القاهرة- تلفت المصلون يتفقدون المهندس رضوان خليل ليؤمهم في صلاة المغرب، ومن يصلي بهم غير صاحب الصوت الندي، الذي يعرفه جل أبناء الحركة الإسلامية في كل أنحاء العالم الإسلامي من خلال أناشيده باسم "أبو مازن"؟

افتقده المصلون، بعد أن أَمَّهم غيره، ثم خرجوا فوجدوا سيارته واقفة أمام مشغله البسيط المختص بالنسيج والملابس، ويبدو أن الشيخ رضوان في مكتبه، إذن فليصعدوا إليه ليسألوه عن سر غيابه النادر عن صلاة الجماعة، وقد كان في أيامه الأخيرة يصلي جالسا على كرسي في المسجد.

باب مكتب الشيخ موصد في الوجوه على غير العادة، أنصتوا منتظرين رده على الطرق على الباب، لكن لا جواب، هاتفوه؛ يرن جرس الهاتف منبعثا من الداخل، الشيخ إما نائم في الداخل، أو ترك هاتفه وخرج متعجلا.

أحدهم ساوره الشك والقلق، تحايل لدخول المكتب من نافذته المشرعة، ثوان مرت على الدخول، حتى سمع رفاقه شهقة الداخل وحوقلته، قبل أن يفتح لهم الباب ليدخلهم للمكتب.

مرأى الشيخ السبعيني وقد أُلقي على كرسيه جسدا بدون حراك، جعل الجميع يشهقون محوقلين، قبل أن يهرعوا إليه ليتعاونوا على حمله إلى سيارة أحدهم منطلقين به بسرعة إلى مستشفى قريب، فجعهم فيه النبأ الأليم: البقاء لله، مات الشيخ.

صدى أناشيد النهاية

هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب؟

ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب

ترددت كلمات النشيد -الذي كان الشيخ يصدح به قبل عقودـ في رأس عبد الرحمن بكر، وهو يوزع المهام على صحبة المسجد والمشغل بين كيفية إبلاغ أهله وبناته الخمس، وقد زوجهن كلهن بمصر.

بكى عبد الرحمن بكر وهو يتذكر أمام الجسد المسجى "يا شهيد.. يا شهيد.. يا شهيدا رفع الله به.. جبهة الحق على طول المدى.. يا شهيد".

هذه الأنشودة التي كان يسمعها عبد الرحمن عبر شريط كاسيت ضعيف الصوت رديء التسجيل، في شبابه، ثم ينخرط في بكاء مرير، وقد علم وقتها أن نظام الرئيس السوري حافظ الأسد، قد قطع لسان أبي مازن، وتركه ينزف ويموت، ليصير صاحب أنشودة "يا شهيد"، شهيدا، وتجسيدا للنشيد الذي كان يلحنه وينشده، هكذا اعتقد عبد الرحمن.

اليوم يكتشف -وجسد أبي مازن مسجى أمامه- أن الحكاية التي راجت بين أبناء الحركة الإسلامية -جمهور أبي مازن الأصيل والواسع- لم تكن حقيقية، ربما أشاعها أصدقاء أبي مازن لكي تكف أجهزة الأمن السورية عن ملاحقة رائد الإنشاد الحركي، وقد استقر به المقام في القاهرة بدون إعلان، هكذا يفسر عبد الرحمن الأمر في حديثه للجزيرة نت.

جمهور المصلين

جمهور المصلين المنتظرين الشيخ في صلاة العشاء في مسجد عباد الرحمن، تلفتوا باحثين عنه "أين الحاج رضوان؛ إمام المسجد؟"، وأُضيف إلى السؤال سؤال آخر "أين رفاقه من المصلين خلفه بانتظام؟" فقد كان المسجد -على صغر مساحته- يتسع لعشرات المصلين الذين يتقاطرون من أنحاء منطقة منشية السد العالي، شرق القاهرة، حيث يقع المسجد في شارع مسجد الوطنية متفرعا عن شارع جسر السويس الشهير.

تساءل المصلون، الذين لا يعرف معظمهم أنه المنشدُ أبو مازن الذي كان ملء الأسماع في ثمانينيات القرن الماضي.

دهشة بالغة كانت تعتري وجه أحد جيرانه، أثناء العزاء البسيط المقام قرب مسجده، وقد قال للجزيرة نت وهو لا يزال غارقا في دهشته "رغم أنني جاره منذ وطأت قدماه المنطقة قبل نحو 30 عاما، فإنني فوجئت بصور الشيخ على مواقع التواصل مصحوبة برثاء أليم من العديدين وبعضهم مشاهير من الشيوخ والمؤثرين على مواقع التواصل، لأعرف منهم أنه كان منشدا شهيرا قبل عقود".

تابع المتحدث، مفضلا عدم ذكر اسمه "لم يشر الراحل لذلك أبدا طوال معرفتي به، رغم القرب والتقارب، كما لم يحاول أن يؤدي أناشيد أمامنا ولو على سبيل الدندنة، كما يفعل بعضنا ببعض الأغاني والأناشيد".

مات المنشد " أبو مازن " لم أكن أعلم أسمه إلا اليوم م/ رضوان خليل عنان، لكني أعلم أنني تربيت على أناشيده لها سمت خاص لها معاني و روحانيات تعيش معها في عالم آخر تتمنى أن يدوم، لم تكن "ملحمة الدعوة" وأخواتها مجرد أناشيد ولكنها ربت بداخلنا أساسيات ورسمت لنا صورة نعيش معها وبها لليوم pic.twitter.com/jKtaxr5pIW — Azza El-Garf (@AzzaElGarf) March 15, 2023

يكسو القلق وجوه المعزين في سرادق العزاء الذي كان عبارة عن مقاعد قليلة وبسيطة بالشارع إلى جوار مصنعه، وبعد أن تبين لمعظمهم قيمة الراحل وأثره في الحركة الإسلامية المطاردة اليوم في البلدان؛ يرفض أصهاره تصوير جلسة العزاء البسيطة، تعبيرا ضمنيا عن القلق وتفضيلا للتواري، كما كان الراحل يفضل في حياته.

تبادل الجالسون بعضا من سيرته، قال أحد أصدقائه للجزيرة نت -متحفظا على ذكر اسمه- إن الراحل "لم يكن يحب أن يستطرد في سيرة تاريخه الإنشادي"، حتى إنه رغم أنه قريب جدا منه، لم يعرف قصته مع الإنشاد وشهرته القديمة إلا بعد وفاته.

رحم الله المنشد الروحاني اسطورة النشيد الاسلامي الراقي أبومازن..سجل ولحن وهو في سن 16 سنه وخلال 3 سنوات أبدع وألهب ابناء الصحوة الاسلاميه،وهاجر بدينه من الشام إلى ارض الكنانه فأضحى الجندي المجهول وأبى الله إلا تنتشر أناشيده وقلوب الناس معه بحجم إخلاصه رحم الله المهندس رضوان عنان pic.twitter.com/f6XWqNAXkh — جاسم راشد الشامسي (@jalshamsi777) March 17, 2023

ظل أبو مازن يؤذن للصلاة ويؤم المصلين في مسجد "عباد الرحمن" لسنوات طويلة، كان صوته الندي في الأذان للصلوات الخمس جاذبا، "كان رقيقا وعذبا ونابعا من القلب بصدق"، وفق الحاج سمير عبد الله، مؤدي الشعائر في المسجد حاليا، الذي أوضح للجزيرة نت أن الراحل كف عن الأذان منذ فترة للصلوات الخمس، مكتفيا بالأذان لصلاة الجمعة فقط.

واظب الراحل على إمامة صلاة التراويح في رمضان من كل عام، وهو ما جعل المسجد يكتظ بالمصلين وراءه استمتاعا بصوته الشجي الذي "سنفتقده في رمضان المقبل وكنا ننتظره بشوق"، كما يقول المتحدث.

قاوم الطغاة بصوته الشجي، وسخر أناشيده لتعرية ظلمهم لشعوبهم.. المنشد السوري #أبو_مازن (#رضوان_خليل_عنان)، رحل بعد أن قدم للأجيال 10 إصدارات فنية، تداعب أحلام المستضعفين، وترسم طريق الخلاص للمحرومين. pic.twitter.com/CZNS5HkuSF — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) March 16, 2023

غرباء

"غرباء ولغير الله لا نحني الجباه

غرباء وارتضيناها شعارا للحياة

إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة

نحن جند الله دوما

دربنا درب الأباة..".

يتردد صدى النشيد في وجدان المتحدث باسم "الجبهة السلفية" خالد سعيد، متأملا في حياة أبي مازن ومماته، محاولا فهم ذلك "الأثر العميق الغائر الذي تركه في قلوب جيل كامل من أبناء الحركة الإسلامية، عايش محنة الإسلام ودعوته واكتوى بنارها وعاين قتل وأسر أصحابه وأحبابه، بل وليس منهم أحد إلا ونال حظه من البطش والتنكيل".

يمضي خالد سعيد في حديثه للجزيرة نت "خلصت من ذلك التأمل إلى عدة حقائق يجمع بينها أهمية "الجانب الوجداني"، فقد أطلق الرجل كلمات الرواد النابضة بالحياة، بسهام صوته الصادحة في فضاء الأمة، ليحكي عن شجن الاغتراب في الوطن، ووحشة الأسر، وقسوة السجان، ودم مراق، وعرض مهان، وأمة تضام، وشريعة مضيعة ومحنة موجعة".

شهرة أبي مازن الواسعة، من أيام انطلاق حنجرته بالإنشاد وهو شاب في الثانوية العامة، اقتصرت على أطياف أبناء الصحوة الإسلامية، على مستوى امتدادها الجغرافي بين جل البلدان العربية، من دون عامة الجمهور، لأنه كان "يمثل بدايات السماع لفن الإنشاد الحركي لمعظم هذا الجيل، وما تلاه من أجيال لفترة معينة، قبل أن تظهر أشرطة الإنشاد التي تستعين بالتقنيات الحديثة، ثم استعملت الآلات الموسيقية"، وفق الشيخ عصام تليمة.

وكان صوت أبي مازن في التسجيلات خافتا ضعيفا، لا يكاد يبين في عبارات معينة، لرداءة التسجيل، إلى أن جرت مجهودات لجمع معظم الأناشيد مكتوبة، في سلسلة كتب بعنوان "أناشيد الدعوة الإسلامية"، فبدأ الناس يعرفون الكلمات المتقطعة التي لم تكن آذانهم تلتقطها بدقة.

هكذا وعى الناس كلمات أبي مازن، لكنهم ظلوا يجهلون شكله، بل واسمه الحقيقي، فأحاطت بشخصيته شائعات مناسبة لأناشيده الحماسية، فأشيع أن أتباع النظام السوري قطعوا لسانه، وكلها كانت شائعات لا أساس لها.

وبعد ما استقر بمصر، قاوم المنشد طويلا محاولات صحفيين لإظهاره في الإعلام، مفضلا الاعتناء بأسرته وحماية حياته الخاصة، ومع ذلك ظلت أجيال السبعينيات وما تلاها تتذكره، رغم استمرار إخوانه المنشدين الكبار كأبي راتب وأبي الجود، وظل أثر ما قدمه باقيا.