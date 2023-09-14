قطار كيم المصفح وقطار بوتين الشبح

عقدت "نيوزويك" مقارنة بين قطار رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون وبين قطار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الشبح" بحسب وصف شبكة "سي إن إن" الأميركية لقطار بوتين.

ولفتت المجلة الأميركية إلى لون قطار كيم الأخضر الداكن، وهو نفس القطار الذي استخدمه في رحلة سابقة للقاء بوتين عام 2019.

ورغم شح المعلومات المنشورة عن "القطار الأخضر" فإن الصور القليلة المتاحة -التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية- ترسم صورة لقطار فخم ومصفح، مزود بصفوف من الأرائك الجلدية الوردية، وعربة تستخدم كمكتب وقاعة اجتماعات، وغرفة غناء وموسيقى "كاريوكي" وصناديق من الخمور الفرنسية.

وبحسب وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، يحتوي قطار كيم المكون من 21 عربة، والملقب بـ "القلعة المتحركة" على نوافذ مضادة للرصاص وجدران وأرضيات فولاذية واقية من المتفجرات، ومزود بأسلحة هجومية ومروحية "للهروب في حالة الطوارئ".

Putin’s personal armored train has added carriages with a gym, hammam, cosmetologist’s room, bar and movie theater, according to investigation by @akselenc of @dossier_center & partners. Incredible work Cost to Russian state 6.8b rubles (~$75 million)https://t.co/x3dHucxVL6 pic.twitter.com/om4DqXD5ae — Scott Rose (@rprose.bsky.social) (@rprose) July 5, 2023

ومع ذلك، قد لا يضاهي قطار كيم وسائل الراحة المتاحة في قطار نظيره الروسي، الذي يضم قاعة رياضية وحانة، وحتى مكتب خبير تجميل، وفقا لموقع (Dossier Center) "دوسيه سنتر" الاستقصائي الذي درس وثائق من خدمة الحراسة الاتحادية ومصادر أخرى حكومية.

كما ورد أن قطار بوتين يضم حماما تركيا، وقاعات لتناول الطعام وسينما، وبه معدات طوارئ للإنقاذ، بما في ذلك جهاز تنفس صناعي وجهاز تنظيم ضربات القلب ووحدة ضخ لقياس وحقن جرعة الدواء الدقيقة للمريض.

ومن حيث المظهر، يلاحظ موقع "دوسيه سنتر" أن قطار بوتين يصعب تمييزه تقريبا من الخارج عن قطارات السكك الحديدية الروسية الأخرى. وعرباته رمادية اللون بشريط أحمر.

كما يضم قطار بوتين 22 عربة، بزيادة عربة عن "القطار الأخضر". ومع ذلك يبدو أن قطار كين أفضل تجهيزا ضد الهجمات، كما أخبرت المجلةَ الصحفية إيليا روزديستفينسك التي أعدت تقرير "دوسيه سنتر".