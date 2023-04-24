سياسة|روسيا

الشيشان والأصداء المؤلمة لحرب أوكرانيا

RUSSIA, GROZNY - MARCH 10, 2023: The Revival stele symbolizing the old and the new Chechnya, unveiled to mark the 70th birthday of Russian President Vladimir Putin in front of Khanpasha Nuradilov Chechen State Drama Theater in Grozny, the capital city of Russia's Chechen Republic. The temperature in Grozny has risen to +10°C (50°F). Yelena Afonina/TASS/Sipa USA/45051481/AK/2303101658
فتيات يمررن أمام صورتين لقديروف (يمين) وبوتين (سيبا- تاس)
24/4/2023-|آخر تحديث: 24/4/202301:40 PM (مكة المكرمة)

بمجرد أن شن هجومه على أوكرانيا، عرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيفية الاعتماد على حليفه الشيشاني، فأغرى المتطوعين الشيشانيين للمشاركة في الحرب مقابل 10 أضعاف متوسط الراتب في هذا البلد، الذي يعتمد بشكل كلي على الأموال التي تقدمها له موسكو.

لكن مع ازدياد عدد القتلى في صفوف الشيشانيين، بدأ بعضهم يعبر علنا عن عدم رضاه عما يحصل، حسب تقرير لصحيفة "لاكروا " (La Croix) الفرنسية، فهل يستمرون في التدفق على أوكرانيا؟

صحيح أن الفقر-حسبما يقول بنيامين كينيل مبعوث الصحيفة الخاص في غروزني- أجبر أعدادا متزايدة من الرجال الشيشانيين على قبول الراتب المقدم للمتطوعين للتجنيد، إذ يصل الراتب إلى 300 ألف روبل (3300 يورو، في حين أن متوسط ​​الراتب الشهري في الشيشان لا يتجاوز 300 يورو).

غير أن الشارع الشيشاني يبدو معارضا للمشاركة في هذه الحرب، حيث يجرؤ بعض الشيشانيين على انتقاد هذه المشاركة ويستذكر كثير منهم ما حل بعاصمتهم قبل أقل من 30 عامًا حينما دكتها الطائرات الروسية وحولتها إلى ركام.

فها هي فاطمة تستذكر تلك المأساة قائلة: "قلبي مع الأوكرانيين.. أعرف كيف يشعرون لأنني، قبل أقل من 30 عامًا، كنت تحت القنابل نفسها من الروس.. فالحروب الشيشانية ولَّدت لدينا كراهية عميقة للروس، وعندما يظهرون اليوم على شاشات التلفزيون وهم يقولون إن جنودهم إنما يعملون على إنقاذ أوكرانيا من النازية وإنقاذ الناس العاديين، فإننا لا نصدق ذلك، إذ نعلم ما حدث هنا".

وتقول المراسلة إن بوتين ترك للرئيس الشيشاني المستبد رمضان قديروف الحبل على الغارب ليفعل ما يحلو له في الشيشان، فأصبحت صورة الرجلين حاضرة في كل مكان حتى في مداخل المدارس، كما أطلق اسماهما على شريانين رئيسيين يعجان بالمحلات والمطاعم في غروزني، بيد أن بعض الشيشانيين -كما هي حال الضابط المتقاعد عبد الله- يحز في أنفسهم هذا التقارب، في الوقت الذي لم تعتذر فيه موسكو عما سببته للشيشانيين من مآس؛ وهو ما دفع عبد الله للقول خفية: "الله يعلم أني في قرارة نفسي أتمنى لكييف أن تنتصر".

Russian President Vladimir Putin (L) meets with Chechnya's leader Ramzan Kadyrov at the Kremlin in Moscow, Russia, August 25, 2016. Picture taken August 25, 2016. Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY.
قديروف (يمين) في أحد اجتماعاته مع بوتين (رويترز)

وقد التقى المراسل إحدى العاملات في المجال الخيري التي أوضحت أنها متطوعة في مساعدة نحو 60 أسرة بها أطفال يُتموا بعد وفاة آبائهم على الجبهة الأوكرانية، قائلة إن لديها ما بين 200 و300 طفل يتيم، موضحة أن بعض هؤلاء الآباء أُخذوا عنوة وأُرسلوا إلى جبهة القتال، وبعضهم الآخر حاول الفرار إلى جورجيا المجاورة لكن تم القبض عليهم عند الحدود، ولا تجرؤ أرامل هؤلاء الجنود على التحدث مخافة ما قد يلحقهن من أذى من السلطات.

"يدعي مفتينا أننا إنما نحارب القوى الشيطانية الغربية، وأن قديروف يريد أن يلقن الغرب درسًا، ومن خلال تكرار كلامهم، قد ينتهي بهم الأمر إلى تصديق ذلك"، كما تقول علياء متهكمة، وهي امرأة تسلل ابنها خلسة إلى خارج الشيشان، "إذ لا توجد أم تريد أن يشارك ابنها في هذه الحرب، لكن حذار من أي اعتراض علني"، حسب قولها.

المصدر : لاكروا