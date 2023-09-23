حلفاء أوكرانيا يزودونها بدبابات "فاسدة"

نشرت مجلة "نيوزويك" خبرا مفاده أن عددا من الدبابات الدانماركية التي أرسلت مؤخرا إلى أوكرانيا لتعزيز ترسانتها العسكرية في الحرب مع روسيا كانت معيبة.

وقال وزير الدفاع الدانماركي ترويلز لوند بولسن -في بيان- إن 12 دبابة (من أصل 20) من طراز "ليبوبارد 1 إي 5″ التي أرسلت إلى كييف فيها مشاكل.

وذكرت المجلة الأميركية أن 10 دبابات وصلت بنجاح إلى أوكرانيا، ويقوم الجيش الأوكراني بإصلاحها، في حين لا تزال هناك 10 أخرى في بولندا، بما في ذلك اثنتان بها "عيوب خطيرة".

وقال جوردان كوهين المحلل السياسي في معهد "كاتو" للمجلة إن المشكلة لا تكمن بالضرورة في العيوب فحسب، بل في أن الأوكرانيين يتم تدريبهم بسرعة ولا يستطيعون تعلم جميع جوانب الصيانة.

وأشارت المجلة إلى أن ما يزيد مخاوف أوكرانيا هو أنها واجهت أيضا مشاكل مع الدبابات الألمانية من الطراز نفسه في وقت سابق هذا الأسبوع.

فقد ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (شبيغل) الثلاثاء الماضي أن أوكرانيا رفضت قبول 10 دبابات حاولت ألمانيا إرسالها بسبب "عيوب".

وأخبر المسؤولون الأوكرانيون وزارة الدفاع الألمانية أن تسليم الدبابات المعيبة لا معنى له نظرا لعدم توفر الفنيين المدربين أو قطع الغيار لمعالجة المشاكل.

يذكر أن أوكرانيا استقبلت في يوليو/تموز الماضي دفعة مماثلة من الدبابات المعيبة، من بين الدبابات الأولى من نوع ليبوبارد.