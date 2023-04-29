غارديان: العثور على ملفات حساسة بشأن غواصة للبحرية البريطانية في مرحاض بإحدى الحانات

أوردت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية أن البحرية الملكية البريطانية تستعد للتحقيق في وثائق رسمية حول واحدة من غواصات "هنتر كيلر" عُثر عليها في مراحيض حانة ويزرسبون بكمبريا شمال غربي إنجلترا.

ونقلت غارديان في تقرير لها أن الملفات التي تحتوي على تفاصيل عن الغواصة التي تبلغ تكلفتها 1.63 مليار دولار تُركت في سكة حديد فورنيس في كمبريا. وتُظهر الوثائق الأعمال الداخلية للغواصة التي تعمل بالطاقة النووية ويستخدمها العاملون بالغواصة الذين يتعلمون كيفية عزل وإزالة الضغط من عناصر نظامها.

وقال متحدث باسم البحرية الملكية "هذه وثائق تدريب عامة لا تحمل معلومات سرية، ومع ذلك فإننا نتعامل مع جميع الأمور الأمنية على محمل الجد وسنحقق في ظروف اكتشافها".

حساسة ورسمية

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الحانة كانت مكتظة عندما اكتشفت الملفات التي تحمل علامة "حساسة ورسمية" على أرضية حجرة.

وتقع سكة ​​حديد فورنيس على بعد مسافة قصيرة من حوض بناء السفن لأنظمة شركة "بي إيه إي" (BAE Systems plc) وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للأسلحة والأمن والطيران مقرها لندن، وهي أكبر مقاول دفاعي في أوروبا.

وتُعدّ هذه الغواصة خامس غواصة هجومية جديدة من فئة "أستيوت" (Astiute) تنضم إلى أسطول البحرية الملكية، وتصفها البحرية البريطانية بأنها أكبر الغواصات الهجومية التي استخدمتها على الإطلاق وأكثرها تقدما وقوة.