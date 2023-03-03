تحت شعار "حان دوري"، نجح مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو، في الوصول إلى السلطة ليصبح رئيسًا لنيجيريا بعد أن كان عرّابًا مهمته صناعة الرؤساء وتشكيل كثير من المعادلات السياسية في البلاد.

ورغم الإقبال الضعيف ورفض المعارضة لنتائج الانتخابات، خطب تينوبو بعد فوزه قائلا "إلى أولئك الذين لم يدعموني أطلب منكم ألا تسمحوا لخيبة الأمل في هذه اللحظة أن تمنعكم من تحقيق التقدم الوطني التاريخي الذي يمكننا تحقيقه من خلال العمل معا".

فهل تسعفه الخبرة السياسية والحنكة الإدارية في النجاح لإعادة البلاد إلى وضعها السابق بمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة أمامه أو أن البلاد ستنزلق إلى مزيد من الفوضى بما يبرر للجيش التدخل وخلق واقع جديد؟

فوز ضعيف وإقبال أضعف

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا قد أعلنت فوز تينوبو (70 عاما) برئاسة البلاد حاصلا على 37% من الأصوات، بعد أن حصل على نحو 8.8 ملايين صوت. فيما حصل مرشح المعارضة الرئيسي أتيكو أبوبكر الذي لم يحالفه الحظ للمرة السادسة على 29% بجملة أصوات بلغت حوالي 7 ملايين صوت. وحلّ ثالثا مرشح حزب العمال بيتر أوبي بـ25% من الأصوات وتعادل 6.1 ملايين صوت.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 26% من جملة الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 90 مليون ناخب. وحسب خبراء في المركز الأفريقي للمجلس الأطلنطي الأميركي، فإن النسبة التي حصل عليها تينوبو تعتبر أقل نسبة حصل عليها رئيس نيجيري في كل السباقات الرئاسية في تاريخ البلاد.





المعارضة تتحدى

رفضت المعارضة نتائج الانتخابات، وقالت إنها ستتحدى هذه النتائج من خلال الوسائل القانونية. وقال يوسف داتي بابا نائب بيتر أوبي مرشح حزب العمال، إن النتائج "المزعومة" لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير الانتخابات الشفافة والحرة، وتحدث عن ترهيب الناخبين وانعدام الشفافية في فرز الأصوات.

كما أشار عدد من المراقبين إلى أن تأخر افتتاح مراكز الاقتراع بسبب تأخر نقل المواد وتأخر وصول الموظفين أشعل الفوضى واضطرابات وسط الناخبين، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية للانتخابات، مؤكدة على شفافيتها ونزاهتها مع الإقرار بوجود نسبة ضئيلة من التجاوزات لا تؤثر بأي حال في مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها. وعزا بعض المواطنين ضعف الإقبال إلى نقص وانعدام السيولة النقدية ما أعاق سفرهم إلى ولاياتهم للتصويت.

بين ميراث بخاري ووعود تينوبو

انتخب الرئيس محمد بخاري في 2015 بلائحة تحقيق الأمن والرفاه الاقتصادي ومحاربة الفساد، وبعد 8 سنوات من الحكم يعتقد النيجيريون أنه لم يحقق ما وعد به. وعندما تقدم تينوبو للترشح تضمنت أجندته للرئاسة وفقا لصحيفة "ذا كيبل":

توحيد النيجيريين وما أطلق عليه "القيادة التحويلية"، بهدف إنهاء حالة الانقسام.

التكنولوجيا: توظيف التكنولوجيا الحديثة للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

إعادة الأمن إلى ربوع البلاد خلال 6 أشهر، مستفيدا من تجربة حكم ولاية لاغوس.

تطبيق الفدرالية الحقيقية وتعزيز الديمقراطية.

تطوير البنية التحتية، وتوسيع الشركات المحلية من أجل المنافسة العالمية والتعليم والصحة.





في مواجهة تحديات كبرى

ورِث السياسي المخضرم تينوبو بلدًا تتفاقم فيه أزمات مركّبة داخلية وذات صلة بأخرى خارجية تشكل تحديات كبرى أمامه في نظر النيجيريين، منها: