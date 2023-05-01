جنوب أفريقيا لبوتين: لا تأت إلى هنا وإلا سنضطر لإلقاء القبض عليك

ذكرت صحيفة تايمز (The Times) البريطانية أن حكومة جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة الدستورية لديها تقديم المشورة القانونية بشأن التزامات بريتوريا بشأن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامها له بارتكاب جرائم حرب.

وبعد رد المحكمة، تقول تايمز في تقرير لها، ستطلب بريتوريا من بوتين عدم القدوم إلى جنوب أفريقيا والاكتفاء بحضور اجتماع قمة دول البريكس عبر تطبيق "زوم".

وأوضح التقرير أن جنوب أفريقيا كانت رفضت دعم العقوبات ضد روسيا أو إدانة هجومها على أوكرانيا، ومع ذلك فإن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا مذكرة توقيف بحق بوتين، والتي اتهمته بترحيل الأطفال الأوكرانيين قسرا من الأراضي التي تحتلها روسيا؛ ترك الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا في موقف حرج بشأن اجتماع دول البريكس الخمس (الصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وروسيا) في جوهانسبرغ.





أقوى دليل على معضلة بريتوريا

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أعلن الأسبوع الماضي أن حزبه -المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم- يريد إنهاء عضوية بلاده في المحكمة الجنائية الدولية، وهو التصريح الذي تراجع عنه سريعا، ولكنه يعكس معضلة حكومته.

وكانت المشورة القانونية الخاصة التي حصلت عليها وزارة الخارجية حذرت من أن تجاهل مذكرة التوقيف من شأنه أن ينتهك الالتزامات الدولية لجنوب أفريقيا، وسيكون انتهاكا لقوانين الدولة.

ولفتت الصحيفة إلى حكم قضائي سابق بعدم دستورية امتناع جنوب أفريقيا عن إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، خلال زيارة له لبريتوريا عام 2016.

وقال مسؤول حكومي كبير بجنوب أفريقيا -اطلع على المشورة القانونية بشأن بوتين- "لا يوجد خيار بعدم اعتقال بوتين، إذا جاء إلى هنا فعلينا اعتقاله، الخيار الوحيد المتاح لنا هو السماح له بحضور القمة عبر تطبيق "تيمز" أو "زوم" من موسكو".