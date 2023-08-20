دمشق – شهدت ساحة "السير/الكرمة" وسط مدينة السويداء جنوبي سوريا، صباح اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة احتجاجا على الوضع المعيشي والخدمي المتردي في المحافظة، تزامنا مع موجة غلاء شملت السلع الغذائية والاستهلاكية، وقرار حكومة النظام رفع الدعم عن المحروقات.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالواقع الاقتصادي المتدهور بعد 12 عاما على بداية الحراك الشعبي والأزمة الاقتصادية، وتطالب بحل سياسي وفق القرار الأممي الخاص بسوريا رقم 2254.

وتلبية لدعوة ناشطين للإضراب العام، قطع محتجون الطرقات، وأغلقوا مؤسسات الدولة ومراكز لحزب البعث في عدد من قرى ريف السويداء.

وأصدرت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين" بيانا أيّدت فيه الحراك الشعبي بالسويداء، وندّدت بسياسات السلطات وكافة الجهات المسؤولة في البلاد، وحمّلتها مسؤولية ما يقاسيه السوريون من معاناة على كافة المستويات.

حراك السويداء

ولليوم الرابع على التوالي، تشهد السويداء وريفها موجة احتجاجات واسعة على سياسات حكومة النظام الاقتصادية والخدمية.

ويتخذ الحراك الشعبي في السويداء أشكالا عدة، أبرزها الوقفات الاحتجاجية للأهالي في عدد من قرى المحافظة، ابتداءً من الأربعاء الماضي، حيث قاموا برفع لافتات مطلبية وإلقاء كلمات وقطع طرق وإشعال الإطارات احتجاجا على الواقع المعيشي والخدمي.

ولجأ الحراك للإضراب العام أو العصيان المدني في الساحات، إذ أغلقت المحال التجارية في المدينة وريفها اليوم الأحد، وتغيّب موظفون في القطاعين العام والخاص عن وظائفهم.

وخرجت اليوم الأحد مظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط المدينة، ورفع المتظاهرون خلالها لافتات مطلبية معيشية وسياسية، منها المطالبة بالحل السياسي في سوريا، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام.

وردّد المتظاهرون شعارات طالت رموزا سياسية كقولهم "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد"، في إشارة واضحة للطبيعة السياسية للحراك.

"تحرك تلقائي"

وعن أدوات الحراك الشعبي في السويداء، يقول الشاب مناف (اسم مستعار)، وهو ناشط في الحراك، للجزيرة نت "هذا التنوع تلقائي وغير مخطط له، حيث ترى كل مجموعة من الأهالي الطريقة الأنسب لإيصال صوتها إلى كل السوريين والمجتمع الدولي".

وعن أهداف الحراك، يضيف مناف "نريد حياة كريمة فيها ماء وكهرباء ومراكز صحية ومواصلات وخدمات عامة وقدرة شرائية، رواتب وأجور تتناسب مع الغلاء الحاصل مؤخرا، والأهم أن يكون فيها حكومة تمثّل الشعب حريصة على مستقبله ومستقبل أبنائه".

ويتابع "كانت هذه مطالبنا في حراكات واحتجاجات الأعوام السابقة كحراك "بدنا نعيش" الذي كان سقف المطالب فيه لا يعلو على الاحتياجات اليومية لأهالي المحافظة، ولكن مع عدم استجابة النظام لتلك المطالب خلال سنوات، أصبحت المطالب السياسية ضرورة لا بد منها في الحراك الحالي".

بيان يواكب الحراك

وأصدرت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين" في سوريا ممثلة بالشيخ حكمت سلمان الهجري، بيانا اليوم الأحد، أيّدت فيه الحراك الشعبي "المحق" في السويداء.

وقال البيان إن "الصمت لا يعني الرضى، فقد طالت التصرفات والإجراءات لقمة العيش، فآن الأوان لقمع مسببي هذه الفتن والمحن ومصدري القرارات الجائرة المجحفة الهدّامة، ونقتلع من أرضنا كل غريب وكل مسيء، وكل حارق مارق قبل أن يسرق أموالنا من موقعه".

وندّد البيان بتعامل السلطات والمسؤولين مع "الشعب الصامد"، وقال إن "في مواقع المسؤولية أشخاصا موتورين يتصرفون بالسوء والجباية والتخريب بقرارات مخالفة للأصول والدستور".

وأضاف البيان "وصل الحرمان حتى لقمة الخبز والماء والمحروقات باختلاق أزمات وتقصير في التمويل والأداء، وسارت الخطط بمواجهة الشعب لا في مصلحته، مما زاد من معاناته وأوجاعه". وحمّل حكومة النظام المسؤولية عن تدمير الشعب ومقدراته، وإسقاط الاقتصاد الوطني، والهروب الجماعي للسوريين.

وأكّد على مشروعية مطالب المحتجين في عموم البلاد قائلا "حقكم أن تطالبوا بالعيش الكريم ولن نرضى بالحد الأدنى". ودعا البيان المسؤولين والجهات المعنية في البلاد إلى ترك مناصبهم إن كانوا عاجزين عن القيام بواجباتهم تجاه أهلهم ووطنهم واقتصادهم.

وحذّر السلطات من التعامل مع الحراك الحالي في السويداء كما تم التعامل مع حراك ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قامت "جهات ما"، بحسب البيان، بحرق مبنى المحافظة واتهام المتظاهرين بذلك.

وأشار البيان إلى "حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها محافظة السويداء، وندد بممارسات الجهات الأمنية التي لا وجود لها إلا لقمع الكلمة في حين تغيب عند الحاجة والضرورة".

وسلط الضوء على الواقع البائس للسوريين في الداخل والخارج، وقال "أصبح أبناؤنا أذلاء في الخارج بسبب ما يحصل في الداخل، عائلات تموت غرقا أو في البراري بحثا عن لقمة عيش، وفي سوابق ذلّ لم يعرفها السوري عبر التاريخ، تفشت المخدرات والممنوعات والرذائل، ويتم تدمير العلم والمتعلمين والتنمر عليهم، وإذلال الموظفين والعاملين والعمال".

مظاهرات وعصيان مدني وإضراب وقطع طرقات.. خروج المئات من أهالي محافظة السويداء في مظاهرات تطالب بإسقاط النظام ورحيل الأسد، وترفع هتافات تضامن مع المدن السورية pic.twitter.com/JyRv9vydhD — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) August 20, 2023

ضوء أخضر

وعن الأثر المتوقع لبيان الرئاسة الروحية على الحراك في المحافظة، تقول المنسقة في حراك السويداء ريما شهد (اسم مستعار) للجزيرة نت "إن البيان بمثابة ضوء أخضر ليس لشابات وشبّان السويداء فحسب، ولكن لكل شباب سوريا للتحرّك من أجل وقف هذه المهزلة المستمرة منذ 12 عاما، مع ما يستلزم ذلك التحرك من مواقف مؤيدة وقرارات داعمة من هذه القيادة".

وتضيف شهد "كان البيان شديد اللهجة، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات النظام في المحافظة من فلتان أمني وتجنيد للشباب في مليشياته، والسماح بدخول المخدرات وتخريب المجتمع وإفقار الناس".

وعن الجديد في خطاب الرئاسة الروحية، تحدثت المنسقة عن "توجه جديد في الخطاب إلى المجتمع الدولي متمثّلا بالدول الصديقة والضامنة، وفي ذلك إشارة واضحة إلى تبني الخطاب للحل السياسي كمخرج من الأزمة السورية المستعصية".

وإلى جانب السويداء، شهدت محافظات سورية عدة خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات منددة بالواقع المعيشي المتردي وسوء القرارات الحكومية، مطالبة بحل سياسي للأزمة السورية.