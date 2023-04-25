صحيفة روسية: موسكو تخطط لإنشاء قناة مائية لكسر الحصار عن دونباس

كشفت صحيفة "فزغلياد" الروسية عن أن موسكو تستعد لإنشاء قناة مائية تربط بعض مدن إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) بنهر الدون.

وأفادت الصحيفة بأن القناة المائية من شأنها فك الحصار المائي الذي تفرضه أوكرانيا على الإقليم الذي يسيطر عليه انفصاليون موالون لروسيا.

وقد أعلن رئيس مقاطعة دونيتسك، دينيس بوشلين، الخميس الماضي انطلاق المرحلة الأولى من بناء قناة مياه جديدة من نهر الدون لتزويد سكان المقاطعة بالمياه بحلول مايو/أيار المقبل، وفق تقرير فزغلياد.

كما أدلى مارات خوسنولين نائب رئيس الوزراء الروسي بتصريح مماثل يؤكد أن روسيا وضعت خططا لتزويد دونيتسك بالمياه، وكان قد صرح مطلع أبريل/نيسان الجاري بأن بناء القناة المائية قد يستغرق نحو 5 أشهر، وشدد على أن مسألة تزويد سكان المقاطعة بالمياه تعتبر أولوية بالنسبة لموسكو.

وحسب تقرير الصحيفة الروسية، فإن مقاطعة دونيتسك والمناطق المجاورة لها تعيش تحت حصار مائي منذ نحو عام بعد اتخاذ السلطات الأوكرانية قرارا بوقف تشغيل محطة الضخ الواقعة بالقرب من مدينة مايورسكا، التي كانت مصدرا مهما يزود المقاطعة بالمياه، بعد توقف مصدر رئيسي آخر -قناة سيفرسكي دونيتس دونباس- عن العمل وعدم إصلاح الأجهزة في مناطق أخرى بسبب الحرب.

ويعاني سكان مدينة دونيتسك، عاصمة المقاطعة، وعشرات المدن والقرى الأخرى في المقاطعة نقصا حادا في المياه، بعد تعرض منشآت المياه الرئيسية فيها للقصف. ويحصل السكان المحليون حاليا على المياه مرة كل 3 أيام لمدة ساعتين فقط.





وقالت فزغلياد إن القناة الجديدة، التي ستُنجَز في وقت قياسي، يقدر طولها بنحو 194 كيلومترا وستكون سعتها 288 ألف متر مكعب يوميًا، وستضم 8 محطات ضخ، منها محطة كهرباء عائمة بقوة 110 كيلووات وخزانات مياه بسعة 10 آلاف متر مكعب و14 خزانًا هيدروليكيًا فضلا عن 49 مضخة.

ونقلت الصحيفة عن نائب مجلس الشعب في دونيتسك، فلاديسلاف بيرديشيفسكي، قوله إن المقاطعة تعاني نقصًا حادًا في المياه، وإن السلطات خصصت فريقا لإيجاد حلول لهذه المشكلة يتولى إصلاح شبكات المياه وأنظمة التدفئة.

كما نقلت عن مواطنة من سكان المنطقة، تدعى فالنتينا تشايكا، قولها إن سكان دونيتسك وماكيفكا وياسينوفاتايا وغورلوفكا يتلقون رسائل تتضمن الجدول الزمني لإمدادات المياه على مدى عام كامل، "حيث تتلقى دونيتسك وماكيفكا المياه كل 3 أيام لبضع ساعات فقط، بينما تتلقى منطقتا ياسينوفاتايا وغورلوفكا الماء مرة كل يومين، من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحًا".

وتضيف تشايكا أنه "لهذه الأسباب، بدأ سكان دونيتسك في استخدام أدوات مختلفة تساعد على التعامل مع المشكلة وتخزين المياه، منها استخدام مرافق الاغتسال وعلب الري. بالإضافة إلى ذلك، تعمل في المدينة نحو 6 محطات معالجة وترشيح وضعتها وزارة حالات الطوارئ. وتتولى أكثر من 100 سيارة تابعة لوزارة حالات الطوارئ مهمة إيصال المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية إلى الساحات العامة".