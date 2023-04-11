صحيفة روسية: من المستفيد من تسريب الوثائق الأميركية؟

تساءلت صحيفة إزفستيا الروسية عن المستفيد من تسريب الوثائق الأميركية، مشيرة إلى أن نشرها مجرد محاولة للحد من تورط أميركا في الصراع الأوكراني، في ظل الفوضى السياسية التي تتخبط فيها واشنطن اليوم.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن فلاديمير فاسيليف كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية قوله إنه في ظل المواجهة المشتعلة داخل أميركا فإن هذه التسريبات تعكس جهود الأطراف المعارضة للحرب داخل البنتاغون ومجتمع المخابرات.





تعمد التسريب شائع

ويرى فاسيليف أن تاريخ الولايات المتحدة يزخر بالأمثلة التي توضح استخدام التسريبات وسيلة لحل المشاكل السياسية الداخلية، مستشهدا بحادثة تسريب محلل عسكري يدعى دانيال إلسبيرغ دراسة بالغة السرية لوزارة الدفاع الأميركية عن حرب فيتنام عُرفت باسم "أوراق البنتاغون" إلى صحيفة "نيويورك تايمز"؛ مما شوّه صورة الحزب الداعم للحرب آنذاك في واشنطن.

ونسبت إلى مدير صندوق فرانكلين روزفلت التابع لجامعة موسكو الحكومية يوري روغوليف قوله إن تعمد تسريب المعلومات عبر الصحافة من الأمور الشائعة بالنسبة للولايات المتحدة، وتستخدم عادة لأغراض سياسية وانتهازية.

لا وجود لخطط سرية

ويقول التقرير إن ما يُزعم أنه "خطط سرية" هو مجرد تقارير لكتاب أوكرانيين ومعلومات مشابهة للتقارير الصادرة عن معهد دراسة الحرب الذي تديره الدبلوماسية الأميركية السابقة فيكتوريا نولاند.

ويشير إلى أن إعداد تسريبات مماثلة ونشرها بغض النظر عن مدى صحة المعلومات الواردة فيها دليل على وجود مواجهة داخلية بين صفوف الطبقة الحاكمة بشأن مستقبل "المشروع الأوكراني".