مقال في تلغراف: ماكرون أذل نفسه.. رحلته إلى الصين تظهر أنه لم يتعلم شيئا من أوكرانيا

انتقد كون كوغلين بمقاله في صحيفة تلغراف (Telegraph) البريطانية الزيارة المشتركة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الصين، بأنها تظهر مدى "انبطاحهما" أمام زعيمها "القوي" شي جين بينغ، وتوضح بشكل أفضل عدم الأهمية المتزايدة بالشؤون العالمية لبعض أبرز قادة أوروبا.

وقال الكاتب إنه في الوقت الذي تواجه فيه الديمقراطية الغربية تهديدا وجوديا من القوة المتزايدة للأنظمة الاستبدادية، يجب على قادتها تجميع جهودهم للدفاع عن أنفسهم، وليس الانغماس في سلوك "خسيس" تجاه الدول المعادية.

ولفت إلى أن الصين في عهد شي لا تخفي طموحها لتصبح القوة المهيمنة في العالم، من محاولاتها لاستبدال الدولار كعملة رائدة إلى استثماراتها الضخمة في الجيش الصيني بهدف صريح، كما أعلن الزعيم الصيني نفسه العام الماضي، وهو "القتال وكسب الحروب" بحلول منتصف القرن الحالي.

وأضاف أن الصين، إلى جانب روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تعارض بشكل أساسي الحرية وقيم الليبرالية التي تدعم الحكومة الديمقراطية الغربية، كما يتضح من قمعها "الوحشي" للديمقراطية في هونغ كونغ وموقفها "العدواني" تجاه تايوان.

بدلا من الاستغراق في المهمة غير المجدية بمحاولة إقناع قادة لا يمكن التوافق معهم مثل شيء، سيكون من الأجدى استثمار الجهود الغربية في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة

ويرى الكاتب أنه إذا أراد الغرب أن يصمد أمام تحدي الأجيال الذي تفرضه الأنظمة الاستبدادية، فإنه يحتاج إلى إظهار القوة والعزم، وليس ذلك المشهد المخزي لماكرون وفون دير لاين في زيارتهما إلى بكين، على أمل أن يتمكنا من حشد دعم شيء لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتطوير علاقة أكثر إيجابية مع الغرب.

ويعتقد أن هناك طرقا أكثر فعالية لحماية التحالف الغربي من الخضوع للطغاة مثل شي، كما أظهر انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا.

وبدلا من الاستغراق في المهمة غير المجدية بمحاولة إقناع قادة لا يمكن التوافق معهم مثل الرئيس الصيني، سيكون من الأجدى استثمار الجهود الغربية في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، كما يفعل الناتو مع انضمام فنلندا.

وختم المقال بأن إنشاء اتفاقية أوكوس الدفاعية بين بريطانيا وأميركا وأستراليا تعد تطورا مشجعا آخر يظهر أن الغرب مستعد للدفاع عن مصالحه ضد أمثال الصين. وكذلك قرار بريطانيا الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادي.