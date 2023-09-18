الرباط- رغم أن بؤرة زلزال المغرب كانت في إقليم الحوز، إلا أن هزاته السياسية وصلت فرنسا؛ فمباشرة بعد إعلان الرباط الاستجابة لعروض الدعم من 4 دول فقط، هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، شن الإعلام الفرنسي وجزء من الطبقة السياسية حملة ضد المملكة بدعوى رفضها مساعدة باريس.

وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء الجدل باعتبار تنظيم المساعدات الدولية مسألة سيادية، إلا أنه زاد الشرخ وأشعل جدلا جديدا عندما اختار توجيه رسالة مصورة للشعب المغربي في تجاوز للحكمة والأعراف الدبلوماسية، حسب توصيف محللين سياسيين مغاربة.

ولم يكد هذا الجدل يخبو، حتى أعلنت وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا -في تصريحات متلفزة- عن زيارة ماكرون للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس، وهو ما سارعت الرباط إلى نفيه عبر وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر وصفته بالمصدر الحكومي الرسمي.

وفي هذا السياق، اعتبر مصدر حكومي تصرف فرنسا غير مقبول، مشيرا إلى أن الإعلان عن زيارة رسمية من جانب واحد من دون التشاور مع المغرب، أمر يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح المصدر أن زيارة رئيس دولة لبلد آخر تقتضي تنظيم لقاءات قبلية واتفاقات، ثم الإعلان عنها بطريقة رسمية، وليست بالطريقة التي تصرفت بها فرنسا.

وأكد أن الخبر الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء يعكس الموقف الرسمي للمملكة المغربية، والذي جاء فيه أن زيارة الرئيس الفرنسي "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة"، ونقلت استغراب مصدر حكومي رسمي اتخاذ وزيرة خارجية فرنسا "هذه المبادرة الأحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه، بخصوص استحقاق ثنائي هام".





استغلال الأزمة

في هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية محمد العمراني بوخبزة أن الأزمة بين البلدين معلنة منذ فترة طويلة، خاصة مع ضغط فرنسا على البرلمان الأوروبي لاتخاذ قرارات ضد المصالح المغربية، فضلا عن الحملات التي يشنها الإعلام الفرنسي ضد الرموز المغربية.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر بوخبزة أن باريس تحاول استغلال الأزمة التي تعيشها الرباط بسبب تبعات زلزال الحوز والضغط أكثر عليها لتحقيق مكاسب، مشيرا إلى وجود انقسام في الطبقة السياسية الفرنسية، إذ إن بعضهم يفهم خصوصية العلاقات بين البلدين وعمقها وتشابكها، ولم ينجر وراء الحملة.

وقال المتحدث ذاته إن الرئيس الفرنسي يزيد -في كل خطوة له وفي كل موقف يعلنه- من تعميق الأزمة بين البلدين، وظهر ذلك من الرسالة المصورة التي وجهها ماكرون مباشرة للشعب المغربي، والإعلان الأحادي عن زيارة محتملة له إلى المغرب، وهي في نظر المتحدث أخطاء فادحة وغير مبررة.

واعتبر بوخبزة أن الجدل في فرنسا بشأن المساعدات الأجنبية له أهداف وغايات غير أخوية وغير صادقة، وبدت باريس كأنها تحاول الاصطياد في الماء العكر لتأليب الرأي العام ضد السلطات وخلق أزمة داخلية، عبر جعل الأمر يبدو وكأنه سوء تدبير.

من جهته، يرى محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن المقاربة الفرنسية في التعامل مع المغرب في أزمة الزلزال هي مقاربة متخبطة ومرتبكة وبعيدة عن الهدوء.

وأضاف بودن "كانت باريس تتوخى تحقيق بعض النقاط السياسية عبر أخذ زمام المبادرة في موضوع الزلزال، لكن المغرب كان له موقف واضح بخصوص تدبير أزمته".

ووصف محمد بودن المواقف الفرنسية بغياب الرؤية، مما وضع فرنسا في موضع البلد العريق الذي افتقر -بسبب قيادته الحالية- إلى الحس الدبلوماسي السليم والتقدير الذي يضع الأمور في مواقعها.

وتشهد العلاقات بين الرباط وباريس توترا منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة عام 2017، وازدادت حدة التوتر خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما ظهر عبر وقف الزيارات بين مسؤولي البلدين وتجميد قنوات التواصل، والذي توج بإنهاء مهام السفير المغربي لدى باريس فبراير/شباط الماضي من دون تعيين آخر مكانه.

وتتهم الرباط باريس بممارسة سلوكيات متعارضة مع مصالح المغرب، وبعدم وضوح موقفها من وحدته الترابية، كما زادت حدة التوتر القيود التي فرضتها باريس على التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، فضلا عن اتهام الإعلام الفرنسي المغرب بالتجسس على مسؤولين فرنسيين.





رأب الصدع

وفي نظر المحللين السياسيين، إن السياسة الماكرونية في المغرب سببت شرخا غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، مما يكشف أن الرئيس الفرنسي ومحيطه غير مدركين لطبيعة العلاقات بين البلدين وأهميتها بالنسبة لمستقبل فرنسا في أفريقيا على الخصوص.

ويرى بوخبزة أن العلاقات بين البلدين لن تعود إلى مسارها الطبيعي، إلا إذا سعت باريس إلى إعادة بنائها وفق أسس جديدة تراعي تغير معادلات كثيرة، فمغرب الأمس ليس هو اليوم وفرنسا الأمس ليست هي اليوم، وفق تعبيره.

وأضاف "على الفرنسيين أن يدركوا أنهم يتعاملون مع دولة لها وضعها الخاص وموقعها الجيوستراتيجي، ثم يجب اتخاذ مبادرات فعلية وليست مجرد كلمات ليست لها معنى".

ودعا باريس إلى أن تحذو حذو إسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول التي سعت لبناء علاقات جدية مع المغرب قائمة على الوضوح في المواقف، سواء في قضية الصحراء أو غيرها من الملفات.

وخلص المتحدث إلى أن فرنسا خسرت كثيرا مع ماكرون الذي لا يدرك الواقع الحالي في العلاقات الدولية ويرتكب أخطاء قاتلة مست بتاريخ هذا البلد وبموقعه، لذلك يشدد على ضرورة تصحيح المسار على المستوى الداخلي لفرنسا.

بدوره، يرى محمد بودن أنه لا يمكن تجاوز الصدع بين الرباط وباريس، إلا إذا تخلت فرنسا عن نظرتها غير المتكيفة مع متغيرات العلاقات الدولية والتحولات التي تحدث في القارة الأفريقية.

ولفت إلى أن فرنسا لم تستوعب بعد أن المغرب يمتلك شبكة متنامية من الأصدقاء والشركاء، ولديه رؤية واضحة بخصوص ملف وحدته الترابية، الذي يمثل النظارة التي ينظر بها إلى العالم وإلى صدق الصداقات وجودة الشراكات، كما أكد ذلك الملك محمد السادس سلفا.

ويعتبر بودن أن أي إجراءات أحادية في العلاقات المغربية الفرنسية لا يمكنها أن تقدم إضافات لمسيرة هذه العلاقات وتحسن من مناخها وتطور مضمونها، موضحا أن الصدع لن يلتئم إلا بالتعامل مع المغرب بمنطق يعتمد على الشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات، والابتعاد عن منطق اللعب على الحبلين، وتفعيل فرنسا دورها كشاهد تاريخي على حقائق المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء.