قطار كيم المصفح وقطار بوتين الشبح

عقدت "نيوزويك" مقارنة بين قطار رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون وبين قطار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الشبح" بحسب وصف شبكة "سي إن إن" الأميركية لقطار بوتين.

ولفتت المجلة الأميركية إلى لون قطار كيم الأخضر الداكن، وهو نفس القطار الذي استخدمه في رحلة سابقة للقاء بوتين عام 2019.

ورغم شح المعلومات المنشورة عن "القطار الأخضر" فإن الصور القليلة المتاحة -التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية- ترسم صورة لقطار فخم ومصفح، مزود بصفوف من الأرائك الجلدية الوردية، وعربة تستخدم كمكتب وقاعة اجتماعات، وغرفة غناء وموسيقى "كاريوكي" وصناديق من الخمور الفرنسية.

وبحسب وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، يحتوي قطار كيم المكون من 21 عربة، والملقب بـ "القلعة المتحركة" على نوافذ مضادة للرصاص وجدران وأرضيات فولاذية واقية من المتفجرات، ومزود بأسلحة هجومية ومروحية "للهروب في حالة الطوارئ".

Putin’s personal armored train has added carriages with a gym, hammam, cosmetologist’s room, bar and movie theater, according to investigation by @akselenc of @dossier_center & partners. Incredible work

Cost to Russian state 6.8b rubles (~$75 million)https://t.co/x3dHucxVL6 pic.twitter.com/om4DqXD5ae

— Scott Rose (@rprose.bsky.social) (@rprose) July 5, 2023