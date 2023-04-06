الصين تصادر ملايين النسخ من صحيفة رسمية بسبب "خطأ سياسي"

أفادت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) الأميركية بأن السلطات الصينية سحبت ملايين النسخ من الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني وسط حملة وطنية دورية لنشر فكر الرئيس شي جين بينغ.

وقالت فورين بوليسي إن الأمر يتعلق بصحيفة "بيبولز ديلي" (People’s Daily) التي صودرت ملايين النسخ من عددها الصادر بتاريخ 30 مارس/آذار الماضي، بسبب ما قالت السلطات إنه "خطأ سياسي" تضمنه العدد.

وأشارت المجلة الى أن عبارة "خطأ سياسي" وصف تطلقه السلطات الصينية غالبا على المحتوى الذي يتعارض مع الخط الحكومي الرسمي.

وأوضحت أن الخطأ تمثل في سقوط اسم الرئيس الصيني شي جين بينغ من جملة كان ينبغي أن تكون "الحكومة المركزية مع الرفيق شي جين بينغ في جوهرها تقيّم الوضع".

ولأنها الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني فإن "بيبولز ديلي" تباع في الأكشاك وتوزع في الجامعات ومكاتب الحزب والمؤسسات الأخرى.

ووفق فورين بوليسي، فقد تلقى جميع البائعين إخطارات تطالبهم بإتلاف "المادة المسيئة"، في إشارة إلى العدد الذي تضمن الخطأ.