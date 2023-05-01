انفجار الوضع في السودان يقفز للواجهة.. تعرف على شروط القوى المدنية للمشاركة في الحوار الوطني بمصر

القاهرة- "ماذا لو استمر الصراع العسكري في السودان؟ وما تأثير ذلك على مصر؟" علامة استفهام كبرى فرضت نفسها على حوار مصر الوطني الذي أعد سلفا جدول أعمال مشحونا بالقضايا الداخلية، على رأسها الأزمة الاقتصادية وملف الحقوق والحريات الذي تحمله القوى المدنية ومعها نقابة الصحفيين بتشكيلها الجديد عقب فوز تيار الاستقلال بالانتخابات الأخيرة.

وسريعا، أعاد مجلس أمناء الحوار برئاسة نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان ترتيب أوراق العمل والجلسات ليتصدر الملف السوداني الواجهة، وسط تحذيرات ومخاوف متزايدة من تأثيرات خطيرة لذلك الصراع على الأمن القومي المصري.

وفي حديثه للجزيرة نت، يقول علي الجندي الباحث في الشأن السوداني وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن السودان سيكون محل اهتمام كبير في الحوار الوطني، نظرا لما يحمله من أبعاد خاصة بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن الدولة حريصة على تغليب الحوار خوفا من تحول السودان إلى ساحة للصراع الدولي.

ويتفق مع هذا الرأي عضو مجلس الشيوخ السفير عمرو حلمي الذي يحذر -في تغريدة له- من انعكاسات يصفها بالخطيرة لأزمة تدفق اللاجئين على دول الجوار، وعلى رأسها مصر.

وأشار حلمي إلى أن "الأحداث الجسام التي يشهدها السودان تضيف عامل تعقيد إضافيا إلى مجمل الأوضاع التي تشهدها الأغلبية العظمى من الدول المجاورة بكل صراعاتها الداخلية والسياسية، والتي تتزامن مع الخلاف القائم حول مياه النيل".

مساحات مشتركة

وتحت شعار "مساحات مشتركة" انتهى مجلس أمناء الحوار إلى الاتفاق على طرح 113 ملفا وقضية تناقش مختلف المحاور "بلا خطوط حمراء"، حسب ما أكد المنسق العام ضياء رشوان.

وأشار رشوان -في بيان رسمي- إلى تشكيل 19 لجنة تضم تيارات سياسية مختلفة لأول مرة، ونفى اعتذار أي من القوى المدنية، قائلا إن "الجميع ينطلق من أرضية وطنية واحدة".

ويتزامن الحوار -الذي ينطلق بعد غد الأربعاء- مع قرارات رئاسية بالإفراج عن بعض المعتقلين، فيما قال المحلل السياسي في معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة القاهرة سيد العشماوي للجزيرة نت إنها بادرة حسن نية، كما رأى أنها استجابة مهمة لمطالب القوى المدنية، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لتحسين المناخ السياسي.

كما يبعث الحوار بادرة وصفها مراقبون بالإيجابية مثل "الإصرار على أن تكون أي انتخابات قادمة في مصر -سواء برلمانية أو رئاسية- تحت إشراف قضائي كامل".

ضياء رشوان يعقد لقاء مع مجموعة من قيادات العمل السياسي والإعلامي للتشاور حول الحوار الوطني#أخبار_ON pic.twitter.com/WMcl5mfABH — ON (@ONTVEgy) April 30, 2023

مصارحة وطنية

بدوره، رحب مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز كارنيغي للسلام العالمي عمرو حمزاوي بالمشاركة في الحوار، معربا عن أمله في بدء مرحلة جديدة وبناء مناخ سياسي منفتح يؤسس لإصلاح اقتصادي يدعم المواطن والدولة.

وأضاف حمزاوي -في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحوار اليوم الاثنين، ووقع عليه عشرات المشاركين- أن خطوات المصارحة الوطنية الشفافة تبدأ من تصفية ملف سجناء الرأي بشكل قاطع ونهائي.

ودعا إلى انتهاج مسار سياسي يحتوي كافة الأحزاب السياسية الشرعية وكل الحركات تظللها قوانين جادة تبيح الحق في مباشرة الحقوق دون تقييد أو التفاف، مطالبا بإصلاح قانون الأحزاب السياسية وإطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة.

واعترف مشاركون في جلسات تمهيدية قبيل انطلاق الحوار -حسب ما أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي- بأن المناخ العام خلال المرحلة السابقة لم يحقق الكثير من المتطلبات والحريات اللازمة "لكن لا بديل عن الحوار"، على حد تعبيره.

ويؤكد أحمد ماهر الناشط السياسي وأحد مؤسسي "حركة 6 أبريل" ترحيبه بالمشاركة في الحوار الوطني، قائلا عبر صفحته الشخصية "كنت قد رحبت بالمشاركة في الحوار الوطني من حيث المبدأ، فالحوار مهم وضروري بشكل عام من أجل إعادة اللحمة الوطنية وتقليل أي احتقان بين مكونات المجتمع".

وطالب ماهر بضرورة استكمال الخطوات التمهيدية اللازمة للخروج بحوار جاد ومثمر يمثل بداية حقيقية لعملية الإصلاح السياسي المنتظرة، داعيا إلى وقف ما سماها "الاستباحة الأمنية للمواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم"، وتحرير النوافذ الإعلامية، وإطلاق الحريات الصحفية، وفتح المجال العام.

‏شكوك المعارضة

في المقابل، يشكك عضو الحركة المدنية الديمقراطية عماد الخيام في جدوى الحوار ما لم يقترن بإجراءات حسن نية على أرض الواقع.

ويضيف الخيام في تصريح للجزيرة نت أنه "بعد ما يزيد على عام كامل من المماطلة استطاع خلالها النظام تفريغ الحوار من مضمونه وإبعاده عن هدفه الأساسي من حوار بين سلطة ومعارضة"، مشيرا إلى غياب أي مدى زمني واضح للحوار، كما توقع أن ينتهي الأمر إلى مجرد رفع توصيات للرئيس.

كما يعتبر الحقوقي إسلام مصطفى أن "المستفيد الأكبر من هذا الحوار هو النظام، والخاسر الأكبر هو المعارضة"، موضحا أن الحكومة الحالية تسعى للخروج من أزمتها الاقتصادية بتحميلها لكافة الأطراف والتنصل من المسؤولية عما يسميه الفشل المتتابع خلال السنوات الماضية.

ويحمل مصطفى السلطة المسؤولية الكاملة عن "رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي"، معتبرا أن ذلك يعد مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر وشعبها.

ويتفق الحقوقي والصحفي كارم يحيى مع الحقوقي إسلام مصطفى في أن التحرك الحقيقي يكون بتصفية ملف المعتقلين بشكل نهائي، مشيرا في تصريح للجزيرة نت إلى أنه تم توثيق اعتقال 25 صحفيا خلال العام الماضي.

ويرى يحيى -وهو مرشح سابق لمقعد نقيب الصحفيين- أن مشاركة النقابة بقيادة النقيب الجديد المحسوب على تيار الاستقلال خالد البلشي قد تكون بداية إيجابية لطرح ملف المعتقلين بشكل أفضل.

توفير المعلومات

ويطالب مشاركون في الحوار القوى المدنية بحضور الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية الجلسات، وتقديم المعلومات التي تطلب منهم بشكل واضح وشفاف "حتى تتخذ أطراف الحوار قراراتها على قاعدة من المعرفة الصحيحة".

وشدد حزب "الدستور" -وهو أبرز الأحزاب والقوى المدنية المشاركة في الحوار- على ضرورة الوفاء بالضمانات المطروحة، مطالبا في بيان له بإنهاء ملف الأعداد المتزايدة من السجناء السياسيين وتهيئة المناخ للحوار.

ودعا الحزب إلى ضرورة فتح المجال العام، وتحرير الإعلام، ووقف التضييق على الحياة السياسية، وإقرار الضوابط الخاصة بشفافية ونزاهة، وحرية الانتخابات.

بدوره، ينتقد أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي في الحوار علي الدين هلال ما يسميه ضعف الأحزاب، محذرا في الوقت نفسه من أن ذلك الضعف يعد مؤشرا خطيرا على وضع خاطئ في الحياة السياسية المصرية "يجري العمل على تصحيحه".

ورأى هلال في تصريحات نشرتها صحيفة "الأخبار" الحكومية أن مصر حاليا في وضع انتقالي، لافتا إلى أن "الحوار الوطني يعيد تعريف السياسة للناس".

قضايا مستبعدة

من جهة أخرى، استبق الأمين العام للحوار ضياء رشوان في مؤتمر صحفي بدء الحوار، وكشف عن استبعاد بعض القضايا من النقاش، مثل تعديل الدستور والأمن القومي، معتبرا أن الوقت غير مناسب الآن لبحث مستقبل الدستور.

كما أشار إلى أن الحوار حول الأمن يرتبط بمحاذير معروفة وأسرار عليا، على حد تعبيره، لافتا إلى أن الهدف الأهم هو فتح قنوات الاتصال أولا بين الدولة ومختلف القوى السياسية والاجتماعية.