واشنطن – بعد رفض رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي إقامة فعالية خاصة عن "يوم النكبة" في مقر المجلس، استضافت إحدى قاعات مجلس الشيوخ الأميركي الفعالية التي نظمتها مساء الأربعاء النائبة الديمقراطية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب.

جاء ذلك بعد أن قام السيناتور بيرني ساندرز بتوفير قاعة لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات التي يترأسها بمجلس الشيوخ لاستضافة هذه الفعالية.

وتعليقا على ذلك، قالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إن "من الجيد أن يكون لديك عم في مجلس الشيوخ، لذلك أريد أن أرحب بكم في غرفة اللجنة الخاصة بالسيناتور بيرني ساندرز".

ويعد ساندرز من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ انتقادا للسياسات الإسرائيلية وللدعم الأميركي الأعمى لها.

وهدفت الفعالية لتعريف الكونغرس والأميركيين بما تعنيه النكبة لملايين الفلسطينيين خصوصا مع استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وعمل المتحدثون على إلقاء الضوء على تجارب الفلسطينيين الذين مروا بالنكبة، وتثقيف أعضاء الكونغرس وموظفيهم حول هذا التاريخ و"النكبة المستمرة التي تواصل إسرائيل إخضاع الفلسطينيين لها".

ووفقا لدعوة الفعالية، فإنه "قبل 75 عاما، طردت المليشيات الصهيونية والجيش الإسرائيلي الجديد بعنف ما يقرب من 3 أرباع الفلسطينيين من منازلهم ووطنهم الذي أصبح دولة إسرائيل".

عادة ما يكون من السهل لأعضاء مجلس النواب حجز قاعات واستضافة فعاليات في مختلف أجزاء مجمع الكابيتول حسب الرغبة، إلا أن طلب النائبة رشيدة طليب إحياء ذكرى "النكبة" أثار غضبا واسعا بين المنظمات اليهودية المؤيدة لإسرائيل وبين الكثير من أعضاء الكونغرس، مما دفع مكارثي، وقبل أقل من 24 ساعة على بدء الفعالية، لمنع انعقاد الفعالية بالمجلس الذي يترأسه وحيث يُتاح له الكثير من الصلاحيات الإدارية والتنظيمية.

وقال مكارثي إنه تدخّل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي لإلغاء حجز قاعة مركز زوار الكابيتول، حيث كان من المقرر أن تستضيف النائبة رشيدة طليب فعالية للحداد على تأسيس إسرائيل باعتباره "كارثة"، وجاء تدخل مكارثي في أعقاب رسالة وجهتها له مجموعة تتألف من ألفي حاخام يهوي طالبته فيها بإدانة ووقف هذه الفعالية.

وأشار مكارثي إلى أنه بدلا من ذلك سينظم فعالية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن بين الردود على هذا الإلغاء، قال النائب بيت أغيلار، ثالث أهم قيادة ديمقراطية بمجلس النواب، إنه "من المؤسف" أن مكارثي قد ألغى الحدث، مضيفا "يجب السماح للناس بالتجمع وإجراء مناقشات والتعبير عن وجهات نظرهم وأفكارهم، هذا ما نحن عليه، هذا لا يعني أنني أتفق مع كل ما يقوله كل عضو في حزبي".

في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينبلات في تغريدة إن على مجلس الشيوخ "إدانة هذا الحدث"، قائلا "من المشين أن السيناتور ساندرز سمح بعقد هذا الحدث من قبل النائبة طليب في مبنى الكابيتول في بلادنا، هناك حاجة إلى محادثات حقيقية حول طريق السلام، ولكن ليس مع الجماعات والأفراد الذين يتبنون معاداة السامية".

It is disgraceful that @SenSanders allowed this event by @RepRashida to be held in our nation’s Capitol. Real conversations are needed around a path to peace, but not with groups & individuals who espouse antisemitism. We call on the Senate to condemn this event. https://t.co/cmuJqEkcql

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) May 11, 2023