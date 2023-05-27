سياسة|المملكة المتحدة

اختفت عام 2007.. هل يتكشف أخيرا مصير الطفلة مادلين ماكين؟

عشرات الحملات الشعبية نظمت لدعم جهود البحث عن الطفلة مادلين بمشاركة والديها وعائلتها (رويترز)
27/5/2023

هل يتكشف أخيرا مصير الطفلة البريطانية مادلين ماكين التي اختفت قبل نحو 17 عاما بعد الإعلان عن اكتشاف "دليل مهم" بمنطقة سياحية في البرتغال؟ ذلك ما يأمله والدا الطفلة وكل متتبعي هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام في بريطانيا وأوروبا منذ 2007.

فقد ذكر تقرير نشرته صحيفة إندبندنت (The Independent) البريطانية اليوم السبت أن السلطات البرتغالية عثرت على "دليل ذي صلة" بقضية مادلين بعد 3 أيام من البحث هذا الأسبوع في منتجع طبيعي جنوبي البلاد.

Journalists work as the police search the Arade reservoir near the area where British girl Madeleine McCann went missing in the Portuguese Algarve in May 2007, in Silves, Portugal, May 24, 2023. REUTERS/Luis Ferreira NO RESALES. NO ARCHIVES
السلطات البرتغالية أجرت عملية بحث مكثفة هذا الأسبوع في محاولة للعثور على أدلة تقود لجثمان مادلين (رويترز)

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين برتغاليين قولهم إن المشتبه به الألماني كريستيان بروكنر زار تلك المنطقة لبضعة أيام بعد اختفاء مادلين في الثالث من مايو/أيار 2007، وعمرها حينئذ لم يكن يتجاوز 3 أعوام.

Kate and Gerry McCann, whose daughter Madeleine disappeared from a holiday flat in Portugal ten years ago, speak during an interview with the BBC's Fiona Bruce at Prestwold Hall in Loughborough, Britain April 28, 2017. Photograph taken April 28, 2017. REUTERS/Joe Giddens/Pool TPX IMAGES OF THE DAY
كيت وجيري والدا الطفلة مادلين (رويترز)

وبروكنر مسجون في ألمانيا، وأدين بتهمة اغتصاب وقتل امرأة تبلغ من العمر 72 عاما، كما اتهم بارتكاب جرائم جنسية متعددة ضد نساء وبنات صغيرات بين 2000 و2007.

وقد أعلن كمشتبه رئيسي في قضية اختفاء مادلين من قبل الشرطة البرتغالية في أبريل/نيسان 2022، ولكنه نفى تورطه في الجريمة.

FILE PHOTO: A man walks next to the apartment where three-year-old Madeleine McCann disappeared in 2007, in Praia da Luz, Portugal, June 5, 2020. REUTERS/Rafael Marchante/File Photo
المنزل الذي اختفت منه الطفلة مادلين عام 2007 (رويترز)

وقالت إندبندنت إن أبحاث الشرطة استمرت 3 أيام انتهت الخميس، استخدمت خلالها الكلاب البوليسية ومختلف الأدوات التقنية التي تساعد على اقتفاء الأدلة، وذلك على بعد حوالي 31 ميلاً من المكان الذي كانت تقيم فيه عائلة مادلين في منتجع برايا دي لوز (Praia de Luz resort).

وبحسب الصحيفة، فقد أكدت الشرطة البرتغالية أن عملية البحث المكثفة مكنت من العثور على "دليل ذي صلة" مهمة سيخضع للخبرة المختصة، وسيسلم إلى السلطات الألمانية لإجراء التحليلات اللازمة.

المصدر : إندبندنت