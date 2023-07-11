وول ستريت جورنال: بايدن يعترف بمعاناة أميركا من نقصان الذخيرة.. فلماذا لا يتصرف؟

أميركا زودت كييف بأكثر من مليوني قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، والبنتاغون يقول إن أوكرانيا تستخدم 3 آلاف قذيفة يوميا.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) إن الرئيس الأميركي جو بايدن اعترف بأن بلاده تعاني نقصا في الذخيرة وكذلك أوكرانيا، التي قال إن ذخائرها تكاد تنفد، متسائلة: "لماذا لا يفعل شيئا حيال ذلك؟".

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أمس الاثنين أن بايدن أدلى بتلك التصريحات خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع حول الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال المقابلة إن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد. هذه حرب تتعلق بالذخائر، وذخيرتهم تنفد، وما لدينا منها أصبح قليلا".

وأبرزت الصحيفة أن بايدن تعرض للانتقاد لإمداده أوكرانيا بقنابل عنقودية، وتساءلت لماذا لا يكشف الرئيس الأميركي -بصفته القائد العام للقوات- عن جهد وطني جديد لتوسيع إنتاج الأسلحة ومخزونات السلاح في الولايات المتحدة؟

وقالت وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة زودت كييف بما يزيد على مليوني قذيفة مدفعية من عيار 155 مليمتر، وإن البنتاغون يقول إن أوكرانيا تستخدم 3 آلاف قذيفة يوميا.

ونسبت للجيش الأميركي قوله إن الولايات المتحدة ضاعفت جهودها لإنتاج أكثر من 20 ألف قذيفة شهريا هذا العام، على أن تضاعف هذه الكمية خلال العام المقبل.

وقالت إن إدارة بايدن أوردت محدودية المخزونات سببا لعدم تزويد كييف بنظام الصواريخ التكتيكي، الذي من شأنه مساعدة أوكرانيا على ضرب أهداف في العمق الروسي، لكنها سربت الآن معلومات تفيد بأنها قد تزود كييف بتلك الصواريخ مع تعثر الهجوم الأوكراني المضاد هذا الصيف.

وحذرت الصحيفة من أن نقص الذخيرة يتطلب قيادة رئاسية حقيقية للتغلب عليه وهو ما لا يزال مفقودا، مشيرة إلى خطوات ينبغي للرئيس اتخاذها في هذا الصدد بما في ذلك مطالبة الكونغرس بتمويل يسمح بتوسع كبير في مخزون الأسلحة الأميركية، وأضافت أن نقص الذخائر في أميركا وصمة عار تحتاج إلى إصلاح عاجل.