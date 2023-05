أنقذا 60 شخصا يائسا بالخرطوم.. ملحمة بطولية لطالبين سودانيين

في الأيام الأولى من حرب السودان، شعر الطالبان الجامعيان حسن تيبوا وسامي الجادة بالعجز وهما يختبئان في شقتهما، وإطلاق النار وأزيز الطائرات الحربية وأصوات المدافع المضادة لها والانفجارات الناجمة عن ذلك تهز جدران مخبئهما وتجعل فرائصهما ترتعد وقلقهما على مصير بلدهما يتفاقم، وذلك قبل أن يتلقيا مكالمة دفعتهما للمجازفة بحياتهما لإنقاذ آخرين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز (New York Times).

ففي اليوم الخامس للمواجهات الموافق 19 أبريل/نيسان، رنّ جرس الهاتف باتصال من شخص يائس يبحث عن سيارة أجرة تخرجه من منطقة الخطر، كما جاء في تقرير ديكلان والش كبير مراسلي الصحيفة في أفريقيا.

As war engulfed an upscale neighborhood in Sudan's capital, residents desperate to escape had just one option: a battered taxi driven by two penniless students. A tale of two heroes. https://t.co/RfvZLqlzub

— Declan Walsh (@declanwalsh) May 5, 2023