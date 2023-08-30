السعودية لن تقبل أقل من دولة فلسطينية شرطا للتطبيع

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرا عن الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وما اشترطته الأخيرة في هذا الإطار، بما في ذلك استئناف تمويلها للسلطة الفلسطينية وتخفيف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي الموضوع نفسه، ذكرت صحيفة إسرائيلية أن ثمن السلام السعودي الإسرائيلي يتضمن قيام دولة فلسطينية.

وأوردت "وول ستريت جورنال" -في تقرير لمراسلها الأمني السابق ديون نيسنباوم، نقلا عن مسؤولين سعوديين وفلسطينيين سابقين- أن المملكة عرضت استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من أجل تأمين علاقات مفتوحة مع إسرائيل، مما يمنح المزيد من الشرعية لأي اتفاق سعودي إسرائيلي نهاية المطاف ويحبط أي اتهامات بأن المملكة ستضحي -لتحقيق أهدافها الخاصة- بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة.

تحوّل في نهج السلطة

وأضافت الصحيفة الأميركية أن الخطوة السعودية أثارت جدلا بين القادة الفلسطينيين إزاء ما إذا كانوا سيدعمون تطبيع المملكة مع إسرائيل، وهي خطوة من شأنها أن تمثل تحولا كبيرا عن اتهامات الفلسطينيين لقادة الخليج بطعنهم في الظهر عندما أقاموا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية سترسل الأسبوع المقبل وفدا كبيرا إلى السعودية لمناقشة ما يمكن للمملكة القيام به في المحادثات مع إسرائيل لتعزيز الآمال بإقامة دولة فلسطينية.

ونسب التقرير إلى فلسطينيين وسعوديين مطلعين قولهم إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثار فكرة استئناف التمويل لأول مرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اجتماع في أبريل/نيسان الماضي، رابطا بين استئناف المساعدات وتخفيف العنف في الضفة.

لا تراجع عن الدولة الفلسطينية المستقلة

ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين أيضا قولهم إن المملكة لن توافق أبدا على أي اتفاق مع إسرائيل يهدد الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن بعض مستشاري عباس يريدون من القيادة الفلسطينية أن تقدم للسعوديين مطالب معقولة لتنازلات يمكن أن يطلبوها من إسرائيل من شأنها أن تعزز الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في وقت سابق من هذا الشهر "العلاقات السعودية الفلسطينية قوية ولدينا ثقة بها، نود كثيرا أن نستمع إلى السعوديين، وأن ننسق معهم، وأن نرى كيف يمكننا تأييد وتعزيز موقفهم عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة بالذات، وكيف يمكن للسعوديين أن يسمعوا منا عن الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها كخطوات ضرورية من أجل حل قضية فلسطين".

وذكر التقرير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كثيرا ما أشار إلى أن السعودية لا تهتم كثيرا بالفلسطينيين وأنه لن يضطر إلى الموافقة على أي شيء يعزز الآفاق الواقعية لدولة فلسطينية مستقلة، لكن القادة السعوديين أصروا علنا على أنهم لن يقبلوا أقل مما هو موجود في مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها الرياض ووافقت عليها قمة عربية عام 2002.





التطبيع ثمنه دولة فلسطينية مستقلة

وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" إن ثمن السلام السعودي الإسرائيلي يشمل دولة فلسطينية، وإن الحد الأدنى من متطلبات التطبيع يستلزم تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن المملكة تعتبر حل القضية الفلسطينية محوريا لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وأن السعوديين والفلسطينيين صاغوا موقفين: "أمثل" و"واقعي" مشيرة إلى أن "الأمثل" هو أن توافق إسرائيل على مبادرة السلام العربية عام 2002، وأن "الواقعي" هو قرار يسمح للسعوديين بضمان نتائج كبيرة من إسرائيل قابلة للتنفيذ، وللتحقق من تنفيذها، وتؤدي إلى قيام دولتين خلال فترة زمنية محددة بدقة.

اتفاق "واقعي"

ونشرت الصحيفة الإسرائيلية 14 نقطة قالت إن الاتفاق "الواقعي" يُفترض أن يشملها، ومنها: