دعم مؤسسوه عمران خان ثم انشقوا عنه.. ماذا وراء تشكيل حزب سياسي جديد في باكستان؟

إسلام آباد- في خطوة متوقعة، أعلن السياسي الباكستاني جيهانغير خان تارين تشكيل حزب جديد تحت اسم "استحكام باكستان" (استقرار باكستان) يتكون من أعضاء وقيادات بارزة انشقت عن حزب "إنصاف" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تمر فيه الساحة الباكستانية بمرحلة حرجة في تاريخها السياسي، وفي حين يشهد حزب إنصاف أيضا أزمة سياسية قد تؤدي إلى انهياره أو تعرضه لخسارة كبيرة على المستوى الشعبي.

عُمق الأزمة داخل حزب إنصاف تتضح معالمها من مدى مشاركة قادته السابقين في تشكيل الحزب الجديد، إذ كان جيهانغير خان تارين من أكثر المقربين لعمران خان، بالإضافة إلى عليم خان وعمران إسماعيل الذي عينه عمران خان سابقا حاكما لإقليم السند، إضافة إلى النائب الأول السابق لعمران خان في الحزب ووزير الإعلام السابق فؤاد تشودري.

PTI gives birth to Istehkaam Pakistan Party (IPP). Jahangir Tareen @JahangirKTareen plays leading role in the break up process, he became one of the first victims of Imran Khan and Shahzad Akbar’s fraud vindictive accountability and women in his family were not spared too; it… pic.twitter.com/7oOc2BKObu

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) June 8, 2023