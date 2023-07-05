مسؤول دفاع بريطاني كبير: روسيا خسرت نصف كفاءتها القتالية تقريبا منذ بدء غزوها أوكرانيا

قال مسؤول دفاع بريطاني كبير أمس الثلاثاء إن القدرات القتالية الروسية انخفضت إلى النصف تقريبا منذ الغزو الشامل لأوكرانيا السنة الماضية.

وزعم الأدميرال توني راداكين -القائد الكبير بالقوات البريطانية وكبير المستشارين العسكريين لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك- في تعليقات له قبل جلسة استماع برلمانية أن روسيا الآن "ضعيفة للغاية" لدرجة أنها لم تعد قادرة على شن هجوم عسكري مضاد من نفسها.

وقال راداكين، في الخبر الذي أوردته صحيفة "بيزنس إنسايدر" (Bussiness Insider) الرقمية الأميركية نقلا عن صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية، "إن روسيا أطلقت السنة الماضية 10 ملايين قذيفة مدفعية لكنها في أفضل الأحوال تستطيع إنتاج مليون قذيفة سنويا. وخسرت 2500 دبابة بينما في أحسن الأحوال تستطيع إنتاج 200 دبابة جديدة سنويا".





وأضاف أن إستراتيجية أوكرانيا "للتجويع والتمدد والضرب" تقوّض تدريجيا دفاعات روسيا، لكنه أقرّ بأن الألغام الروسية وكذلك الدفاعات الجوية الأوكرانية الضئيلة ونقص بعض العتاد الذي طلبته قد أثر على العمليات.

وأشارت "بيزنس إنسايدر" إلى أن مزاعم راداكين عن خسائر روسيا القتالية في أوكرانيا تتسق تقريبا مع التقارير السابقة.