شهدت محافظة دير الزور شرقي سوريا، موجة نزوح خلال الأيام الماضية، بسبب الاشتباكات التي دارت بين مقاتلين من العشائر العربية وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، جراء انتهاكات قامت بها الأخيرة ضد مدنيين في ريف دير الزور الشرقي، وفق ما يتهمها به سكان تلك المناطق.

خوفا من الاعتقال

ومع تصاعد حدة العنف هناك اضطر عدد من السكان في بعض المناطق إلى المغادرة، أبرز تلك المناطق كانت في ريف المحافظة الشمالي، حيث شهدت قرية "الربيضة" نزوحا شبه جماعي للأهالي نحو أقربائهم في قرية "أبو النيتل"، لكن نزوحهم لم يكن بسبب الاشتباكات وحسب، بل كان أيضا خوفا من الاعتقال، كما حصل مع أهالي بعض القرى المجاورة، حيث يقدر ناشطون عدد المعتقلين في تلك المناطق بنحو 150 مدنيا.

يؤكد سالم العلي -اسم مستعار- عندما حاول عبور نهر الفرات واللجوء إلى منطقة "الحويجة" وسط النهر، بعد فراره من مناطق المعارك.

في حديثه للجزيرة نت، يقول العلي إنه أُجبر على البقاء داخل الحويجة مدة يومين مع العديد من الأهالي، دون أدنى مقومات الحياة، مؤكدا أن قوات من النظام و"قسد" استهدفت تلك المنطقة بالرشاشات، ما اضطرهم لمغادرتها سباحة إلى بلده "الصبحة" بريف دير الزور الشرقي.

أخطار جسيمة

تكمن مخاطر عدة أثناء محاولة العبور من مناطق سيطرة "قسد" عبر نهر الفرات إلى الضفة الشرقية حيث مناطق سيطرة النظام السوري، يضطر فيها النازحون إلى استخدام زوارق نهرية يُطلق عليه "الطراد"، ويضطر الأهالي لذلك بسبب تدمير جميع الجسور على نهر الفرات.

وسجل العديد من حالات القتل والغرق أثناء رحلة النزوح، إذ أطلقت قوات "قسد" النار باتجاه عائلة قررت العودة إلى منزلها في بلدة "ذيبان" شرقي دير الزور، وقتلت الطفل أحمد إسماعيل الخاطر وجرحت آخرين، إضافة إلى غرق الطفل حميد القويدر، أثناء النزوح عبر نهر الفرات.

في هذا السياق، دفع أحمد الزهدي مبلغا كبيرا للنزوح مع عائلته من منطقة "ذيبان" إلى مدينة "الميادين" عبر نهر الفرات، رغم المخاطرة الكبيرة التي واجهها مع عائلته وكاد يفقد فيها حياته.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف الزهدي أن جميع العوائل تعبر على شكل مجموعات صغيرة، تجنبا للتجمع على شاطئ الفرات، خوفا للفت الأنظار للطائرات المسيّرة التي تستخدمها قوات "قسد".

في المقابل، قال سالم الريس من أهالي بلدة "البحرة" إنه آثر البقاء في البلدة على النزوح، رغم الصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية، رفضا للمخاطرة بأرواح أبنائه.

نقص المواد الأساسية

تسببت الاشتباكات في نقص حاد للمواد الغذائية الأساسية في ريف دير الزور الشرقي، وباتت الأسواق شبه فارغة من البضائع، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انقطاع الطريق بين محافظتي دير الزور والحسكة، التي تعتبر الشريان الرئيس للمحافظة من البضائع، وفق ما أكده ياسر الشيخ مدير منظمة سما العاملة في محافظة دير الزور.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الشيخ أن محطات مياه الشرب توقفت عن العمل أيضا بسبب نقص مادة المازوت، إضافة إلى تخريب طال بعض تلك المحطات، كما توقف العديد من الأفران بسبب نقص الطحين وارتفاع أسعارها.

ولفت إلى تأسيس عدد من الفاعلين في قرى وبلدات الريف الشرقي لجانا محلية لإدارة شؤون الحياة المدنية فيها.