غارديان: الصين مستعدة للتوسط في محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية

أوردت صحيفة غارديان البريطانية (The Guardian) أنه بعد أن نجحت الصين في التوسط بين السعودية وإيران، فإنها تسعى لتقديم نفسها وسيطا إقليميا، إذ عرضت على الفلسطينيين والإسرائيليين التوسط لإجراء محادثات سلام بينهما.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن وزير الخارجية الصيني تشن غانغ أبلغ نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، خلال محادثات هاتفية، بأن بلاده مستعدة للمساعدة في تسهيل محادثات سلام.

وأضافت أن غانغ دعا، في حديثه لوزير الخارجية الإسرائيل إيلي كوهين، لبدء خطوات لاستئناف محادثات السلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتوفير التسهيلات لذلك.

وفي محادثته مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ورد أن تشن قال إن بكين تدعم استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن.





على أساس حلّ الدولتين

وأشارت إلى أن الوزير الصيني شدد في كلا المكالمتين على أن بلاده ستعمل على إجراء المحادثات على أساس تنفيذ "حل الدولتين".

وعلقت غارديان بأن هذا السعي الصيني يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات في إسرائيل، والإدانات من الدول العربية، إذ قالت السعودية -التي تأمل إسرائيل في تطبيع العلاقات معها- إن "اقتحام" إسرائيل للمسجد الأقصى يقوّض جهود السلام.

وقال تشن إن السعودية وإيران أعادتا العلاقات الدبلوماسية مؤخرا من خلال الحوار، ووضعتا مثالا جيدا للتغلب على الخلافات بالمحادثات السلمية.

كذلك ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الصيني أبلغ نظيره الإسرائيلي بأن بكين قلقة بشأن التوتر الحالي بين إسرائيل وفلسطين، وأن الأولوية القصوى الحالية هي للسيطرة على الوضع ومنع الصراع من التصعيد أو حتى الخروج عن السيطرة.