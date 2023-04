لندن- تحظى الأقلية المسلمة في بريطانيا هذه السنة بإفطارات جماعية ومفتوحة بأماكن عامة لم يسبق أن تم فتحها للجاليات المسلمة لتنظيم الفعاليات الرمضانية ورفع الأذان داخلها، من مكتبات ومتاحف وكنائس وقصور قديمة، وهي سابقة من نوعها حول العالم.

ولم يسجل أي بلد غربي الزخم نفسه الذي شهدته بريطانيا من تنظيم للإفطارات الرمضانية في أماكن تاريخية ولها رمزيتها بداية من البرلمان البريطاني الذي رُفع فيه الأذان لأول مرة، مرورا بالمكتبة البريطانية، ووصولا لعدد من المتاحف التاريخية في لندن، والكنائس كذلك وملاعب كرة القدم.

ولا يكاد يخلو يوم من أيام رمضان من دون تداول عدد من الصور والمقاطع لمسلمين وغير مسلمين يفطرون في مكان شهير في بريطانيا بعد رفع الأذان.

هذا الاحتفاء الشعبي بشهر رمضان في الفضاء العام ببريطانيا، كان من المتوقع أن يصحبه أيضا تحرك من أهم شخصية في البلاد وهي الملك تشارلز الثالث المعروف باطلاعه الواسع على الإسلام وبصداقته مع عدد من ممثلي الجالية المسلمة عندما كان وليا للعهد، خصوصا أن هذا أول رمضان بعد تربعه على عرش بلاده، ومع اقتراب الشهر الفضيل من نهايته لم يتم تسجيل أي نشاط للملك أو تصريح له مرتبط بهذه المناسبة.

بعد أشهر من وصول تشارلز الثالث إلى عرش المملكة المتحدة، لاحظ عدد من المتتبعين تغيرا في تحركاته وتصريحاته مقارنة بفترة ولايته للعهد.

وبدا الأمر جليا أيضا حتى في تعامله مع تهنئة المسلمين في شهر رمضان، حيث اكتفى بنشر صورة على الحساب الرسمي للأسرة الملكية البريطانية لتهنئة للمسلمين بمناسبة هذا الشهر، بخلاف ما فعله في فترات سابقة عندما كان وليا للعهد.

وقبل سنتين سجّل الملك تشارلز الثالث الذي كان حينها وليا للعهد؛ كلمة مصورة بمناسبة شهر رمضان، يهنئ فيها مسلمي بريطانيا والعالم، ويتحدث عن قيم شهر رمضان، وكذلك للثناء على الدور الفعال الذي قدمه المسلمون والمساجد في بريطانيا لمساعدة المحتاجين خلال جائحة كورونا.

إلا أن أحكام الحكم تختلف عن الهامش الذي كان متوفرا لدى ولي العهد، ففي عهد والدته الراحلة الملك إليزابيث الثانية لم يسبق لها أن سجلت كلمة لأي مناسبة دينية إلا كلمتها الشهيرة بمناسبة أعياد الميلاد، ويبدو أن هذا العرف هو الذي يسير عليه الملك تشارلز الثالث.

كما أن كل تحركات الملك حاليا وجهود البلاط الملكي منصبّة هذه الأيام على ترتيبات حفل التنصيب المقرر في السادس من مايو/أيار المقبل، والذي تقول كل التوقعات إنه سيكون حفلا تاريخيا.

Ramadan Mubarak to everyone in the UK and around the world observing the holy month of #Ramadan ☪️ pic.twitter.com/74B3ibavMp

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 22, 2023