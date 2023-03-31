واشنطن بوست: هذا ما تعنيه الاتهامات الموجهة لترامب وما يحدث لاحقا

وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ليصبح أول زعيم في تاريخ الولايات المتحدة يُتهم بارتكاب جريمة. ولا تزال لائحة الاتهام سرية، ولذلك لم تعلن التهمة أو التهم المحددة.

في هذا السياق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) تقريرا بما لديها من معلومات حتى الآن عن قرار الاتهام والخطوات التالية في الإجراءات الجنائية، استهلّته بالتعريف بلائحة الاتهام، وهي أنه عندما توجه هيئة محلفين كبرى الاتهام لشخص ما فهذا يعني أنه متهم بارتكاب جريمة أو أكثر.

ولائحة الاتهام، وفقا للأستاذة في كلية الحقوق في نيويورك آنا جي كومينسكي، هي طريقة منمقة لقول "وثيقة الاتهام"، وهي "قصاصة ورقية تشمل التهم الموجهة".

جلسة استماع

وذكرت الصحيفة أن إجراء هيئة المحلفين الكبرى سري، ولا يعلن عن لائحة الاتهام عادة حتى تقدم في المحكمة، أو في بعض الحالات حتى يمثل المتهم أمام المحكمة لأول مرة.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهام ضد ترامب تشمل مبلغا من المال دفع إلى ممثلة الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لمنعها من مناقشة علاقة غرامية قالت إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

وأضافت أن الخطوة التالية بمجرد أن يكون المشتبه به الذي وجه إليه الاتهام رهن الاحتجاز أن تقوم الشرطة أو غيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون باستكمال إجراءات الحبس المتبعة سرا، من التقاط صورة لوجه الشخص وأخذ البصمات.

وأول إجراء للمحكمة بعد الاعتقال أو الاستسلام سيكون جلسة استماع في قاعة محكمة مانهاتن. وسيحدد القاضي في المحاكمة إذا كان ترامب سيحتاج إلى دفع كفالة أو الالتزام بقيود معينة في انتظار المحاكمة، أو إذا كان يمكن الإفراج عنه من دون كفالة أو قيود، وهو ما يعرف بإطلاق سراحه بتعهد شخصي.

قرار الاتهام

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن كثيرا من الناس يتساءلون عن إمكانية ذهاب ترامب إلى السجن، وأشارت إلى أن الإجابة عن ذلك تعتمد ليس فقط على ما هو متهم به، ولكن أيضا على ما إذا كان هناك أي شيء أدين به في النهاية، إن وجد.

وبوجه عام، من غير المعتاد أن يُحكم على شخص ليس لديه سجل إجرامي بالسجن مدة طويلة لارتكابه مخالفة جنائية منخفضة المستوى وغير عنيفة. ولذا، حتى لو أدين ترامب بارتكابه جناية فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيقضي وقتا في السجن.

وردا على السؤال: هل لا يزال بإمكان ترامب الترشح للرئاسة في 2024؟ تشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنه لم يسبق أن حاول مرشح من حزب كبير ذلك من قبل، فإنه يُسمح لترامب بالترشح للرئاسة أثناء توجيه الاتهام إليه أو حتى إذا أدين بارتكاب جريمة.

وأما عن رد الفعل على قرار الاتهام، فلفتت الصحيفة إلى أن العديد من المسؤولين الجمهوريين هبّوا للدفاع عن ترامب، مستنكرين ما وصفوه بتسليح نظام العدالة الجنائية.