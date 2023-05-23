صنعاء – منذ شهر تقريبا لا يزال مئات اليمنيين عالقين في مدينة بورتسودان يحيط بهم الإحباط وخيبة الأمل والشعور بالخذلان، رغم مناشداتهم اليائسة لحكومة اليمن بسرعة إجلائهم وإعادتهم لبلدهم وإنهاء معاناتهم.

ويروي اليمني عبده الصمدي، طالب الدكتوراة في الجيولوجيا الاقتصادية والتعدين، جانبا من قصته التي تعكس حالة المعاناة لليمنيين الذين باتوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، بانتظار الفرج المرتقب، إذ يعاني حاليا من تورم في قدميه بسبب اضطراب في أملاح سوائل الجسم.

وقال الصمدي -للجزيرة نت- إن اليمنيين استبشروا خيرا باستضافتهم في صالة أفراح كبيرة في بورتسودان، لكن الأيام مرت عليهم كئيبة ورتيبة وتحولت صالة الأفراح والأعراس التي يتكدس فيها اليمنيون منذ نحو شهر إلى سجن للأوجاع والمرض والانتظار القاتل.

وأضاف "كنا في الخرطوم في حالة خوف ورعب وسط روائح البارود وأزيز الرصاص وانفجارات القصف والمدافع، أما في بورتسودان فنعاني المرض والهم وبؤس الحال ونشعر بالإحباط والمرارة".

وفي الرابع من مايو/أيار الجاري ودع اليمنيون بحزن شديد وحسرة وألم مرير وفاء محمد عبد الله (41 عاما)، بعد 3 أيام قضتها في العناية المركزة في مستشفى عثمان دقنة في بورتسودان.

وكانت وفاء تعرضت لحادث مروري في طريق نزوحها وأسرتها من الخرطوم، أدى إلى وفاة طفلتها مرام ليث عبد الواحد ذات العشرة أعوام وإصابة طفليها مريم ومصطفى بجروح.

وفي 11 مايو/أيار الجاري توفيت امرأة كبيرة في السن تدعى سعدة الشميري عقب تدهور حالتها الصحية، ودفنت في مقبرة بورتسودان إلى جانب وفاء وابنتها.

جلطات وإجهاض

وأفاد تقرير لجنة الطوارئ الطبية الخاص بالعالقين اليمنيين بوفاة 3 يمنيات، اثنتان منهن بحادث سير، والثالثة نتيجة إصابة تفاقمت لسوء الأحوال الصحية وتأخر الإجلاء.

وأوضح التقرير الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه إصابة 4 يمنيين عالقين بذبحات صدرية نتيجة جلطات قلبية، وإصابة شاب عشريني بنوبة نقص تروية عابرة في الدماغ، بينما تعرضت امرأتان للإجهاض جراء المعاناة.

وأشار التقرير إلى أن حالات الالتهابات المعدية المعوية التي تمت معاينتها خلال شهر تجاوزت 300 حالة، بينما بلغت حالات التهاب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي 200 حالة.

وقال رئيس اتحاد طلاب اليمن في السودان عفيف البراشي إن عدد اليمنيين العالقين في بورتسودان حاليا يبلغ 1200 شخص، نصفهم طلاب جامعيون وطلاب دراسات عليا والنصف الآخر نساء وأطفال.

وفي حديثه للجزيرة نت، ذكر البراشي أن نحو 900 يمني تم إجلاؤهم في الأيام الماضية عبر السفن الحربية والمدنية السعودية إلى مدينة جدة، بينما أجلي 791 يمنيا إلى عدن وصنعاء عبر طيران اليمنية.

وأرجع تأخير إجلاء العالقين إلى تأخر الحكومة اليمنية في دفع التكاليف المالية لطيران اليمنية أو التعاقد مع طيران "تاركو" السوداني.

تعهد حكومي

بدوره، أكد نائب وزير شؤون المغتربين بالحكومة اليمنية محمد العديل أن الجهود على قدم وساق لإجلاء كل اليمنيين الموجودين حاليا في بورتسودان.

وفي حديثه للجزيرة نت، أشار العديل إلى أن الوزارة شكلت منذ بداية الأزمة في السودان لجنة طوارئ لمتابعة أحوال اليمنيين وتسهيل تنقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.

كما لفت إلى أن أفراد طاقم السفارة اليمنية بالخرطوم يوجدون حاليا في بورتسودان وبينهم السفير الذي كان في اليمن قبل اندلاع الحرب بالعاصمة السودانية، وعاد إلى بورتسودان لمتابعة أوضاع اليمنيين.

وقال إن إجمالي الذين تم إجلاؤهم حتى اليوم يبلغ عددهم 1539 يمنيا، منهم 749 شخصا عبر البحر بواسطة السفن الحربية السعودية، و789 شخصا عبر الجو بواسطة طيران الخطوط اليمنية بمعدل رحلتين إلى صنعاء ورحلتين إلى عدن.

وأضاف أن اليمنيين الموجودين حاليا في بورتسودان يبلغ عددهم 1200 شخص منهم 400 من العائلات و800 من الطلاب والعمال.

وأوضح أن معظم الذين غادروا الخرطوم وطلبوا الإجلاء هم من الطلاب والعمال والعائلات التي نزحت من اليمن هربا من الحرب التي اندلعت شرارتها عقب انقلاب عام 2014.

وبشر العالقين بأن الحكومة اليمنية تعاقدت مع شركات طيران سودانية لإجلاء بقية اليمنيين سريعا من بورتسودان في الأيام المقبلة. وبخصوص عدد أفراد الجالية اليمنية في السودان، قال إن العدد الإجمالي لليمنيين يتجاوز 50 ألفا وما زال معظمهم يمارس أعماله في عدد من ولايات السودان.