نيودلهي- منذ أن أعلنت رئيسة وزراء الهند السابقة أنديرا غاندي منتصف سبعينيات القرن الماضي حالة الطوارئ لكبح أصوات المعارضة، لم تشهد البلاد أزمة مماثلة لما يحدث حاليا من توتر واستقطاب بين حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وأحزاب المعارضة.

التوتر شاب العلاقة بين مودي والمعارضة منذ قدومه إلى السلطة في مايو/أيار 2014، إلا أنه تصاعد خلال الشهور الثلاثة الماضية عقب نشر مؤسسة هيندنبرغ الأميركية تقريرها حول شركات الملياردير غوتام أداني في يناير/كانون الثاني الماضي، واتهام شركاته بانتهاج طرق ملتوية وغير شرعية لرفع قيمة أسهمها وتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

وأداني أقرب الرأسماليين إلى رئيس الوزراء، واستفاد من هذه العلاقة ليقفز من المركز 609 بقائمة أثرياء العالم إلى المركز الثاني عالميا خلال 8 سنوات فقط من حكم مودي الذي فتح -وفقا للمعارضة- كل الطرق لسيطرة شركات صديقه على سوق الأسهم والاستثمارات واستئجار المطارات والموانئ والاستيلاء على غالبية مناجم الفحم ومنشآت إنتاج الطاقة بل والحصول على عقود وامتيازات ضخمة خارج البلاد.

ظلت علاقة مودي برجل الأعمال هذا تتناقلها الألسن في الهند دون إعلان ذلك، خوفا من بطش الشرطة، إلا أن نشر تقرير "هيندنبرغ" حوّل الأمر إلى حديث الشارع، وأصبحت هذه القضية الأهم داخل البرلمان لمطالبة مودي بإدلاء بيان رسمي حول علاقته بأداني.

وظل نواب حزب الشعب الحاكم ورئيس البرلمان يأوم بيرلا يحاولون عرقلة هذه المطالبات، كما ظل الأخير يشطب من سجلات المجلس ما يقوله زعماء المعارضة بهذا الشأن، وحتى حين تحدث مودي لمدة 1.5 ساعة بالبرلمان في 8 فبراير/شباط الماضي -خلال مناقشة هذه الأزمة- تحدث عن كل شيء ما عدا أداني.

وكان النائب راهول غاندي أبرز من كانوا يهاجمون مودي ويقدمون الأسئلة يوميا بالبرلمان وخارجه، وإلى جانب كونه زعيم أكبر حزب معارض بالبرلمان (51 من مجموع 542 عضوا) فقد اكتسب أهمية غير عادية على المسرح السياسي حين قام بقيادة مسيرة من أقصى جنوب البلاد إلى أقصى شمالها قاطعا 4 آلاف كيلومتر مشيا على الأقدام أواخر السنة الماضية وأوائل الحالية عبر 90 يوما.

وكان واضحا أن غاندي سيستفيد من هذه الشعبية بالانتخابات العامة القادمة التي ستجري في مايو/أيار 2024، وكان زعماء حزب الشعب يسخرون منه باستمرار حتى ذلك الوقت وكانوا يصفونه بـ "الولد السفيه".

الأمر لم يتوقف عند السخرية، بل تجاوزه بإحياء قضية واهية أقيمت ضد غاندي قبل 4 سنوات في إحدى المحاكم الصغيرة بولاية كوجرات بحجة أنه أهان الذين يحملون لقب "مودي" حين قال في إحدى خطبه "لماذا كل اللصوص يحملون لقب مودي؟" في إشارة إلى شخصين يحملان هذا اللقب ممن هربا إلى الخارج بعد استدانة المليارات من البنوك.

وبعد إحياء القضية تمت مرافعاتها بسرعة منقطعة النظير في القضاء الهندي المعروف بالبطء الشديد، وصدر حكم المحكمة الابتدائية في 23 مارس/آذار الجاري بسجن غاندي سنتين مع إيقاف الحكم لمدة 30 يوما للسماح لغاندي باستئناف الحكم في محكمة أعلى.

وحسب القانون، يكفي السجن لمدة سنتين لإسقاط عضوية أي نائب برلماني مع حرمانه من حق الترشيح 6 أعوام أخرى، ورغم أن الحكم كان معلقا لتمكين غاندي من الاستئناف، قام رئيس البرلمان اليوم التالي مباشرة بإسقاط عضوية غاندي ومنعه من الترشح بالانتخابات 6 أعوام قادمة رغم أنه لم يستنفد حقه في استئناف الحكم، ولم يصدر ضده حكم نهائي بالقضية.

وكان صمت حكومة مودي وعدم بدء الأجهزة الحكومية المعنية إجراء أي تحقيق في فضيحة أداني ثم محاولة إقصاء زعيم أكبر أحزاب المعارضة، كلها دفعت المعارضة إلى توحيد صفوفها وبدأت لأول مرة تخرج في مظاهرات ومسيرات مشتركة منادية بالتحقيق في فضيحة أداني.

Opposition parliament members, wearing black shirts, protesting against Modi regime inside the Parliament complex for the disqualification of Rahul Gandhi’s parliament membership. pic.twitter.com/ZOGqPC95lT

— Ashok Swain (@ashoswai) March 27, 2023