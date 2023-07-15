مقال بميدل إيست آي: خطة خطيرة لتقسيم الأقصى أمام الكنيست

يقول الكاتب مصطفى أبو صوي عضو الصندوق الهاشمي لترميم المسجد الأقصى وقبة الصخرة إن هناك خطة لتقسيم الأقصى وُضعت أمام البرلمان الإسرائيلي، وسيكون لها تداعيات أمنية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة، واصفا إياها بالخطيرة.

وأوضح أبو صوي أستاذ الفلسفة والدراسات الإسلامية بجامعة القدس في مقال له بموقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني أن عضو الكنيست الإسرائيلي أميت هاليفي (من كتلة الليكود) عرض الشهر الماضي خطة لتقسيم مجمع المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. وبموجب اقتراحه، سيكون ما يقرب من ثلثي المنطقة، بما في ذلك قبة الصخرة، لليهود، في حين أن الجزء المتبقي، بما في ذلك المسجد الأقصى، سيكون للمسلمين.

كما جرى للمسجد الإبراهيمي

وشبه أبو صوي هذه النسبة بالطريقة التي تم بها تقسيم المسجد الإبراهيمي في الخليل بعد المذبحة المروعة التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين عام 1994 والتي راح ضحيتها 29 مصليا فلسطينيا، وسقط عشرات القتلى والجرحى في الاحتجاجات التي أعقبت ذلك. وبدلا من إخراج المستعمرين من الخليل بالكامل، صادر الجيش الإسرائيلي غالبية المسجد. كما تقرر منع المسلمين من دخول المسجد الإبراهيمي خلال الأعياد اليهودية.

وأشار الكاتب إلى أن القيود المفروضة على المسجد الأقصى موجودة بالفعل، حيث يتم تسجيل دخول المسلمين للعبادة إلكترونيا من قبل الشرطة الإسرائيلية. ورغم أن الوضع التاريخي الراهن ينص على أن المسلمين فقط هم من يمكنهم الصلاة في المسجد الأقصى، فإن المستوطنين اليهود دأبوا برفقة قوات الأمن الإسرائيلية على اقتحام المجمع بشكل روتيني.





رغبة إسرائيلية عامة

وأضاف أن خطة هاليفي، التي تقترح تكريس تقسيم مجمع الأقصى في القانون، تتماشى مع رغبات العديد من السياسيين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، الذين أعرب بعضهم عن رغبتهم في هدم قبة الصخرة والاستعاضة عنها بالهيكل الثالث، مضيفا أن هذه الخطة ستلغي الوضع التاريخي الراهن في الأقصى، الذي تعمل الحكومة اليمينية والوزراء المتطرفون بجد لتقويضه.

وقال أيضا إن هاليفي يقترح إزالة سلطة المملكة الأردنية على الأقصى، رغم أن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل لعام 1994 تعترف بالدور الحالي للأردن، مضيفا أن وصاية الأردن على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس راسخة في المعاهدات الدولية ومعترف بها من قبل العالم بأسره.

حرب إعلامية قادمة

وأوضح الكاتب أن هاليفي يفهم، وهو محق، أن وصاية الأردن على المسجد الأقصى هي السبب في عدم اعتباره تحت السيادة الإسرائيلية.

وأكد أن هاليفي أعرب عن رغبته في ممارسة "الملكية اليهودية للحرم القدسي من خلال حرب إعلامية من شأنها القضاء على "مؤامرة المسلمين في الأقصى"، وفق وصفه، مما يشير إلى أنه سيلجأ إلى حملة تضليل حول تعريف وتاريخ وأهمية مجمع المسجد الأقصى، وهو نهج إسرائيلي نموذجي.