واشنطن- أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، تجمع عدد كبير من السودانيين الأميركيين في وقفة احتجاجية على استمرار القتال بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الردع السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) وطالبوا بوقفه فورا.

وطالب المحتجون، وبينهم عدد كبير من خارج منطقة واشنطن الكبرى، الإدارة الأميركية باتخاذ موقف أكثر صرامة واستخدام كل ما لديها من أدوات ونفوذ في العواصم الإقليمية المعنية كالقاهرة والرياض وأبو ظبي للعمل على وقف القتال.

ورفع المشاركون الأعلام السودانية ورددوا شعارات منها "حياة السودانيين مهمة"، و"أوقفوا قتل السودانيين"، و"حاكموا البرهان وحاكموا حميدتي أمام المحكمة الجنائية الدولية"، و"نعم للسلام .. ولا للحرب".

وأجمع من تحدثت إليهم الجزيرة نت على أن هذا القتال "يُعد الأول من نوعه في العالم الذي يتقاتل فيه طرفان عسكريان ليس لهما شعبية ولا أنصار بين جموع الشعب الرافض لكليهما".

آلاف السودانيين بأميركا

وبعد أن أخرجت واشنطن موظفيها ودبلوماسييها من الخرطوم بدأت إجلاء رعاياها من السودان. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) أن مئات المواطنين الأميركيين وصلوا إلى ميناء بورتسودان شرقي البلاد بعد أن غادروا الخرطوم في أسطول من الحافلات تحت حراسة طائرات مسيرة أميركية مسلحة.

وفي الولايات المتحدة تشير بيانات التعداد العام للسكان الذي أُجري عام 2020 إلى تصنيف 597 ألفا و171 شخصا أنفسهم أميركيين من أصول سودانية. وأجمع عدد من أعلام وناشطي الجالية الأميركية السودانية على أن عدد السودانيين الأميركيين يُقدّر بأضعاف هذا الرقم.

ووفق الجالية، شهدت الولايات المتحدة موجات هجرة سودانية واسعة بسبب الأوضاع السياسية المتردية منذ سيطرة حسن البشير على السلطة قبل 4 عقود، أعقبها موجات أخرى مع اشتعال الصراع بدارفور بين عامي 2003 و2010، وأعقب ذلك موجة هجرة ثالثة عقب الثورة السودانية التي أسقطت نظام حكم البشير عام 2019.

وتُعد منطقة واشنطن الكبرى (العاصمة وضواحيها في شمال ولاية فرجينيا وغرب ولاية ميريلاند) المعقل الرئيس لسودانيي أميركا، إلى جانب وجود سوداني ضخم في منطقة نيويورك ومدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا وولاية كارولينا الشمالية إضافة إلى تكساس وكاليفورنيا.

ولا يجمع أي تنظيم مؤسسي ضخم الجالية السودانية التي تشتهر بتجمعات مهنية وقبائلية ومناطقية. وهناك تجمعات مميزة للأطباء السودانيين بالولايات المتحدة، يظهر دورها في تمويل عدد من المستشفيات داخل بلادهم والإشراف عليها.





دعوة للتدخل بقوة

وبينما دعا إلى وقف القتال فورا، طالب المهندس عماد الحاج، أحد المشاركين بالوقفة، إدارة الرئيس جو بايدن بالتدخل واستخدام ما لدى واشنطن من نفوذ لدى الدول الحليفة للضغط على البرهان وحميدتي للجلوس إلى طاولة التفاوض.

وقال الحاج -في حديث للجزيرة نت- إن وزير الخارجية توني بلينكن "عندما تدخل مع المملكة السعودية للتوسط في هدنة، التزم بها الطرفان أكثر من أي هدنات أخرى، وذلك لأهمية وقوة واشنطن التي يجب عليها العمل بحسم حتى لا ينهار السودان، أو يقع فريسة لروسيا أو غيرها من منافسي الولايات المتحدة".

وتحدث الحاج عن الأوضاع المأساوية داخل السودان التي يطلعه عليها يوميا أهله وأقاربه هناك، بخاصة ما يتعلق بانهيار القطاع الصحي وعدم توافر الدواء والمواد الغذائية.

أما الناشط السوداني ياسر إدريس حسن الذي قاد سيارته أكثر من 4 ساعات من ولاية نيوجيرسي ليشارك في الوقفة الاحتجاجية فذكر أن واشنطن انتبهت أخيرا لأهمية السودان وموقعه ومكانته الإستراتيجية.

وقال إدريس للجزيرة نت إن "إدارة بايدن فوجئت بما لدى السودان من أهمية جغرافية بامتداده الطويل على البحر الأحمر، وهو ما جعله محل طمع واستغلال من جانب روسيا التي تسعى لتأسيس قاعدة بحرية لها، بخاصة قوات فاغنر التي تلعب دورا في تدريب بعض الجهات السودانية ومدّها بالسلاح".

وأشار إدريس إلى أن للسودان حدودا مع مصر وليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية جنوب السدوان وإثيوبيا وإريتريا، وهو ما يجعل من عدم الاستقرار فيه مصدر إزعاج لشرق القارة الأفريقية وشمالها، وهو أيضا ما يدفع بواشنطن إلى الاهتمام بالشأن السوداني.