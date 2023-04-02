مقال بفورين أفيرز: لماذا تفشل التدخلات العسكرية في تحقيق الأهداف الأميركية؟

نشرت مجلة "فورين أفيرز" (Foreign Affairs) مقالا لاثنين من كبار الباحثين تناول بالتحليل أسباب فشل التدخلات العسكرية في النزاعات الخارجية في تحقيق مصالح الولايات المتحدة.

واستهلّت جينيفر كافانا الباحثة الأولى في برنامج الحكم الأميركي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وزميلها برايان فريدريك كبير العلماء السياسيين في مؤسسة راند، مقالهما المشترك بالقول إن الولايات المتحدة دأبت على نشر قواتها في الخارج على نحو شبه مستمر منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، إلا أن "أشهر تدخلاتها الخارجية" -التي شهدتها فيتنام وأفغانستان والعراق- كانت كبيرة وطويلة ومكلفة.

وبمعزل عن تلك التدخلات، كانت هناك عشرات الحالات الأخرى التي نشرت فيها الولايات المتحدة قواتها العسكرية، وكان العديد منها أصغر حجما وأقصر مدة وتفاوتت أهدافها بين الردع والتدريب.

إخفاقات

وفي المجمل فقد اتسم سجل بعض تلك العمليات بالتباين، مثل عملية عاصفة الصحراء عام 1991 التي أسفرت عن "طرد" قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الكويت ونجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها، حسب الباحثيْن.

أما بعض العمليات الأخرى مثل التي كانت مسارحها في الصومال وهاييتي وأفغانستان والعراق وليبيا وأماكن أخرى، فقد جاءت نتائجها إما مخيبة للآمال أو منيت بإخفاق تام، وفق المقال.

ورغم ذلك، لا تزال دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة تنحاز بشدة لمصلحة التدخل العسكري، كما تزعم كافانا وزميلها فريدريك في مقالهما.

وللتحقق من مدى نجاح تلك التدخلات في إحراز تقدم نحو الأهداف المرسومة لها، عمد الباحثان إلى بناء قاعدة بيانات للصراعات والأزمات التي شملت المصالح الأميركية بين عامي 1946 و2018، وذلك بالاستعانة بمشروع بيانات للصراعات وهو برنامج لجمع البيانات عن العنف المنظم تابع لجامعة أوبسالا السويدية وكذلك ببرنامج دولي آخر يرصد السلوك في الأزمات.

وخلص الباحثان إلى أنه من بين 222 صراعا وأزمة وقعت خلال الفترة من عام 1946 حتى عام 2018، ولها علاقة بالمصالح الأميركية، اختارت الولايات المتحدة التدخل في 50 منها وآثرت عدم التدخل في 172. وقلبت النتائج المستخلصة رأسا على عقب الرأي الشائع؛ إذ جاءت الأدلة لتثبت أن التدخلات العسكرية الأميركية لا تحقق دائما سوى القليل من الأهداف المرسومة لها.

ويعتقد الكاتبان أن واشنطن بحاجة إلى إعادة التفكير في علاقتها بالقوة العسكرية، وعليها أن تكفّ عن اعتبار المغامرات العسكرية الحل الأمثل لجميع التهديدات المحتملة.

كذلك يعتقدان أن الخطر الحقيقي لا يكمن في التدخلات العسكرية في حد ذاتها، بل في التدخلات الكبيرة ذات الأهداف التوسعية البعيدة عن الواقع على الأرض.





أسباب فشل القوة العسكرية

أظهر البحث الذي أجراه الباحثان أن التدخلات الصغيرة الحجم والقصيرة الأمد ذات الأهداف الضيقة والمناسبة تماما لاستخدام القوة العسكرية يمكن أن تكلّل بالنجاح. وأبرز الأدلة على ذلك إحباط واشنطن لمحاولات تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على خليج السدرة في ليبيا، كما ضربت الولايات المتحدة أهدافا بصواريخ كروز في أفغانستان والسودان عام 1998 "ردا على قصف تنظيم القاعدة لسفارتيها في كينيا وتنزانيا".

ولكن عند استخدام القوة العسكرية في ظروف "خاطئة"، يمكن أن تفشل التدخلات على نحو كارثي، حسب تعبير المقال الذي يؤكد كاتباه أن التدخلات الكبيرة الحجم تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

ويمضي المقال إلى الزعم بأن الجيش الأميركي غير مُعَد جيدا للتعامل مع المهام السياسية، فالقوة العسكرية بإمكانها الإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية، لكنها لا تستطيع أن تؤسس بديلا فعالا وديمقراطيا، كما أنها لا تستطيع تحقيق الاستقرار في الحروب الأهلية المستمرة منذ مدة طويلة أو التغلب على الانقسامات العرقية القديمة.

ويشدد مقال "فورين أفيرز" على ضرورة ألا تنشر الولايات المتحدة جيشها مطلقا دون أن تسأل أولا عما إذا كان القيام بذلك يمكن أن يغير توازن القوى المحلي بسرعة وبما يكفي لتمكين قواتها أو شركائها من تحقيق أهدافهم. فإذا كانت الإجابة "لا" أو "ربما"، فعلى صانعي السياسات عندئذ تفضيل البدائل غير العسكرية.