بايدن.. ابن أيرلندا البار

واشنطن– 60 عاما فصلت بين رحلة جون كينيدي، الرئيس الكاثوليكي الأول في التاريخ الأميركي، إلى أيرلندا عام 1963، ورحلة جو بايدن، الرئيس الكاثوليكي الثاني في تاريخ أميركا قبل أيام. ولا توجد دول عديدة شهدت تغييرا في تلك العقود الستة أكثر من أيرلندا، فقد كانت جزءا من التاج البريطاني، وكانت مجتمعا محافظا ثقافيا، وفقيرة، وكانت لا تزال تعاني نسبة بطالة أكثر من 20%.

اليوم، تعد أيرلندا واحدة من أغنى دول العالم، وهي دولة تتطلع إليها كبريات الشركات الأميركية، خاصة أنها -على عكس معظم العالم الغربي- مجتمع شاب لا يعاني ارتفاع نسب المسنين.

ويرجع النجاح الأيرلندي بالأساس إلى اتفاقية "الجمعة العظيمة" التي تم توقيعها قبل ربع قرن، حين أدى الضغط الأميركي على أطراف النزاع القديم في أيرلندا للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، الذي أنهى 30 عاما من الصراع الدموي حول إذا ما كان ينبغي لأيرلندا الشمالية أن تتحد مع أيرلندا وتظل جزءا من المملكة المتحدة، أو أن تصبح جمهورية مستقلة، وهو ما كان.

وللعلاقات الأميركية بأيرلندا خصوصية لا تتوفر لعلاقاتها بغيرها من الدول الأوربية، سواء في ما يتعلق بقدمها، أو في ما يتعلق بتأثيراتها المستمرة. ويقترب عدد الأميركيين من أصول أيرلندية من 34 مليون شخص، أي نحو 10% من كل الأميركيين، وهو ما يمثل أكثر من 6 أضعاف عدد سكان أيرلندا الحالي.

وينتشر الأميركيون من أصول أيرلندية في كل الولايات الـ50، وفي كل المقاطعات الأميركية البالغ عددها 3143 مقاطعة.

ويشير خبير الاقتصاديات السكانية جيد كولكو إلى أن "الأميركيين الأيرلنديين يشكلون ما لا يقل عن 5% من سكان معظم المقاطعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 10% في معظم ولايات شمال شرق الولايات المتحدة المعروفة بإقليم نيو إنغلاند". ومن هنا لم يكن مفاجئا أن يشير الرئيس بايدن خلال زيارته أيرلندا إلى عزمه على ترشحه لولاية ثانية، مؤكدا قرب الإعلان عن ذلك رسميا.

ابن أيرلندا البار

عندما يتعلق الأمر برؤساء الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس الحالي جو بايدن، فإن نصفهم بالضبط (23 رئيسا) تعود جذورهم إلى أيرلندا.

ولا يترك بايدن فرصة إلا ويفتخر بشكل مفرط بتراثه الأيرلندي، ويرجع ذلك لقدوم اثنين من أجداده من أيرلندا، من هنا يُعد جو بايدن أحد أكثر الرؤساء أيرلندية في التاريخ الأميركي.

وهناك تقليد لحرص رؤساء الولايات المتحدة لزيارة أيرلندا أكثر من أي دولة أخرى. واستُقبل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون عام 1995 استقبال الأبطال من قبل حشود ضخمة، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) حينذاك إن "الأيرلنديين منحوا بيل كلينتون أفضل يومين في رئاسته". وقبل 60 عاما، وصف جون كينيدي رحلته الأيرلندية عام 1963 بأنها أفضل 4 أيام في حياته.

ولم تكن زيارة بايدن استثناء، فألقى في دبلن خطابا أمام البرلمان الأيرلندي، وقام بزيارات شخصية إلى مقاطعتي لاوث ومايو لإلقاء نظرة على مكان جذور عائلته، من حيث هاجر جده الأكبر لوالده، إدوارد بلويت، الذي كان يعمل صانع طوب في بلدة بالينا الساحلية الغربية عام 1850.

وقرر التوجه إلى سكرانتون في ولاية بنسلفانيا مع عائلته. ومن الساحل الشرقي لأيرلندا، وتحديدا من بلدة كارلينغفورد الصغيرة غادر جد الرئيس بايدن الأكبر لأمه، أوين فينيغان، في أواخر أربعينيات القرن 19 للولايات المتحدة.

وعندما سأل صحفي في راديو "بي بي سي" (BBC) بايدن بعد فوزه في الانتخابات 2020 عما إذا كانت لديه "كلمة سريعة" يقولها، رد بايدن: "أنا أيرلندي!". ويتردد صدى أيرلندا بقوة لدى بايدن من خلال إحساسه القوي بالولاء لكل من الأسرة والكنيسة الكاثوليكية حيث نشأ وترعرع في مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، التي بها تجمع ضخم من الأيرلنديين الأميركيين الفخورين بجذورهم المرتبطة بأيرلندا.

أيرلنديو أميركا الكاثوليك والشأن السياسي

يدين أغلب الأيرلنديين بالكاثوليكية، وأدى تزايد عدد المهاجرين الأيرلنديين بحلول نهاية القرن 19 إلى زيادة قوة الكنيسة الكاثوليكية.

ويقول بايدن إنه تلقى تعليما كاثوليكيا في المدارس الابتدائية والمتوسطة في أثناء نشأته في ولايتي بنسلفانيا وديلاوير. وعُرف عن بايدن القيام بزيارات كثيرة لهذه المدارس بعد تخرجه فيها. وأضاف أن إيمانه الكاثوليكي ساعده على التعامل مع مآسيه الشخصية، بما في ذلك وفاة زوجته وابنته في حادث سيارة عام 1972، ثم مرة أخرى عام 2015 عندما توفي ابنه بو بالسرطان.

وفي وقت تقترب فيه نسبة الكاثوليك من 25% بين الأميركيين، لا يتفق كثير من الأيرلنديين المتدينين ويتبعون الكاثوليكية مع توجه بايدن والديمقراطيين، إذ يختلفون جذريا بشأن قضيتي الإجهاض وحقوق المثليين جنسيا، حيث تتعارض فيها سياسات بايدن مع تعاليم الكنيسة.

وعلى الرغم من أن بايدن ثاني رئيس أميركي كاثوليكي في التاريخ بعد جون كينيدي، فإنه لم يصوت له إلا نصف الناخبين الكاثوليك، في حين صوت النصف الآخر لدونالد ترامب في انتخابات 2020.

إرث أيرلندي ضخم في أميركا

لا تزال الهوية الأيرلندية الأميركية قوية على الرغم من حقيقة أن معظم الأيرلنديين الأميركيين الآن ينحدرون من سلالة مهاجرين جاؤوا إلى أميركا بين القرنيين 17 و19، ومع ذلك، فإن التراث لا يزال حيا. ومنذ عام 1991، يحيي الأميركيون شهر مارس/آذار باعتباره "شهر التراث الأميركي الأيرلندي"، ويصدر الرئيس إعلانا منوها بالاحتفال كل عام، ويتزامن الاحتفال مع ذكرى تكريم القديس باتريك، الذي قدم المسيحية إلى أيرلندا في القرن الخامس الميلادي.

ويشارك الآلاف في موكب بمدينة نيويورك يوم 17 مارس/آذار، وذلك منذ عام 1762 لإحياء ذكرى القديس باتريك، وتطور الاحتفال ليشمل كل ما هو أيرلندي.

وقال بايدن، في كلمة بمناسبة إحياء شهر التراث الأيرلندي الأميركي، "أفكر في أجدادي العظماء- بلويتس من مقاطعة مايو وفينيغان من مقاطعة لاوث. مثل عديد من المهاجرين الأيرلنديين الآخرين الذين سعوا إلى بداية جديدة في الولايات المتحدة، وصلوا إلى شواطئنا بقلوب مليئة بالأمل وأحلام المستقبل. بعزيمة وتصميم، عملوا بجد. وبينما كانوا يبنون حياتهم، ساعدوا في بناء أميركا- لم ينسوا أبدا من أين أتوا، وتذكروا دائما الشجاعة والفخر الذي جلبوه معهم من البلد القديم، ونقلوا هذه السمات إلى كل جيل جديد".

شخصيات أيرلندية أميركية بارزة

يجادل أيرلنديو أميركا فيما بينهم حول أهمية وحجم دورهم في الحياة الأميركية. فيرى بعضهم أنهم أبلوا بلاء حسنا، في حين يرى آخرون أن إنجازاتهم لا تعكس ضخامة نسبتهم من إجمالي مواطني أميركا. ونعرض هنا 4 شخصيات ذات أصول أيرلندية لعبت أدوارا بارزة في الحياة الأميركية:

هنري فورد

ملك صناعة السيارات، وابن أحد المهاجرين الأيرلنديين ممن اضطروا لمغادرة وطنهم بسبب تفشي المجاعة قبل نهاية القرن الـ19.

والت ديزني

مؤسس وصاحب فكرة عالم ديزني الذي أصبح أشهر اسم في عالم الترفيه للأطفال والكبار في كل أنحاء العالم.

جون كينيدي

من أشهر الرؤساء الأميركيين، وهو ديمقراطي كاثوليكي، وضع أسسا ومواصفات للرؤساء من بعده، تم اغتياله عام 1963.

رونالد ريغان

ابن لأب أيرلندي مدمن على الكحول، رفع نفسه ليصبح نجما في هوليود، وبعد ذلك أصبح رئيسا مؤثرا بشكل كبير في الجمهوريين حتى اليوم.