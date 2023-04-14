ماذا نعرف عن مسرب وثائق البنتاغون؟ صديقه يكشف تفاصيل مثيرة

اليوم تبدأ محاكمة جاك تيكسيرا مسرب وثائق البنتاغون الذي اعتقله مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) أمس، حيث أكد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أن التحقيقات مستمرة والمشتبه فيه سيمثل أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساشوستس بشمال شرقي الولايات المتحدة.

وأكد الوزير أن تيكسيرا (21 عاما) مطلوب "في ما يتصل بتحقيق في اتهام استخراج غير مصرح به لمعلومات سرية عن الدفاع الوطني، والاحتفاظ بها ونقلها".

وكشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) أنها حاولت التواصل مع أسرة المتهم تيكسيرا لكن محاولاتها باءت بالفشل، في حين وصفه صديق له (لم تذكر الصحيفة اسمه) بأنه شخص ذو روح وطنية عالية، وبأنه كاثوليكي متدين، ومتحرر مولع بالأسحلة، ومشكك في مستقبل الولايات المتحدة.





دردشة وتسريبات

هذا الصديق قال إنه التقى تيكسيرا قبل عام 2020 على أحد خوادم برنامج "ديسكورد" وجمعتهما بشكل خاص مناقشة مواضيع تتعلق بالأسلحة والسياسات التحررية، والكاثوليكية.

ثم ما لبث أن أنشأ مجموعة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي المجاني نفسه الذي صمم أساسا للألعاب، ضمت نحو 24 عضوا فقط بينهم مراهقون وسماها "Thug Shaker Central"، وهي التي نشر فيها كل الوثائق التي حصل عليها.

وذكرت "واشنطن بوست" أن صديق المتهم قال لها إن تيكسيرا بدأ ينشر الوثائق السرية على ديسكورد في فبراير/شباط 2022 مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا التي كان يرى أنها "حرب كئيبة" بين دولتين جارتين لديهما كثير من القيم المشتركة التي كان يفترض أن تقوي علاقاتهما عوض أن تفرق بينهما.

وحسب هذا الصديق، فإن مشاركة تيكسيرا للمستندات السرية كان الهدف منها "تثقيف الأشخاص الذين اعتقد أنهم أصدقاؤه ويمكن الوثوق بهم" بعيدا عن الدعاية المسيطرة في الخارج، علما بأن كل الأعضاء المشتركين في ديسكورد اتفقوا على عدم مشاركة أي وثيقة خارج المجموعة لعدم الإساءة إلى مصالح الولايات المتحدة.





لا وجود للروس أو الأوكرانيين

وأضاف الصديق لواشنطن بوست أنه "حاول التنبيه لخطورة أن يتحدث أحد أعضاء المجموعة ويكشف أسرار النقاشات الجارية لكن تم تجاهله"، وتابع موضحا "كان أمرا بغيضا أن ترى بعض الأطفال الذين نشؤوا في الضواحي يناقشون تفاصيل صراع يجري في بلاد تقع وراء المحيط".

ونفى صديق تيكسيرا ما راج عن وجود أعضاء من روسيا وأوكرانيا بمجموعة ديسكورد وقال إن ذلك غير صحيح، مشددا على أن الهدف من إنشاء تيكسيرا لتلك المجموعة كان تثقيف الأطفال بشأن القضايا الكبرى التي تجري في الخارج، ولم يكن أبدا يهدف للمس بمصالح الولايات المتحدة.

ويؤكد صديق تيكسيرا أنه "شخص جيد وضع ثقته في أشخاص لا يستحقونها".

وأطلع أصدقاء آخرون الصحيفة على مقطع فيديو يظهر فيه المتهم وهو يوجه شتائم عنصرية ومعادية للسامية قبل إطلاق الرصاص من بندقيته.





وأوضح تقرير "واشنطن بوست" أن جاك تيكسيرا ينحدر من أسرة لديها مسار في مجال الخدمة الوطنية، فزوج أمه توماس دوفولت تقاعد بعد 34 عاما من الخدمة في وحدة "جناح المخابرات 102" وهي الوحدة نفسها التي خدم بها جاك نفسه، كما أن أمه أيضا عملت على مدى سنوات لمصلحة منظمات غير ربحية تهتم بالجنود القدامى.

طيار

وقالت الصحيفة إن سجل تيكسيرا العسكري يشير إلى أنه التحق بالحرس الوطني في 26 سبتمبر/أيلول 2019، وأنه طيار من الدرجة الأولى، لكن من دون أي إشادة باستثناء وسام يمنح بشكل روتيني لكل الطيارين.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن تيكسيرا تمكن من الوصول إلى شبكة كمبيوتر داخلية بوزارة الدفاع للحصول على معلومات سرية للغاية، وعبر ذلك تمكن من الاطلاع على الوثائق وتحميلها وطبعها.

وكشفت الصحيفة الأميركية أن آلافا من عناصر الخدمة العسكرية والموظفين الحكوميين بإمكانهم الوصول إلى وثائق عالية السرية.