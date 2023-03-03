تونس- قبل نحو 5 أشهر غادرت نيكي يانغا بلادها الكونغو الديمقراطية حالمة بتحسين ظروف عيشها بعد الانتقال للإقامة في تونس، لكن لم يخطر ببالها أن حلمها سينقلب رأسا على عقب وأن كل ما ستتمناه هو ترحيلها وعودتها من حيث أتت بسبب تصاعد موجة العنصرية في هذا البلد.

لم يكن سهلا إقناع يانغا -الناطقة بالفرنسية- للحديث عن وضعيتها كمهاجرة غير نظامية إلى وسيلة إعلام، فقد أصبح لون بشرتها السمراء يميل للاصفرار بسبب مشاعر الخوف والرعب من تعرضها إلى الاقتياد لمراكز الأمن أو الاعتداءات من قبل أشخاص خاصة بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي دعا فيها إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة ضد المهاجرين.

كانت المواطنة الكونغولية تنتظر أمام سفارة بلادها سماع صوت يناديها لإعلامها بالموافقة على طلب ترحيلها إلى الكونغو فورا من تونس، لقد جعلها الخوف ضعيفة لا تشعر بالأمان ولم يتبق لها من ملجأ سوى طلب الإغاثة من السفارة طلبا في الترحيل طوعيا.

سبب القدوم

بمرارة تسترجع يانغا الماضي لتجيب عن سؤالنا حول سبب قدومها من بلدها البعيد إلى تونس، فتنهمر دموعها ويتلعثم لسانها اختناقا بالقهر، تقول "لم يعد لدي ما يعنيني في بلدي بعد وفاة والدي، لقد سمعت عن تونس بأنه بلد جميل ومتسامح فقررت الرحيل".

وللسفر إلى تونس شمال أفريقيا انطلاقا من الكونغو الديمقراطية وسط أفريقيا، استقلت يانغا مع أصدقاء كونغوليين سيارة عادية ثم قطعوا جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا وبنين ثم النيجر وصولا إلى مالي والجزائر، وأخيرا تونس.

تقول يانغا -في تصريح للجزيرة نت- إن مسار دخولها إلى تونس استغرق 5 أشهر مليئة بمخاطر الطريق وهواجس الوقوع في قبضة الشرطة، لكنها نجحت بفضل صمودها في الدخول بعد اجتياز الحدود خلسة انطلاقا من الجزائر قبل 3 أشهر.

وسيرا على الأقدام -وتحت جنح الظلام- دخلت يانغا الأراضي التونسية مع مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء بالاستعانة بأحد المهربين، وتقول "لقد كنا نحو 20 شخصا من الكونغو وغينيا وساحل العاج، وقد دفعت للمهرب 250 يورو".

الحلم يتحوّل لكابوس

يمنة ويسرة تلتفت يانغا بسبب الخوف الذي يلازمها، ثم تقول إن حلمها بالعيش والاستقرار في تونس تحول فجأة إلى كابوس بعد فشلها أولا في العثور على عمل تسترزق منه، مما جعلها تواجه مصاعب سد رمقها من الجوع أو التشرد لأنها لا تملك إيجار مسكن.

,تقول "كنت بلا جدوى أبحث يوميا عن عمل أو عمن يساعدني في الإيواء بمسكن حتى أخلد فيه للنوم وفي كل مرة كانت الشرطة تضايقني" ورغم كل هذا لم تكن يانغا تتوقع منذ مجيئها إلى تونس أن ينتهي بها المطاف أن تستعطف سفارة بلدها لترحيلها على الفور حتى ترتاح.

ففي يوم لا ينسى تعرضت يانغا إلى اعتداء عنصري من قبل شبان قاموا بالسطو على حقيبة كانت تضع فيها جواز سفرها، تقول "لقد حدث هذا الاعتداء فقط بعد أيام قليلة من خطاب الرئيس التونسي. لقد كان خطابه تحريضيا ضدنا وقد بدأت نتائجه تظهر".

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، دعا سعيد إلى وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم" مع استمرار "جحافل" المهاجرين غير النظاميين.

تصاعد موجة العنصرية

وتحدث سعيد كذلك عن أن هناك "ترتيبا إجراميا تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" بقصد "توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا" لكنه سارع بعد خطابه الأول لدعوة وزير داخليته لعدم التعرض للمهاجرين.

ورغم مساعي الدولة التونسية للتخفيف من وطأة خطاب الرئيس وتداعياته على وضعية المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، تقول يانغا للجزيرة نت إنها لم تشأ التظلم للشرطة التونسية بعد السطو عليها لأنها تخشى إيقافها وسجنها لأنها بلا وثائق.

ومنذ مطلع العام الجاري، تصاعدت موجة العنصرية ضد المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا عبر منصات التواصل التي تظهر قدومهم في مجموعات، كما أطلق الحزب القومي التونسي حملة للمطالبة بترحيلهم بينما لم تحرك السلطات ساكنا.

وأظهرت مقاطع فيديو -نشرها مهاجرون غير نظاميين من أفريقيا، على منصات التواصل- تعرضهم لاعتداءات جسدية واعتداءات ضد مساكنهم، وتزامن ذلك مع حملة ايقافات أمنية شملت المئات من المهاجرين في وقت اتهم فيه البعض المهاجرين بارتكاب جرائم.

وبينما تعيش المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال الهجرة حالة طوارئ بهدف تقديم المساعدة للفئات الهشة من المهاجرين غير النظاميين، شرعت كل من غينيا وساحل العاج في عمليات إجلاء رعاياهما من تونس، في وقت نفت الخارجية التونسية ترحيلهم قسريا.

وتعد تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يسعون لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، بما في ذلك أعداد متزايدة من التونسيين أنفسهم ومن مواطني بلدان أفريقية أخرى، كما تعتبر وجهة مفضلة للمهاجرين من أفريقيا للاستقرار خاصة بعد الثورة.

مقاربة أمنية بحتة

ويقول حسان الحاج مسعود عن منظمة "محامون بلا حدود" إن سلطات تونس تتعامل مع ملف الهجرة بمقاربة أمنية بحتة، معربا عن خشيته من تعرض المهاجرين إلى إشكالات كبيرة بسبب خطابات الكراهية والقوانين التقييدية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين.

ويؤكد مسعود -في تصريح للجزيرة نت- أن الإيقافات الأمنية في صفوف المهاجرين غير النظاميين تناهز حسب التقديرات غير الرسمية 800 مهاجر، موضحا أنهم أصبحوا عرضة للطرد من عملهم ومن الشقق التي يستأجرونها وعرضة للاعتداءات بسبب العنصرية.

من جهة أخرى، تقول عضو جمعية النساء الديمقراطيات نبيلة حمزة للجزيرة نت إن خطاب الرئيس سعيد غذى مشاعر الكراهية ضد المهاجرين غير النظاميين، كما ضرب بعرض الحائط القانون رقم 50 المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري.

ونفت ما جاء على لسان الرئيس حول تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن المعهد الوطني للإحصاء حدد أعدادهم في سنة 2021 بأكثر من 21 ألف شخص بينهم عدد هام من الطلبة الذين يدرسون بالجامعات الخاصة.

وقالت عضو جمعية النساء الديمقراطيات إن الجامعات الخاصة تضررت من خطابات الكراهية ضد المهاجرين من أفريقيا الذين أصبحوا يختارون وجهات أخرى لمتابعة دراستهم، مبينة أن تونس خسرت صورتها كبلد متسامح بسبب تنامي خطاب العنصرية والكراهية بشكل متصاعد.

وأدانت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان لها مؤخرا تصريحات السلطات التونسية ضد المهاجرين الأفارقة، في حين عبّرت الخارجية عن استغرابها من بيان المفوضية حول وضعية الجالية الأفريقية، ورفضت ما ورد به.