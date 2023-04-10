ذا هيل: 11 ملاحظة بشأن تسريب الوثائق الأميركية

نشر تقرير لموقع ذا هيل (The Hill) الأميركي ملاحظات حول تسريب الوثائق الأميركية من البنتاغون قائلا إنها أهم الملاحظات حول هذا التسريب.

وجاءت هذه الملاحظات كما يلي:

1- مصدر التسريب لم يتضح بعد، إلا أن مسؤولين أميركيين قالوا إن روسيا أو عناصر موالية لها هم على الأرجح وراء الدفعة الأولى من التسريبات على الأقل.

2- لم يتضح بعد إذا كانت جميع المواد التي تظهر على الإنترنت أصلية وموثوقا في صحتها. ويقول البعض حتى لو كانت المستندات أصلية فربما تم تغيير بعض المعلومات الواردة فيها. على سبيل المثال، تقديرات الوفيات بين القوات الروسية في وثائق معينة أقل بكثير من تلك التي قدمها المسؤولون الأميركيون.

ماذا يوجد في الملفات؟

3- محتويات الوثائق تشبه التحديثات اليومية غير العامة من هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، ويبدو أنها توضح بالتفصيل مساعدات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، بما في ذلك ملاحظات حول التقدم المحرز في مساعدات الأسلحة، ولا يبدو أن الوثائق المتعلقة بروسيا وأوكرانيا تتضمن تفاصيل عن الحرب أو خطط هجوم أوكراني متوقع.

4- المحتويات تشير أيضا إلى أن أميركا كانت تتجسس ليس فقط على القادة الروس، بل أيضا على القادة الأوكرانيين في محاولة لمراقبة ديناميات الحرب.

5- تشمل الوثائق الإضافية تحليلات وكالات الاستخبارات الأميركية، بناء على مصادر سرية، حول روسيا وعدة دول، ويبدو أن بعض المواد تظهر كيف تتعقب أميركا القوات الروسية بصور الأقمار الصناعية وأماكن تجنيد وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" بعض العملاء.

أميركا تتجسس على أصدقائها

6- هناك مواد أخرى تشير إلى أن أميركا تتجسس على إسرائيل وكوريا الجنوبية، وتشمل تفاصيل الأمن القومي عن الشرق الأوسط والصين.

7- إسرائيل نفت أمس مزاعم وردت في الوثائق بأن قادة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) التابع لها شجع موظفيه والمواطنين الإسرائيليين على المشاركة في الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة.

8- هناك وثيقة تفصّل مناقشات داخلية بين المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأميركي على سول لتغيير سياستها المتمثلة في عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وزارة العدل الأميركية تبدأ التحقيق

9- وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقا في الأمر، وبدأ المسؤولون الأميركيون يزيلون المواد من منصات التواصل الاجتماعي.

10- وزارة الدفاع الأوكرانية قللت من شأن المخاوف التي أثيرت في الوثائق حول إمدادات الذخيرة الأوكرانية وقدرات الدفاع الجوي، قائلة "ليس سرا على أي شخص أن تطرح أوكرانيا أسئلة حول الطيران والدبابات والذخيرة وأشياء أخرى". ومع ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عقد هو وكبار موظفيه اجتماعا حول كيفية منع تسرب خطط الدفاع في البلاد.

11- مسؤول رئاسي كوري جنوبي قال إن كوريا الجنوبية تعتزم مناقشة التسريب مع واشنطن، لكنه رفض تأكيد أي تفاصيل من الوثائق المسربة.