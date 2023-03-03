دعمتا بقوة نظام الشاه قبل الإطاحة به.. قصة تحوّل الولايات المتحدة وإسرائيل من أشد حلفاء إيران إلى أشد أعدائها

رغم أنهما دعمتا نظام الشاه رضا بهلوي وكانتا أقرب الحلفاء لإيران، فإن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تحولتا بعد وصول الإمام آية الله الخميني إلى الحكم عام 1979 إلى أشد أعداء نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، لتخوض طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى منذ ذلك الوقت حربا أيديولوجية وإستراتيجية في آن واحد.

ويستعرض الفيلم الوثائقي -الذي بثته قناة الجزيرة ليلة الجمعة (2023/3/3)- قصة 40 عاما من العداء الشديد بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة وحليفتها في المنطقة إسرائيل، وكيف تحولت العلاقات بين الأطراف الثلاثة من علاقات وثيقة وشراكة إستراتيجية إبان حكم الشاه إلى علاقات متوترة باستمرار وحرب بالوكالة بعد انتصار الثورة الإسلامية بإيران.

ويقول رئيس سابق للموساد (1998-2002) إفرايم هاليفي إن العلاقات بين طهران وتل أبيب في عهد الشاه كانت ممتازة، وعاش العديد من الإسرائيليين في إيران وساعدوها في كثير من المجالات.

كذلك أكد رئيس عمليات الموساد في إيران إليعازر جيسي زافرير (1978-1979) أن إيران كانت أهم شريك لإسرائيل بعد الولايات المتحدة من حيث المصالح الاقتصادية.

وكان هناك تعاون عسكري بين الولايات المتحدة وإيران في عهد الشاه لإبقاء طهران ضمن المعسكر الغربي.

ولكن الأوضاع تغيرت بعد انتصار الثورة الإيرانية التي اندلعت عام 1978 وأطاحت بالنظام الملكي الذي سيطر عليه الشاه طوال 37 عاما، حيث عاد الإمام الخميني لزعامة البلاد بعد 14 عاما قضاها في المنفى. وقطع النظام الجديد كل الصلات مع إسرائيل بعد طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية وتخريب أجزاء من مقرها.

وبالموازاة مع مغادرة أعضاء البعثة الإسرائيلية، حلّ بإيران الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بدعوة من الخميني ليتم استقباله بصفته رئيس دولة حقيقيا. وفي خطوة لاحقة، حوّل الخميني مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى مقر للسفارة الفلسطينية.

أما الولايات المتحدة فقد اعترفت بالجمهورية الإسلامية الفتية في إيران، رغم قلقها من نوع العلاقات الممكنة مع الحكام الجدد في طهران.

وجاء في شهادة مدير المخابرات المركزية الأميركية (2009-2011) ليون بانيتا للفيلم الوثائقي أن معظم الأميركيين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار العلاقة مع طهران كما كانت في عهد الشاه.

غير أن اعتقاد الأميركيين تبدّد عندما اقتحم مئات الطلاب الإيرانيين في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1979 السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا 52 دبلوماسيا كرهائن، في حادثة قال مدير المخابرات المركزية الأميركية إنها أثبتت أن واشنطن لم تكن مستعدة للتعامل مع طبيعة إيران في تلك المرحلة، وأن الحادثة وضعت إيران على رأس الهموم التي كانت لدى الولايات المتحدة في العالم.

ومع توالي الأحداث والتطورات ظهر أن طموحات إيران ومصالحها باتت على مسار تصادمي مع واشنطن وتل أبيب.

محور إيران وحزب الله وسوريا

ويستعرض الفيلم الوثائقي -الذي يحمل عنوان "الحرب الطويلة: جذور الصراع"- المحطات الرئيسة للعلاقة المتوترة بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى، ومنها الغزو الإسرائيلي للبنان وظهور حركة المقاومة في لبنان.

وحول هذه المحطات يؤكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، أنهم في تلك المرحلة وجدوا أن الإمام الخميني هو الذي يعبر بشكل مباشر عن القناعة التي يؤمنون بها، وذكر أن عدة حركات إسلامية كانت موجودة في لبنان اتفقت وذهبت إلى إيران وأعلنت مبايعتها للخميني ليكون قائدا لهم ووليا للفقيه، والخميني أعطى المباركة (والكلام ليس لنعيم قاسم) ورحب بالخطوة التي ستقربه من إسرائيل لمحاربتها بشكل أفضل من خلال الحلفاء الجدد.

وفي صيف 1982 اجتمع قادة شيعة لبنانيون في بعلبك شرقي لبنان لتأسيس منظمة جديدة لمحاربة إسرائيل بدعم من الحرس الثوري الإيراني الذي نشأ حديثا أطلق عليها اسم" المقاومة الإسلامية في لبنان"، وفي عام 1985 اتخذت المنظمة اسم "حزب الله" رسميا. ولمساعدة التنظيم الجديد، أرسلت إيران بضع مئات من الحرس الثوري إلى البقاع في صيف 1982.

وظهر لاحقا محور مؤثر في الشرق الأوسط هو محور إيران وحزب الله وسوريا.