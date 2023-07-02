بمنافسة 72 دولة.. بعثة الحج العراقية تفوز بجائزة "لبيتُم"

بغداد- حصلت بعثة الحج العراقية على المركز الأول بجائزة "لبيتم" للعام الهجري الحالي 1444 (2023 ميلادية)، التي تُصدرها وزارة الحج السعودية لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها هذا الموسم، وهي جائزة شرفية تُمنح لأفضل الدول تنظيما في أداء مناسك الحج.

وأعلنت هيئة الحج العراقية -في بيان لها- فوزها بالمركز الأول لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها في المملكة العربية السعودية هذا الموسم.

وسلّم وزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة رئيسَ بعثة الحج العراقية سامي المسعودي الجائزة الكبرى كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة.

وجاء حصول العراق على الجائزة وفق أرقام ومعايير اعتمدتها وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع بعثات الحج لموسم حج عام 1444 هجرية.

بمنافسة 72 دولة

ووفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية سامي المسعودي، اعتمدت وزارة الحج السعودية في هذا التقييم معايير تستند إلى الجانب التنظيمي لكل بلد، وكذلك التوثيق، وإيجار السكن والإعاشة والنقل الداخلي والخارجي، والتفويج إلى المشاعر وأماكن الحجيج حسب الفئات، فضلا عن معيار البعثتين الطبية والإدارية. وفاز العراق بالمركز الأول في منافسة شاركت فيها بعثات 72 دولة من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وقال المسعودي للجزيرة نت إن بين الدول المتنافسة ماليزيا وتركيا وإيران وسنغافورة وإندونيسيا والبحرين وقطر والإمارات، ودول من أوروبا ومن شرق آسيا وأفريقيا. وجرت المنافسة وفق آلية تجميع النقاط التي تخص حسن الإدارة والتنظيم والتوثيق، فضلا عن الالتزام بالقوانين وعدم وجود خروق، حيث استمرت دراسة أداء البعثة العراقية شهرا.

ويشير المتحدث إلى أن الجائزة شرفية وليست عينية، وهي عبارة عن درع اسمه "لبيتُم" يقدم من قبل وزارة الحج السعودية لمن لبّى وفق القواعد والقوانين، والتكريم شرفي ومعنوي وليس ماديا.

بدوره، هنّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -في تغريدة على تويتر- بعثة الحج العراقية لحصولها على المرتبة الأولى بين بعثات دول العالم الإسلامي.

وقال السوداني إن ذلك يدلّ على الصورة التي ظهرت بها البعثة؛ من حسن التنظيم والمتابعة الجادة لشؤون الحجاج العراقيين، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعكس الاهتمام والرعاية اللذين توليهما الحكومة للارتقاء بعمل المؤسسات في تقديم الخدمة للعراقيين في كل وقت ومكان.





دعم حكومي

وعن الدعم الحكومي الذي قدمته الحكومة العراقية للحجاج ولهيئة الحج، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدم الدعم المادي والمعنوي لهيئة الحج والعمرة لهذا العام، وتابع تطورات أعمالها قبيل انطلاق موسم الحج، فضلا عن التسهيلات والخدمات التي تقدم للحجاج العراقيين.

وقال العوادي للجزيرة نت إن السوداني عزز ذلك بقراره دفع تكلفة "الهَدي" لكل الحجاج للتخفيف المالي عن كاهلهم، وأجرى اتصالات مع بعض المسؤولين في الحج ليتعرف على ما يقدم للحجاج وراحتهم في مختلف المجالات من النقل والسكن وأداء المناسك، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تأمل تحسين رعاية الحجيج العراقيين في العام المقبل.

وأعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية الأسبوع الماضي موافقة رئيس الوزراء على مقترح رئيس البعثة العراقية بالتكفل بدفع مبلغ الهدي لجميع الحجاج.

وأكدت الهيئة -في بيان- أن البعثة خصصت مبلغ 700 ريال سعودي لكل حاج عراقي، وهذا للعام الثاني على التوالي، مساهمة منها للتخفيف عن كاهل ضيوف الرحمن في ظل ارتفاع أسعار السلع، كما خصصت بعثة الحج العراقية لجانا لتسليم مبالغ الهدي للحجاج في أماكن سكنهم.

41 ألف حاج

ومن جهتها، باركت دار الإفتاء العراقية هذه الجائزة للحجاج العراقيين، مشيدة بجهود رئيس وأعضاء هيئة الحج العراقية، وكذلك الفرق الإدارية والشرعية والخدمية والطبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء الشيخ عامر البياتي إن هذا الفوز يدل على جدية هيئة الحج العراقية في عملها وتقديم أفضل الخدمات لوفود الحجيج لبيت الله الحرام، "وهذا هو الشرف العظيم".

يذكر أن عدد الحجاج العراقيين لموسم الحج الحالي بلغ أكثر من 41 ألفا، طبقا للحصة المقررة للعراق، بما فيهم حجاج إقليم كردستان، حسب هيئة الحج العراقية التي أكدت تخصيص 15% من الحصة لذوي الشهداء، وتم اختيار الباقين وفق نظام القرعة.