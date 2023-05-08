أكسيوس: أغلب الأميركيين يشككون في قدرة بايدن الذهنية

أورد موقع أكسيوس الأميركي (Axios) أن استطلاعا للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) وقناة إيه بي سي نيوز (ABC News) ونُشرت نتائجه أمس الأحد، أظهر أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتفوق على الرئيس جو بايدن بـ7 نقاط (49% مقابل 42%) في مباراة الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وذكر الموقع في تقرير له أن 44% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون (بالتأكيد) أو (ربما) يصوتون لصالح ترامب، مقابل 38% لصالح بايدن، وأن 12% لم يقرروا.

انخفاض قياسي

وظهر أيضا أن القبول الشعبي لبايدن بلغ مستوى منخفضا جديدا (36%)، بعد أن كان 42% في فبراير/شباط الماضي.





وفيما يتعلق بالقدرات العقلية، قال 94% من الجمهوريين و69% من المستقلين و21% من الديمقراطيين إن بايدن يفتقر إلى هذه القدرات ليكون رئيسا.

وأشار التقرير إلى أن 32% فقط من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بشكل عام أن بايدن لديه الحدة الذهنية اللازمة للعمل بشكل فعال كرئيس، بانخفاض حاد من 51% عندما كان يترشح للرئاسة قبل 3 سنوات، في حين يعتقد 54% أن ترامب لديه الحدة العقلية اللازمة.

وفيما يتعلق بالصحة الجسدية اللازمة للحكم، يعتقد 33% فقط أن بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، بصحة جيدة، مقابل 64% لترامب، البالغ من العمر 76 عاما.

وذكر التقرير أن 58% من الراشدين ذوي الميول الديمقراطية يريدون ترشيح شخص آخر غير بايدن.