اختفت عام 2007.. هل يتكشف أخيرا مصير الطفلة مادلين ماكين؟

هل يتكشف أخيرا مصير الطفلة البريطانية مادلين ماكين التي اختفت قبل نحو 17 عاما بعد الإعلان عن اكتشاف "دليل مهم" بمنطقة سياحية في البرتغال؟ ذلك ما يأمله والدا الطفلة وكل متتبعي هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام في بريطانيا وأوروبا منذ 2007.

فقد ذكر تقرير نشرته صحيفة إندبندنت (The Independent) البريطانية اليوم السبت أن السلطات البرتغالية عثرت على "دليل ذي صلة" بقضية مادلين بعد 3 أيام من البحث هذا الأسبوع في منتجع طبيعي جنوبي البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين برتغاليين قولهم إن المشتبه به الألماني كريستيان بروكنر زار تلك المنطقة لبضعة أيام بعد اختفاء مادلين في الثالث من مايو/أيار 2007، وعمرها حينئذ لم يكن يتجاوز 3 أعوام.

وبروكنر مسجون في ألمانيا، وأدين بتهمة اغتصاب وقتل امرأة تبلغ من العمر 72 عاما، كما اتهم بارتكاب جرائم جنسية متعددة ضد نساء وبنات صغيرات بين 2000 و2007.

وقد أعلن كمشتبه رئيسي في قضية اختفاء مادلين من قبل الشرطة البرتغالية في أبريل/نيسان 2022، ولكنه نفى تورطه في الجريمة.

وقالت إندبندنت إن أبحاث الشرطة استمرت 3 أيام انتهت الخميس، استخدمت خلالها الكلاب البوليسية ومختلف الأدوات التقنية التي تساعد على اقتفاء الأدلة، وذلك على بعد حوالي 31 ميلاً من المكان الذي كانت تقيم فيه عائلة مادلين في منتجع برايا دي لوز (Praia de Luz resort).

وبحسب الصحيفة، فقد أكدت الشرطة البرتغالية أن عملية البحث المكثفة مكنت من العثور على "دليل ذي صلة" مهمة سيخضع للخبرة المختصة، وسيسلم إلى السلطات الألمانية لإجراء التحليلات اللازمة.