a military aerodrome in the Rostov region, Russia January 19, 2022. REUTERS/Sergey Pivovarov
مروحية "التمساح" الهجومية أثناء اختبار للطيران تجريه القوات الجوية الروسية (رويترز)

مروحيات "التمساح"

تبدأ المجلة تقريرها "بالتمساح"، وهو اللقب الذي يطلق على مروحية الهجوم "كاموف-52" التي تعد إحدى أفضل المروحيات الحربية في العالم، بل ومن أقدرها على المناورة بفضل مروحتها الفريدة من نوعها، وهي مسلحة بمدفع من عيار 30 مليمترا، وصواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات.

وأثبتت "كاموف-52" جدارتها بتدميرها المركبات الأميركية والدبابات الألمانية، ولكن عدد أسطول "التمساح" تضاءل تحت وطأة أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المدعمة بصواريخ "ستينغر" الأميركية.

Members of the de-mining department of the Ukrainian Emergency Services survey an area of farmland and electric power lines for land mines and other unexploded ordnance for electricians to access power towers damaged by Russian strikes in order to repair them, amid Russia's invasion of Ukraine, in Korovii Yar, in the Eastern Donetsk region, Ukraine, March 20, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura
روسيا جعلت من خطوطها الدفاعية في أوكرانيا المناطق الأكثر تلغيمًا في العالم (رويترز)

حقول الألغام المكثفة

يقول أمين مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن روسيا جعلت من أوكرانيا أكثر الدول تلغيمًا في العالم، لدرجة أن الجنود الأوكرانيين وجدوا أن بعض المناطق تحتوي على 5 ألغام في كل متر مربع، مما يشكل تحديا كبيرا للقوات الأوكرانية التي لجأت للتقدم سيرا على الأقدام تاركة مدرعاتها الغربية وراءها.

ووصف دانيلوف عدد الألغام الروسية هناك بأنه "جنوني"، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية لإنقاذ جنودها في الصف الأمامي.

طائرة لانسيت المسيرة تعرضها وزارة الدفاع الأوكرانية (رويترز)

طائرات لانسيت المسيرة

استفادت روسيا كذلك من الطائرات المسيرة الانتحارية أو "الكاميكازي"، مثل مسيرات "لانسيت" لاستهداف المركبات المصفحة الأوكرانية، وهي التي تتميز –حسب أحد الخبراء- بأن لها حمولة أكبر ودقة أعلى، وهي فعالة ضد الدبابات القديمة، والمركبات المدرعة الخفيفة، وسلاح المدفعية.

Sappers of the State Emergency Service of Ukraine remove non exploded aviation bomb FAB-500, amid the Russian invasion of Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, in this handout picture released March 4, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
قوات أوكرانية تزيل قنبلة جوية روسية غير متفجرة في خاركيف (رويترز)

القنابل الجوية السوفياتية

وظفت روسيا قنابل جوية من العهد السوفياتي محسنة تقنيا يتراوح وزن الواحدة منها بين 1100 و3300 رطل، ولا تعتمد هذه القنابل على أنظمة دفع الصواريخ الحديثة، مما يجعل اعتراضها أمرا شبه مستحيل، ويجعل منها تحديا حقيقيا للقوات الأوكرانية، وفقا للخبير العسكري من مركز رازوموف للأبحاث في أوكرانيا أوليكسي ميلنيك.

المصدر : بيزنس إنسايدر