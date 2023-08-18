كاتبة بريطانية تتوقع: الأميركيون يختارون ترامب رئيسا مجددا

تقول الصحفية والكاتبة البريطانية بترونيلا وايات -في مقال بصحيفة "تلغراف" إنها تعلم طريقة تفكير الأميركيين، بحكم إقامتها هناك ردحا من الزمن، وبناء على ذلك تتوقع أن يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب بمنصب الرئاسة مرة أخرى.

وعلقت وايات ساخرة بأنها انتظرت عودته بمشاعر مختلطة، حيث اشتكت في مقال سابق أنه لا يزال مدينا لها بمبلغ 20 جنيها إسترلينيا كان قد اقترضه لسيارة أجرة عندما كان في لندن قبل دخوله البيت الأبيض. ووصمته بأنه "لص" وأنه ينبغي أن يكون في السجن.

ولفتت الكاتبة إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع "مجرم مدان" من أن يصبح رئيسا، مشيرة إلى أنه عام 1920 ترشح يوجين ديب للرئاسة بينما كان مسجونا في سجن ولاية أتلانتا بتهمة إثارة الفتنة.

وذكرت أن حملة ديب كانت فاشلة لأنه كان اشتراكيا، وهو ما يعد جريمة في أميركا أكثر من تحريض المؤيدين لاقتحام المباني الحكومية، في إشارة إلى اقتحام "الترامبيين" (أنصار الرئيس السابق) مبنى الكونغرس (الكابيتول) عام 2021.

وتلوم الكاتبة الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين على أنهم هم الذين أتاحوا الفرصة لترامب وداسوا على الحلم الأميركي الذي يمثل الروح الوطنية لشعب هذه البلاد، والتي يُرى من خلالها أن هدف الديمقراطية هو الوعد بتحقيق الازدهار، وشعور المواطنين من كل الطبقات الاجتماعية بقدرتهم على تحقيق حياة أفضل وأكثر ثراء وسعادة.

وخلصت إلى أن النجاح في الولايات المتحدة لم يعد يتعلق بنواة الأسرة وما شاكلها، بل يتعلق بكونك رجل أعمال متعجرفا.

ويواجه ترامب تهما مرتبطة بالسعي لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، وبالهجوم على مبنى الكونغرس.