اليمين المتطرف ينتقم من عمدة بلدية فرنسية حاول مساعدة اللاجئين

عاد الحديث عن خطورة اليمين المتطرف في فرنسا إلى الواجهة مجددا بعد إحراق متطرفين لمنزل وممتلكات عمدة بلدية صغيرة في غرب البلاد، وما يزالون في حالة فرار، ويرجح أنهم ينتمون لتيار اليمين.

وأكد تقرير نشره موقع "ميديا بارت" (Mediapart) الفرنسي أن منزل يانيك موريز-عمدة بلدية سان برفين لي بين- تعرض لضرر شديد بسبب الحريق، فيما أتت النيران على سيارته وسيارة زوجته بشكل كامل، ولولا مساعدة الجيران لكان الحريق قد تسبب في حدوث خسائر بشرية.

Soutien total au maire de #SaintBrevin Yannick Morez. Ces violences graves, et menaces, sont intolérables et insupportables. Leurs auteurs doivent être identifiés et condamnés. https://t.co/j9mrZebbWi

— Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) March 22, 2023