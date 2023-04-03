نيوزويك: مركبة روسية مسيّرة محملة بصواريخ لمواجهة دبابات أبرامز وليوبارد

ذكرت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية أن روسيا تقوم باختبار مركبات أرضية من طراز "يو جي في ماركر" (UGV Marker) جديدة غير مأهولة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي ومسلحة بصواريخ مضادة للدبابات.

ونقلت المجلة في تقرير لها عن رئيس وكالة الفضاء الروسية السابق ديمتري روغوزين لقطات على تليغرام لما يبدو أنه مركبة أرضية غير مأهولة تطلق صواريخ كورنيت المضادة للدبابات في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

وأشارت إلى أن روغوزين، الذي يرأس الآن مجموعة قيصر وولفز العسكرية الروسية، قال إن مركبة ماركر ستخضع "لاختبار النار" في دونباس، وستعمل ضد الدبابات الأميركية والألمانية أبرامز وليوبارد التي ستُسلم لأوكرانيا.

فور تسليم أبرامز وليوبارد

وبمجرد بدء تسليم دبابات أبرامز وليوبارد إلى القوات الأوكرانية، ستتلقى "ماركر" -حسب روغوزين- الصورة الإلكترونية المقابلة وستكون قادرة على اكتشاف تلك الدبابات وضربها.





وكانت روسيا قد زعمت سابقا أن صواريخ كورنيت المضادة للدبابات يمكنها تدمير دبابات القتال الرئيسية "ليوبارد2" الألمانية الصنع، لكن صامويل بينديت الخبير الأميركي في التكنولوجيا العسكرية قال إن الاختبارات التي نشرها روغوزين يوم الجمعة من غير المرجح أن تتوافق مع البيئات التي سيواجهها الروبوت القتالي "ماركر" في المستقبل.

وجهة نظر أخرى

وأضاف بينديت على تويتر أن هذه الاختبارات تجرى في حقل مفتوح دون أنقاض أو خنادق أو مبان، وعلى الرغم من أن أوكرانيا لديها مثل هذه المساحات المفتوحة من المحتمل في معركة حقيقية أن تواجه "ماركر" بيئة أكثر تعقيدا لاجتيازها.

وأشار بينديت إلى أن "ماركر" تطلق أيضا صواريخ مضادة للدبابات وهي راسية، أما في سيناريو قتالي حقيقي من المرجح أن تضطر إلى التحرك.

ونسب تقرير المجلة إلى وسائل إعلام روسية حكومية قولها إن "ماركر" ستدخل "الإنتاج التسلسلي" للاستخدام في أوكرانيا.

وكان بينديت قد صرح سابقا لمجلة نيوزويك بأن "الروبوت القتالي ماركر" المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد تم تطويره ليحل محل المقاتلين في المهام الخطرة ولجعل هذه العمليات أكثر فعالية.